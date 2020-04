Hydroksychlorochina w leczeniu COVID-19

Hydroksychlorochina to lek, który jest stosowany w leczeniu m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów czy tocznia rumieniowatego. Najnowsze badania wskazują, że hydroksychlorochina – podobnie jak chlorochina – może być wykorzystywana w terapii COVID-19, czyli choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Naukowcy wykazują, że lek ten może być silniejszy i bezpieczniejszy niż chlorochina.

Hydroksychlorochina jest 4-aminochinoliną o działaniu immunosupresyjnym, przeciwutleniającym i przeciwmalarycznym.1 Ma więc podobne właściwości do chlorochiny, której jest pochodną.1 W badaniach in vitro, a następnie w badaniach klinicznych wykazano, że chlorochina może być pomocna w leczeniu COVID-19. Doprowadziło to w Chinach do włączenia tego leku do zaleceń dotyczących zapobiegania i leczenia choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Taką decyzję podjęto również w Polsce. 13 marca 2020 r. prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wydał pozytywną decyzję w sprawie zmiany do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu dla produktu leczniczego Arechin (Chloroquini phosphas), polegającą na dodaniu nowego wskazania terapeutycznego: "Leczenie wspomagające w zakażeniach koronawirusami typu beta takimi jak SARS-CoV, MERS-CoV i SARS-CoV-2".

W ostatnim czasie coraz częściej pojawiają się doniesienia, że skuteczna w leczeniu COVID-19 może być także hydroksychlorochina, przy czym z badań wynika, że wykazuje ona większą siłę działania przeciwko SARS-CoV-2 niż chlorochina i jest od niej bezpieczniejsza.

Hydroksychlorochina - wskazania do stosowania

Hydroksychlorochina jest substancją czynną leku o nazwie Plaquenil. Jest to jedyny lek zarejestrowany w Polsce, który ją zawiera. Zgodnie z charakterystyką produktu leczniczego leku Plaquenil,2 wskazania do stosowania hydroksychlorochiny obejmują leczenie chorób stawów o podłożu zapalnym, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, lub innych chorób, takich jak toczeń rumieniowaty, bądź też w zapobieganiu wielopostaciowej osutce świetlnej.

Hydroksychlorochina "silniejsza niż chlorochina w hamowaniu SARS-CoV-2 in vitro"

Chińscy naukowcy z Peking University Third Hospital oraz National Institute for Viral Disease Control and Prevention w badaniu, którego wyniki opublikowano w bazie PubMed [wydanie elektroniczne przed papierowym - przyp. red], wykazali, że „hydroksychlorochina ma ten sam mechanizm działania co chlorochina, ale jej bardziej tolerowany profil bezpieczeństwa sprawia, że ​​jest preferowanym lekiem w leczeniu malarii i chorób autoimmunologicznych". Sugerują także, że "działanie immunomodulujące hydroksychlorochiny może być również przydatne w kontrolowaniu wzrostu wytwarzania cytokin, który występuje w późnej fazie u krytycznie chorych pacjentów zakażonych SARS-CoV-2". Jednocześnie podkreślają, że "obecnie nie ma dowodów na poparcie stosowania hydroksychlorochiny w zakażeniu SARS-CoV-2".

Naukowcy zbadali aktywność farmakologiczną chlorochiny i hydroksychlorochiny przy użyciu komórek Vero zakażonych SARS-CoV-2. Fizjologiczne modele farmakokinetyczne (PBPK) zostały wdrożone dla obu leków osobno poprzez zintegrowanie ich danych in vitro. Za pomocą modeli PBPK symulowano stężenia hydroksychlorochiny w płynie płucnym w pięciu różnych schematach dawkowania, tak aby zbadać najbardziej skuteczny schemat, biorąc pod uwagę profil bezpieczeństwa leku.3

Badacze stwierdzili, że "hydroksychlorochina jest silniejsza niż chlorochina in vitro". Na podstawie modeli farmakokinetycznych naukowcy ustalili także proponowane dawkowanie leku w przypadku leczenia zakażenia SARS-CoV-2. Zalecana dawka nasycająca to 400 mg siarczanu hydroksychlorochiny podawana doustnie dwa razy dziennie. Następnie należy podawać dawkę podtrzymującą - 200 mg dwa razy dziennie przez 4 dni.3

Hydroksychlorochina - problemem jest optymalna dawka w przypadku SARS-CoV-2

Możliwość zastosowania hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19 wykazali także francuscy naukowcy, których wyniki badań na hodowlach komórkowych ukazały się na łamach "International Journal of Antimicrobial Agents" [obecnie artykuł naukowy jest w wersji corrected proof - przyp. red.]. W większości pokrywają się one z wynikami wspomnianych chińskich naukowców.

