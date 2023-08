Nowelizacja Apteki dla Aptekarza przyjęta przez Sejm

Wokół ustawy Apteka dla Aptekarza od ponad miesiąca toczy się burzliwa dyskusja w środowisku aptecznym. Wszystko za sprawą nieoczekiwanej poprawki dotyczącej AdA, którą zgłosił poseł Adam Gawęda do nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych. Po burzliwym procesie legislacyjnym AdA 2.0 została przyjęta przez Sejm i teraz czeka na podpis prezydenta.

17 sierpnia 2023 r. Sejm przyjął nowelizację ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw wraz ze zmianami dotyczącymi ustawy Apteka dla Aptekarza. Przypominamy główne założenia ustawy oraz przebieg procesu legislacyjnego.

Co zmienia nowelizacja AdA?

Głównym założeniem AdA 2.0 jest to, że aptekę będzie mógł przejąć tylko: farmaceuta prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, spółka jawna albo partnerska z udziałem farmaceutów posiadających prawo wykonywania zawodu, a także uczelnia prowadząca kształcenie na kierunku farmacja. Podmiot przejmujący bądź powiązane z nim inne podmioty będą mogły być wspólnikiem albo partnerem w podmiocie prowadzącym maksymalnie cztery apteki ogólnodostępne.

Ponadto m.in. w przypadku umów franczyzowych przepisy mówią o przejęciu kontroli nad aptekami, w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów. Jeśli okaże się, że farmaceuta w ramach takiej umowy jest osobą tylko udzielającą swojego prawa wykonywania zawodu na potrzeby formalne, a podmiotem faktycznie prowadzącym aptekę jest np. sieć aptek (mająca więcej niż 4 apteki), będzie to naruszenie przepisów.

Dodatkowo, zgodnie ze zmianami, wojewódzcy inspektorzy farmaceutyczni będą mogli cofać zezwolenia na prowadzenie aptek podmiotom, które przekroczą limit posiadania czterech aptek ogólnodostępnych. Zezwolenia mają być cofane, począwszy od tych wydanych najpóźniej. Chyba że dany WIF uzna, iż pozostawienie apteki jest istotne z punktu widzenia interesu pacjentów. Przewidziano również nowe kary finansowe za naruszenie przepisów - od 50 tys. do 5 mln zł.

Wątpliwości interpretacyjne dotyczące stosowania AdA

W trakcie posiedzenia komisji Komisji Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju 11 lipca 2023 r., kiedy obradowano nad projektem nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych, poseł Adam Gawęda z PiS wniósł obszerną poprawkę do ustawy Apteka dla Aptekarza. W swoim uzasadnieniu poseł Gawęda powiedział, że projekt ustawy ma na celu doprecyzowanie przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne w zakresie, w jakim regulują one kwestie związane z uprawnieniami podmiotowymi do prowadzenia apteki ogólnodostępnej.

Według Adama Gawędy, zmiany są konieczne, ponieważ utrzymują się wątpliwości interpretacyjne dotyczące zastosowania regulacji AdA wprowadzonych w 2017 roku. Przepisy te zaczęły być interpretowane przez niektóre organy i sądy jako wprowadzające mechanizmy przeciwdziałające koncentracji tylko na etapie postępowań administracyjnych prowadzonych przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną w przedmiocie udzielania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej. Poseł wskazywał, że zmiana, którą zgłosił, ma też uzupełnić przepisy o mechanizm umożliwiający „kontrolę antykoncentracyjną” również poza postępowaniami antykoncentracyjnymi. Chodzi o przypadki zmian w składach spółek posiadających zezwolenia na prowadzenie aptek.

Cel fiskalny to kolejny argument za zmianami w AdA

Konieczność wprowadzenia zmian postulował również Waldemar Buda, minister rozwoju i technologii. To właśnie on, jako poseł, był inicjatorem Apteki dla Aptekarza 7 lat temu. Buda wyjaśnił, że w 2020 roku zaczęły pojawiać się orzeczenia lub decyzje organów, które wskazywały, że jeżeli występuje się o nowe zezwolenie, wówczas ta regulacja działa, natomiast w sytuacji przejmowania udziału w spółce regulacja jest wykluczona.

W związku z tym dochodziło do obchodzenia przepisów ratio legis tamtych przepisów. Buda tłumaczył, że chodzi o uszczelnienie rozwiązania, które już obowiązuje, ale przez niektóre sieci jest obchodzone. Dodatkowym argumentem podnoszonym przez Budę było to, że sieci nie płacą podatków w Polsce, masowo rejestrując swoje spółki za granicą.

Kolejna ustawa łamiąca konstytucję

W tak zaproponowanym kształcie projekt nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych wraz z poprawką do AdA został skierowany do Sejmu. W trakcie posiedzenia 13 lipca Adam Gawęda powiedział, że ustawa uszczelnia i umożliwia dobre funkcjonowanie rodzinnych, polskich aptek. Dodał również, że zastosowane przepisy pozwolą na skuteczne przeciwdziałanie sprawnemu przejmowaniu polskich aptek przez zachodnie koncerny. Posłowie przyjęli tę ustawę i skierowali ją do dalszych obrad w Senacie.

