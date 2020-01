Rak płuca zabija tyle osób, co rak piersi, jelita grubego i prostaty razem wzięte

W Europie śmiertelność z powodu raka płuca jest równa śmiertelności z powodu raka piersi, jelita grubego i prostaty razem wziętych – wynika z raportu the Economist Intelligence Unit (EIU) „Breathing in a new era”. Spośród wszystkich badanych krajów to właśnie w Polsce odnotowuje się najwyższy wskaźnik umieralności z powodu tego nowotworu.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

"Breathing in a new era: a comparative analysis of lung cancer policies across Europe" to raport z 2019 r., który przedstawia wyniki badań EIU nad rakiem płuca w Europie w zakresie polityki zdrowotnej w 11 krajach: Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Holandii, Norwegii, Polski, Rumunii, Hiszpanii, Szwecji i Wielkiej Brytanii. W tych państwach brano pod uwagę wskaźnik zapadalności, rozpowszechnienia, DALY (lata życia skorygowane niesprawnością) oraz współczynnik umieralności z powodu raka płuca.

W dokumencie omówione są wyniki pierwszej fazy badań. Obecnie trwa druga faza analizy danych dla kolejnych 16 krajów. Jej wyniki mają zostać przedstawione w 2020 r.

Rak płuca w Europie - epidemiologia

Z raportu wynika, że na Starym Kontynencie rak płuca jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu choroby nowotworowej (20,3 proc.). W państwach europejskich śmiertelność z powodu raka płuca jest równa śmiertelności z powodu raka piersi (7 proc.) jelita grubego (7,9 proc.) i prostaty (5,4 proc.) razem wziętych. Obecnie w Europie co piąty zgon z powodu nowotworu jest następstwem raka płuca.

Rak płuca stanowi również większe obciążenie ekonomiczne niż w przypadku raka piersi, jelita grubego i prostaty (obciążenie obliczone jako suma kosztów bezpośrednich opieki zdrowotnej i kosztów pośrednich, takich jak utrata produktywności). W 2009 r. wygenerował 15 proc. wszystkich wydatków związanych z nowotworami w Europie, czyli równowartość 18,8 miliarda dolarów. Choć koszt leczenia chorych na raka płuca jest wysoki, jest to obszar nadal niedofinansowany. Wydatki na ten nowotwór w krajach europejskich są znacznie niższe niż na raka piersi, jelita grubego lub prostaty.

Rak płuca - Polska ma najwyższy wskaźnik śmiertelności oraz DALY

Z analizy, która obejmuje dane z 2017 r., wynika, że Polska ma najwyższy wskaźnik śmiertelności z powodu raka płuca spośród wszystkich badanych krajów. Wynosi on 39 na populacyjne 100 tys. Pod tym względem lepiej jest nawet w Rumunii (30). Najniższe współczynniki śmiertelności z powodu raka płuca odnotowano w Norwegii (22), Finlandii (20) oraz w Szwecji, która znajduje się na szczycie zestawienia (19). Średnia dla wszystkich krajów, które wzięły udział w badaniu, wynosi 27.

Polska ma również najwyższy wskaźnik DALY spośród wszystkich państw objętych analizą. W naszym kraju wynosi on 890 dla populacji 100 tys. osób. Jednocześnie jesteśmy jedynym krajem, w którym liczba lat życia skorygowanych niepełnosprawnością z powodu raka płuca wynosi więcej niż 800. Najniższy wskaźnik DALY ponownie odnotowano w Szwecji (373). Mediana dla badanych krajów to 628.

Szwecja ma także najniższy współczynnik zapadalności na ten nowotwór (21/100 tys.). W Polsce wynosi on 37, a najwyższy jest w Holandii, gdzie równa się 44/100 tys. Średnia dla państw objętych analizą to 33.

Szwecja może się również pochwalić najniższym wskaźnikiem rozpowszechnienia (ex aequo z Rumunią). W tym skandynawskim kraju wynosi on 32/100 tys. Z kolei w Polsce - 40. To znacznie mniej niż średnia dla wszystkich krajów, które wzięły udział w badaniu (54). Zestawienie ponownie zamyka Holandia ze wskaźnikiem 79/100 tys.

TABELA: Rak płuca - epidemiologia porównawcza krajów z I fazy analizy EIU

Kraj Zapa-

dalność Rozpowszech-

nienie DALY Umieralność Austria 33 67 549 24 Belgia 37 56 711 32 Finlandia 25 47 402 20 Francja 34 49 707 29 Holandia 44 79 767 36 Norwegia 30 66 467 22 Polska 37 40 890 39 Rumunia 30 32 760 30 Hiszpania 33 67 568 25 Szwecja 21 32 373 19 Wielka Brytania 40 77 599 30 Europa 33 54 628 27 Ogółem 27 42 503 24 Źródło: raport „Breathing in a new era”. Pełny raport dostępny jest na stronie www.eiu.com. PRZECZYTAJ TAKŻE: Rak płuca: leczenie jest refundowane, a diagnostyka - nie Terapia mobilizująca układ odpornościowy do walki z rakiem płuca