"Dla nas aktywność hydroksychlorochiny na wirusach jest prawdopodobnie taka sama jak chlorochiny, ponieważ mechanizm działania tych dwóch cząsteczek jest identyczny. Jesteśmy przyzwyczajeni do przepisywania na długie okresy hydroksychlorochiny, dlatego lek ten byłby naszym pierwszym wyborem w leczeniu SARS-CoV-2" - argumentują francuscy badacze i dodają, że "w celu optymalnego leczenia może być konieczne podanie dawki nasycającej, a następnie dawki podtrzymującej". Jednak "optymalna dawka w przypadku SARS-CoV-2 to problem, który będzie wymagał oceny w najbliższych dniach" - podkreślają naukowcy.4

Hydroksychlorochina "jest istotnie związana z zanikiem wiremii u pacjentów z COVID-19"

Naukowcy z poprzedniego zespołu badawczego, ale tym razem w powiększonym składzie, przeprowadzili kolejne badania, tym razem z udziałem chorych, w celu sprawdzenia skuteczności hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19. W swoim otwartym, nierandomizowanym badaniu klinicznym [obecnie artykuł naukowy jest w wersji journal pre-proof - przyp. red.] wykazali, że sama hydroksychlorochina lub w skojarzeniu z azytromycyną przyczyniła się do zmniejszenia liczby dodatnich wyników na obecność RNA SARS-CoV-2 w próbkach górnych dróg oddechowych (w porównaniu z nierandomizowaną grupą kontrolną). Krótszy był także czas nosicielstwa wirusa niż u pacjentów nieleczonych. Są to wyniki leczenia 20 pacjentów.5 Naukowcy podkreślają jednak, że "pomimo niewielkiej liczebności próby, nasze badanie pokazuje, że leczenie hydroksychlorochiną jest istotnie związane ze zmniejszeniem/zanikiem wiremii u pacjentów z COVID-19, a jej działanie jest wzmocnione przez azytromycynę".

Na te badania, a także na omawiane wcześnie doniesienia chińskich naukowców, powołuje się w swojej publikacji amerykańskie Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC, Centers for Disease Control and Prevention). Jej autorzy zaznaczają, że "na podstawie ograniczonych badań in vitro i niepotwierdzonych danych obecnie zaleca się chlorochinę lub hydroksychlorochinę w celu leczenia hospitalizowanych pacjentów z COVID-19 w sposób niekontrolowany w kilku krajach". Jednym z nich są właśnie Stany Zjednoczone, gdzie zdecydowano o podawaniu hydroksychlorochiny nie tylko ze względu na jej wyższą aktywność in vitro przeciwko SARS-CoV-2 w porównaniu z chlorochiną, lecz także na większą dostępność w tym kraju.6

Eksperci z CDC dodają, że "w Stanach Zjednoczonych planuje się kilka badań klinicznych z wykorzystaniem hydroksychlorochiny w profilaktyce lub leczeniu infekcji SARS-CoV-2 lub wkrótce zostaną one zarejestrowane". Podkreślają także, że "obecnie brak dostępnych danych z randomizowanych badań klinicznych (RCT), które mogłyby dostarczyć wskazówek klinicznych na temat stosowania, dawkowania lub czasu trwania hydroksychlorochiny w profilaktyce lub leczeniu zakażenia SARS-CoV-2".

"Chociaż optymalne dawkowanie i czas trwania hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19 są nieznane, niektórzy amerykańscy klinicyści zgłaszali anegdotycznie różne dawki hydroksychlorochiny, takie jak: 400 mg pierwszego dnia, a następnie codziennie przez 5 dni; 400 mg pierwszego dnia, a następnie 200 mg BID przez 4 dni; 600 mg pierwszego dnia, a następnie 400 mg dziennie w dniach 2-5" - czytamy w publikacji na stronie CDC.