24 lipca nad poprawką dotyczącą Apteki dla Aptekarza pochyliła się senacka Komisja Zdrowia. W czasie dyskusji nad nowelizacją nie skupiano się nad zasadnością oraz wartością merytoryczną poprawki posła Gawędy, tylko na tym, że to kolejna ustawa niezgodna z porządkiem prawnym i Konstytucją. Ekspertyzę dotyczącą zgodności zmian z Konstytucją nowelizacji przygotował prof. Marek Chmaj, szef zespołu doradców ds. kontroli konstytucyjności prawa marszałka Senatu RP Tomasza Grodzkiego wraz z zespołem pięciu profesorów. Jak stwierdzili eksperci, niejasne były okoliczności związane z wniesieniem poselskiej wrzutki w trakcie pierwszego czytania ustawy o innej tematyce. Ponadto nie było żadnych konsultacji społecznych, analiz ekspertów oraz oceny skutków regulacji.

Zdaniem prof. Chmaja, ustawa narusza także zasadę swobody działalności gospodarczej i w efekcie może wywołać brak popytu. Jak dodał, podmioty posiadające więcej niż 4 apteki będą miały ogromny problem ze sprzedażą poszczególnych aptek, a podmioty mające 4 apteki nie będą mogły kupić żadnych nowych. To oznacza daleko idącą segmentaryzację rynku, co wskazuje pośrednio na podmiot zainteresowany rozdrobnieniem rynku, prawdopodobnie hurtownie farmaceutyczne. W efekcie senatorowie przychylili się do tych opinii i przegłosowali usunięcie przepisu uszczelniającego AdA. Jednak, jak się później okazało, w międzyczasie senator Agnieszka Gorgoń-Komor zgłosiła do niego poprawki.

Poprawki zaproponowane do AdA 2.0 przez Senat

W trakcie posiedzenia Senatu 28 lipca AdA 2.0 została przyjęta, dodatkowo Senat zaproponował poprawkę, która wzbudziła pewne wątpliwości. Poprawki dotyczyły zmiany w art. 2:

a) w pkt 5, art. 127cd otrzymuje brzmienie: „Art. 127cd. Podmiot, który wbrew zakazowi, o którym mowa w art. 99 ust. 3aa, przejmuje kontrolę nad podmiotem prowadzącym aptekę ogólnodostępną, podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 000 zł do 5 000 000 zł.”,

b) w pkt 6, w ust. 2 wyrazy „art. 127cd ust. 1” zastępuje się wyrazami „art. 127cd”.

Zdaniem biura legislacyjnego pierwsza poprawka była jedynie zmianą redakcyjną, która dostosowuje przepis do zasad techniki prawodawczej i prawidłowego konstruowania przepisów karnych. Do tej poprawki odniósł się minister rozwoju i technologii Waldemar Buda. Uznał, że to jednak zmiana merytoryczna i był jej przeciwny. W jego ocenie budziło to obawę, że przewidziane kary nie będą dotyczyły sytuacji, w której dojdzie do nielegalnego przejęcia apteki.

16 sierpnia posłowie z Komisji Finansów Publicznych i Komisji Gospodarki odrzucili poprawki Senatu do nowelizacji ustawy o gwarantowanych przez Skarb Państwa ubezpieczeniach eksportowych oraz niektórych innych ustaw wraz ze zmianami dotyczącymi ustawy Apteka dla Aptekarza. W konsekwencji 17 sierpnia Sejm przyjął ustawę AdA 2.0 bez poprawek Senatu.

Burzliwa dyskusja pomiędzy sieciami a aptekami indywidualnymi

A co na to wszystko sami zainteresowani? Zdaniem sieci aptecznych wejście w życie AdA 2.0 przysporzy samych problemów. Właściciele aptek uważają, że może to być podstawa do stopniowego ich wywłaszczenia, ale przede ucierpi pacjent, ponieważ będzie miał utrudniony dostęp do leków. Ponadto może się to wiązać z gorszym dostępem do usług farmaceutycznych i utratą miejsc przez farmaceutów. Argument jest taki, że właściciele aptek przestaną chcieć w nie inwestować. Jak twierdzą przedsiębiorcy, zmniejszy się konkurencyjność aptek i wzrośnie odpływ farmaceutów do innych zawodów.

Z kolei samorząd aptekarski oraz środowisko zrzeszające małe, prywatne apteki są przeciwnego zdania. Sądzą, że regulacje ustawy Apteka dla Aptekarza z 2017 roku są masowo omijane przez sieci apteczne, które rosną w siłę, a apteki prowadzone przez mikro i małych przedsiębiorców upadają pod ich presją. Dlatego ustawa nie spełnia swojego głównego celu oraz wymaga pilnej korekty. Ich zdaniem poselska wrzutka pojawiła się w idealnym momencie.

