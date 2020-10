Rak piersi: o badaniach profilaktycznych trzeba pamiętać mimo pandemii

„Przez kilka początkowych miesięcy pandemii, kiedy kobiety odkładały badania profilaktyczne, liczba wykonywanych mammografii zmalała o kilkadziesiąt procent. To bardzo dużo i grozi tym, że za jakiś czas będziemy rozpoznawać zmiany złośliwe, które mogliśmy wcześniej zdiagnozować i leczyć” - mówi dr n. med. Artur Bocian, chirurg onkolog, chirurg ogólny. Specjalista odpowiadał na pytania czytelniczek "Pulsu Medycyny" w programie „Dyżur eksperta”.

Mam guzka w piersi, biopsja wykazała, że jest łagodny, ale lekarz doradza usunięcie zmiany na wszelki wypadek. Tyle że jest pandemia. Czy poczekać np. do wiosny, czy jednak udać się na zabieg?

Zmiany, które diagnozujemy w USG piersi, to najczęściej zmiany łagodne: o charakterze poszerzonych przewodów mlekowych, torbiele, gruczolakowłókniaki. Wymagają najczęściej planowej diagnostyki, nie muszą być pilnie usuwane. Decyzja co do dalszego postępowania zależy jednak od tego, jaki rodzaj biopsji był wykonany. Jeżeli była to biopsja cienkoigłowa, to uzyskane wyniki nie dają nam zupełnej pewności, że zmiana ma charakter łagodny.

Inaczej jest w przypadku biopsji gruboigłowych lub biopsji gruboigłowych wspomaganych próżnią (mammotonicznych). Ta procedura diagnostyczna pozwala na usunięcie niewielkich zmian (do 2 cm) już podczas badania. Lekarz nakłuwa pierś pod kontrolą USG, usuwa guzek, który jest badany histopatologicznie. Jeżeli okazuje się, że zmiana była łagodna, spraw jest zakończona, pacjentka jedynie wymaga kontroli w wyznaczonym czasie.

Podsumowując, czytelniczka powinna porozmawiać z lekarzem: zapytać go, jaka biopsja była wykonana, czy wynik jest pewny i jak powinna postępować dalej.

W jakim wieku powinno się robić profilaktycznie USG piersi, a w jakim mammografię? I czy można te badania, z powodu pandemii, odłożyć w czasie?

Okres pandemii jest szczególnym okresem, musimy o sobie dbać i uważać, niemniej nie powinniśmy odkładać ważnej diagnostyki. Przez kilka początkowych miesięcy pandemii, kiedy kobiety odkładały badania, liczba wykonywanych mammografii zmalała o kilkadziesiąt procent. To bardzo dużo i grozi tym, że za jakiś czas będziemy rozpoznawać zmiany złośliwe, które mogliśmy wcześniej zdiagnozować i leczyć.

Jeśli chodzi o badania profilaktyczne, to badanie USG piersi - od niego zaczynamy - należy wykonać po raz pierwszy ok. 20 roku życia. Jeżeli wszystko jest w porządku, to kolejne należy wykonywać regularnie, nie rzadziej niż co 2-3 lata, choć najlepiej byłoby powtarzać badanie raz w roku. Sprawę ułatwia fakt, że dostępność do badań USG piersi jest duża.

Mammografię zalecamy paniom po 40. roku życia. Jest to związane z budową anatomiczną piersi, które składają się zarówno z tkanki tłuszczowej, jak i gruczołowej. Mniej więcej po 40 r.ż. ta struktura się zmienia, mamy przewagę tkanki tłuszczowej, która jest bardzo dobrze widoczna w badaniach mammograficznych. Warto pamiętać, że kobiety pomiędzy 50. a 69. r.ż. mogą raz na dwa lata, bez skierowania, skorzystać z profilaktycznej mammografii w ramach NFZ. W każdym mieście działa co najmniej kilka pracowni mammograficznych, do których można się zgłosić na badanie.





