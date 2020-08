Powołano zespół do spraw zakupu szczepionki na COVID-19

Ministerstwo Zdrowia powołało zespół ekspertów, którego zadaniem jest m.in. ocena zasadności zakupu szczepionek przeciwko chorobie wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2.

19 sierpnia Ministerstwo Zdrowia opublikowało zarządzenie w sprawie powołania zespołu do spraw zakupu szczepionki na COVID-19, który jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia. Zarządzenie ministra zdrowia zostało podpisane 18 sierpnia 2020 r. przez sekretarz stanu Józefę Szczurek-Żelazko. Tego dnia urzędujący minister zdrowia Łukasz Szumowski podał się do dymisji.

Zespół do spraw zakupu szczepionki na COVID-19: zadania

Zgodnie z zarządzeniem ministra zdrowia zadaniem zespołu jest:

dokonanie oceny zasadności zakupu poszczególnych szczepionek przeciwko chorobie COVID-19,

dokonanie ewaluacji potencjalnych potrzeb i możliwości w zakresie zakupu szczepionki przeciwko COVID-19, w szczególności pod kątem docelowej populacji do zaszczepienia, z uwzględnieniem jej liczebności i gradacji priorytetów w zakresie szczepienia poszczególnych grup społecznych,

monitorowanie sytuacji międzynarodowej w przedmiocie dostępności szczepionki w aspekcie procedur dopuszczania do obrotu oraz faktycznej dostępności rynkowej,

opracowanie rekomendacji dotyczących wykonania porozumienia dotyczącego wczesnego zakupu szczepionek przeciw chorobie COVID-19, w zakresie obliczenia zapotrzebowania na szczepionkę w ramach poszczególnych umów oraz zasadności odstąpienia od poszczególnych umów.

Zespół będzie przedstawiał, w formie raportu, ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, w celu akceptacji.

Zespół do spraw zakupu szczepionki na COVID-19: skład

W skład zespołu wejdą przewodniczący - podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za kwestie związane z problematyką lekową, zastępca przewodniczącego - dyrektor albo zastępca dyrektora w Departamencie Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Zdrowia.

Członkami zespołu będą przedstawiciele komórek organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia a także przedstawiciel Głównego Inspektora Sanitarnego, przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego, przedstawiciel Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, przedstawiciel Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, przedstawiciel prezesa NFZ, przedstawiciel dyrektora Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, przedstawiciel Ministerstwa Finansów, konsultant krajowy w dziedzinie chorób zakaźnych a także przewodniczący Zespołu do spraw Szczepień.