Kolejnym krajem, w którym stosuje się hydroksychlorochinę w leczeniu COVID-19, jest Belgia. W wytycznych tego kraju Plaquenil znajduje zastosowanie jako samodzielny leku w przypadku choroby o łagodnym przebiegu lub w połączeniu z lekami przeciwwirusowymi (lopinavit/ritonavir) w ciężkim przebiegu.7

Hydroksychlorochina - badania Sermo

Sermo to firma świadcząca usługi z zakresu badań opinii publicznej dla sektora medycznego oraz platforma społeczna przeznaczona dla lekarzy. Opublikowała ona wyniki badania nad COVID-19 prowadzone przez ponad 6200 lekarzy w 30 państwach. Dane obejmują obecnie dostępne opcje leczenia i profilaktyki, czas do szczytowej fazy epidemii, wybory etyczne, skuteczność działań rządowych i wiele więcej.8

Ze zbiorczej analizy wynika, że trzy leki najczęściej przepisywane przez lekarzy zajmujących się leczeniem pacjentów z COVID-19 to leki:9

przeciwbólowe (56 proc.),

azytromycyna (41 proc.),

hydroksychlorochina (33 proc.).

Procentowy udział stosowania hydroksychlorochiny wśród lekarzy zajmujących się leczeniem COVID-19 wygląda następująco: Hiszpania 72 proc., Włochy 49 proc., Brazylia 41 proc., Meksyk 39 proc.,Francja 28%, Stany Zjednoczone 23 proc., Niemcy 17 proc., Kanada 16 proc., Wielka Brytania 13 proc., Japonia 7 proc.9



Spośród 15 opcji leczenia, głównie hydroksychlorochina była wybierana jako najbardziej skuteczna opcja leczenia wśród lekarzy zajmujących się leczeniem COVID-19 (37 proc. z tej grupy lekarzy).9



Dwa najpopularniejsze protokoły leczenia hydroksychlorochiną obejmowały:

podanie 400 mg dwa razy dziennie pierwszego dnia terapii; 400 mg dziennie przez pięć kolejnych dni (38 proc.),

podanie 400 mg dwa razy dziennie pierwszego dnia terapii; 200 mg dwa razy dziennie przez cztery kolejne dni (26 proc.).

Poza granicami Stanów Zjednoczonych hydroksychlorochina była stosowana u pacjentów z rozpoznaną chorobą, którzy wykazywali objawy od umiarkowanych do poważnych. Z kolei w USA lek był najczęściej stosowany u osób zakażonych z grupy wysokiego ryzyka.9



Na świecie 19 proc. lekarzy przepisywało hydroksychlorochinę zakażonym pacjentom lub stosowało lek jako profilaktykę u osób z grupy wysokiego ryzyka. 8 proc. lekarzy zapisywało lek osobom z grupy niskiego ryzyka.9



Hydroksychlorochina - nie należy jej zażywać "bez wskazań lekarskich, na własną rękę"

Prof. dr hab. n. med. Marek Brzosko, prezes Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, konsultant krajowy w dziedzinie reumatologii, wspólnie z dr. n. med. Marcinem Stajszczykiem, przewodniczącym Komisji ds. Polityki Zdrowotnej i Programów Lekowych Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego, zajęli wspólne stanowisko dotyczące zasad preskrypcji chlorochiny (Arechin) i hydroksychlorochiny (Plaquenil) w schorzeniach reumatologicznych w okresie pandemii COVID-19.

Podkreślają w nim, że "nieuzasadniona preskrypcja obu leków bez wskazań medycznych ponownie może spowodować ich brak dla chorych".10 Zaznaczają także, że pacjenci nie powinni zażywać chlorochiny i hydroksychlorochiny bez wskazań lekarskich na własną rękę, bo może ich to narazić na groźne powikłania.

"Należy pamiętać, że stosowanie chlorochiny i hydroksychlorochiny, szczególnie w dużych dawkach, może nieść ze sobą ryzyko retinopatii i nieodwracalnej utraty wzroku. Pacjenci, którzy mają okulistyczne przeciwwskazania, nie powinni jej stosować. Podobnie stosowanie leku u pacjentów z przeciwwskazaniami kardiologicznymi i neurologicznymi może skutkować pojawieniem się istotnych powikłań" - czytamy w stanowisku ekspertów.10



