Edukacja zdrowotna powinna od września 2020 r. pojawić się w szkole - zapowiedział wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski. Dodał, że na razie nie będzie ona jednak odrębnym przedmiotem.

Edukacja zdrowotna w szkole to temat, który od lat jest poruszany przez ekspertów. Ich zdaniem należy stworzyć narzędzie do przekazywania usystematyzowanej wiedzy o zdrowiu, co skutkować będzie w przyszłości lepszą jakością życia i leczenia nowych pokoleń pacjentów. Mając to na uwadze, Rzecznik Praw Pacjenta w 2019 r. postulował do ministra zdrowia oraz ministra edukacji narodowej o wprowadzenie do programu nauczania szkolonego przedmiotu „wiedza o zdrowiu”. Wprowadzenie takiego przedmiotu jest również wpisane do Narodowej Strategii Onkologicznej.

Będzie edukacja zdrowotna w szkole, ale nie jako odrębny przedmiot.

Edukacja zdrowotna w szkole? Tak, ale nie jako odrębny przedmiot

Sławomir Gadomski rozmawiał w sprawie lekcji o zdrowiu z ministrem edukacji narodowej Dariuszem Piontkowskim 15 stycznia 2020 r.

"Ustaliliśmy, że [...] od tego roku szkolnego, który nastąpi, będziemy realizować lekcje o zdrowiu, ale nie jako wyodrębniony przedmiot, który byłby dzisiaj dodatkowym obciążeniem dla uczniów" – powiedział wiceminister zdrowia.

Jak wyjaśnił Sławomir Gadomski, takie zajęcia mają być elementem innych lekcji, np. godziny wychowawczej. Nie wykluczył też, że edukacja zdrowotna będzie prowadzona tylko w takiej formie. Na razie nie ma ostatecznych decyzji w tej sprawie, choć wcześniej resort zapowiadał, że dzieci będą zdobywać wiedzę o zdrowiu na odrębnych lekcjach.

Dodał, że MZ przygotuje materiały zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli, żeby zwiększali swoją wiedzę o zdrowiu. Nie wykluczył też, że lekcje będą odbywały się przy wsparciu ekspertów. Zdaniem wiceministra, wiedzy o zdrowiu najprawdopodobniej poświęcone będą od 3 do 5 lekcji w trakcie roku.

Z kolei rzecznika MEN Anna Ostrowska zaznaczyła, że szczegóły dotyczące tego rozwiązania będą przedmiotem dalszych prac międzyresortowych. Jednocześnie dodała, że resort edukacji "będzie wspierał wszelkie inicjatywy mające charakter profilaktyki zdrowotnej".

