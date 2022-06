Prof. Jankowski: za zdrowie Polaków odpowiada nie tylko Ministerstwo Zdrowia

Szansa na dobrze realizowaną politykę prozdrowotną jest wtedy, gdy zaangażuje się jednocześnie wiele resortów – uważa prof. Piotr Jankowski. Jego zdaniem za stan polskiego społeczeństwa odpowiadają nie tylko urzędnicy resortu zdrowia, ale w co najmniej takim samym stopniu, a nawet większym, Ministerstwo Finansów, Polityki Społecznej, Infrastruktury czy Edukacji.

Zdaniem prof. Jankowskiego w Polsce potrzebne są długofalowe, ogólnopolskie programy z zakresu zdrowia publicznego, ale również programy w zakresie polityki regionalnej.

– Znakomicie, że od lat funkcjonują np. programy profilaktyki zdrowotnej, które realizują samorządy lokalne. To, czego brakuje, to profesjonalna ewaluacja ich skuteczności w trakcie i w razie potrzeby – korygowanie ich. Warto w tym zakresie edukować samorządowców i tak zmienić sposób oceny programów zdrowych, by promowano programy mające perspektywy wieloletnie, a co za tym idzie – największą szansę na trwałe efekty zdrowotne – powiedział prof. dr hab. n. med. Piotr Jankowski, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie, podczas 13. edycji konferencji “Polityka Lekowa”, zorganizowanej przez “Puls Medycyny”.

