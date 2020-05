WHO wstrzymała badania nad hydroksychlorochiną. Lek może zagrażać życiu chorych na COVID-19

Światowa Organizacja Zdrowia tymczasowo wstrzymuje badania kliniczne nad skutecznością hydroksychlorochiny w leczenia COVID-19. Jako powód podała obawy dotyczące bezpieczeństwa leku.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Światowa Organizacja Zdrowia już wcześniej alarmowała, że brak dowodów na skuteczność chlorochiny i hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 25 maja 2020 r. przedstawiciele WHO zaznaczyli, że są badania, z których wynika, że hydroksychlorochina - stosowana u pacjentów chorych na COVID-19 - jest nie tylko mało skuteczna, lecz także zwiększa ryzyko zgonu. W związku z tym WHO zdecydowała o tymczasowym zawieszeniu badań nad skutecznością hydroksychlorochiny w leczeniu choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Zobacz więcej iStock

Hydroksychlorochina może zagrażać zdrowiu i życiu pacjentów z COVID-19

Eksperci z WHO powołali się na badania opublikowane przed kilkoma dniami w piśmie "The Lancet". Sugerują one, że nie ma korzyści ze stosowania tego leku u chorych na COVID-19. Natomiast pojawiły się obawy, że może on zwiększać ryzyko zgonu u tych pacjentów.

Badania obejmowały 96 tys. chorych leczonych z powodu COVID-19. Spośród nich prawie 15 tys. otrzymywało hydroksychlorochinę lub pochodne chlorochiny w monoterapii albo w skojarzeniu z antybiotykami.

U pacjentów przyjmujących hydroksychlorochinę ryzyko zgonu było większe o o 18 proc., a w przypadku chorych zażywających pochodne chlorochiny - o 16,5 proc. większe. Z kolei w grupie kontrolnej zagrożenie zgonem nie przekraczało 9 proc.

BBC News podaje, że najwięcej zgonów stwierdzono w grupie pacjentów, którzy otrzymywali jeden z tych leków - hydroksychlorochinę lub pochodne chlorochiny - w skojarzeniu z antybiotykami.

Zdaniem autorów badań, poza testami klinicznymi leki te nie powinny być zatem stosowane.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Powstanie lek na COVID-19. Będzie na bazie osocza ozdrowieńców

Drożdże piwowarskie pomogą naukowcom wynaleźć lek na COVID-19 i opracować szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2