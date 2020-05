WHO: brak dowodów na skuteczność chlorochiny i hydroksychlorochiny w leczeniu COVID-19

Ekspert Światowej Organizacji Zdrowia Mike Ryan przestrzegł przed stosowaniem chlorochiny i hydroksychlorochiny u pacjentów z COVID-19, zaznaczając, że skuteczność tych środków przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 nie została dotąd udowodniona.

"Chlorochina i hydroksychlorochina to produkty zalecane do użytku przeciwko wielu chorobom, ale dotąd nie udowodniono, by były skuteczne w terapii przeciwko COVID-19 lub w użytku profilaktycznym" - powiedział Mike Ryan podczas wirtualnej konferencji prasowej Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) w Genewie. Dodał, że leki te mają poważne potencjalne skutki uboczne, wobec czego WHO zaleca, by używać ich tylko w przypadku chorób, w których mają udowodnione zastosowanie - w tym malarii i chorób reumatycznych.

WHO: brak dowodów na skuteczność chlorochiny i hydroksychlorochiny u pacjentów z COVID-19

Choć początkowe badania w Chinach i we Francji wskazywały na skuteczność obu leków w skróceniu czasu choroby u pacjentów zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2, późniejsze badania - biorące pod uwagę znacznie większą pulę pacjentów - w większości nie potwierdziły tych wyników.

Amerykańska Administracja Żywności i Leków (FDA) wydała w kwietniu ostrzeżenie wskazujące na ryzyko arytmii serca u pacjentów przyjmujących hydroksychlorochinę. Na potencjalną szkodliwość chlorochiny dla osób z problemami układu krążenia wskazuje też niedawne badanie z Brazylii.

Mimo to zarówno chlorochina, jak i hydroksychlorochina są szeroko stosowane u pacjentów z COVID-19 w wielu krajach.

"Chlorochina została zarejestrowana w Polsce (URPL) jako lek wspomagający leczenie Covid i jest stosowana powszechnie w szpitalach jednoimiennych" - potwierdziło PAP polskie Ministerstwo Zdrowia. Jednak nie odpowiedziało na pytanie o dane dotyczące skuteczności leku.

Koronawirus w USA: Donald Trump przyjmuje zapobiegawczo hydroksychlorochinę

Gorącym zwolennikiem stosowania hydroksychlorochiny jest prezydent USA Donald Trump, który ostatnio zdradził, że od ponad tygodnia przyjmuje ten lek profilaktycznie.

Trump potępił autorów retrospektywnego badania wśród amerykańskich weteranów zakażonych koronawirusem. Badanie nie wykazało skuteczności środka, a na dodatek w grupie pacjentów przyjmujących lek zanotowano więcej zgonów niż w grupie kontrolnej. Trump nazwał badanie "fałszywym" i "wrogim".

Z kolei gorącym orędownikiem cholorochiny jest prezydent Brazylii Jair Bolsonaro. Pod jego naciskiem brazylijskie ministerstwo zdrowia zaleciło szerokie stosowanie środka, również u pacjentów z łagodnymi objawami COVID-19.

