Łukasz Szumowski rezygnuje ze stanowiska

Łukasz Szumowski złożył dymisję ze stanowiska ministra zdrowia. Na konferencji prasowej podziękował swoim współpracownikom, pracownikom Ministerstwa Zdrowia oraz środowisku medycznemu i pacjenckiemu. Prof. Łukasz Szumowski dodał, że decyzję o odejściu podjął już w lutym, ale musiał odłożyć ją w czasie z powodu pandemii COVID-19. Dodał, że rezygnuje m.in. z powodów osobistych. Zapewnił, że nie był do złożenia dymisji nakłaniany przez innych polityków obozu Zjednoczonej Prawicy.

W tym tygodniu to już druga kadrowa niespodzianka w systemie ochronie zdrowia. 17 sierpnia o swojej rezygnacji za pośrednictwem mediów społecznościowych poinformował wiceminister Janusz Cieszyński, odpowiedzialny m.in. za informatyzację sektora opieki zdrowotnej. Dziś (18 sierpnia) o dymisji poinformował jego szef prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski. Na konferencji prasowej dodał, że nadal pozostanie aktywny w sferze publicznej jako poseł Prawa i Sprawiedliwości. Wraca również do pracy jako klinicysta w Instytucie Kardiologii.

Zobacz więcej Prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski Fot. Ministerstwo Zdrowia

"Składam rezygnację z funkcji ministra zdrowia (...). Nigdzie nie znikam, nie odchodzę, pozostaje posłem, pozostaję przestrzeni publicznej, będę pełnił funkcje publiczne. Oczywiście wracam do zawodu, chciałbym wrócić do instytutu, do kliniki" - powiedział Łukasz Szumowski na konferencji prasowej.

Do swoich sukcesów zaliczył reformę opieki onkologicznej, psychiatrii, informatyzację ochrony zdrowia oraz sprawne zarządzanie systemem w warunkach pandemii SARS-CoV-2. Prof. Łukasz Szumowski zapewnił, że decyzję podjął po konsultacji z premierem i szefem Prawa i Sprawiedliwości.

Prof. Łukasz Szumowski zapewnił, że jego odejście nie ma nic wspólnego z kontrowersjami wokół zakupów środków ochrony indywidualnej i respiratorów, które opisywali dziennikarze "Gazety Wyborczej". Nie chciał także zdradzić żadnych szczegółów dotyczących planowanej na jesień rekonstrukcji rządu. Część komentatorów politycznych nie była zaskoczona dymisją - wokół prof. Szumowskiego było w ostatnim czasie gorąco, w wyniku awantury o wybory prezydenckie tekę ministra stracił także Jarosław Gowin. Szef resortu zdrowia - po upadku koncepcji Jarosława Gowina, który zaproponował wydłużenie kadencji Andrzeja Dudy o dwa lata, wskutek czego musiał oddać tekę ministra nauki – ostatecznie opowiedział się za wyborami korespondencyjnymi. Rząd Mateusza Morawieckiego czeka jesienią rekonstrukcja, co sprzyja napięciom pomiędzy politykami. Z drugiej strony wielu jest jednak decyzją prof. Szumowskiego zaskoczonych: nadal trwa pandemia. Były szef MZ zapewnił jednak, że powołany przez niego zespół ekspertów pracuje nad rekomendacjami na jesień, gdy poza SARS-CoV-2 zaatakuje także sezonowa grypa. Prof. Szumowski poinformował, że szczególną rolę przewidziano w zaleceniach dla podstawowej opieki zdrowotnej.

"Chcielibyśmy, żeby osoby zdrowe i chore były oddzielane nie tylko czasowo w POZ-ach, ale również chcielibyśmy stworzyć - w ramach sieci szpitali powiatowych, ale także pozostałych placówek - ambulatoria dla osób z objawami choroby. Rozbudowujemy sieć laboratoriów. (...) Wypracowaliśmy system opieki na osobami chorymi na COVID-19; mamy wzrost liczby wykonywanych testów, laboratoria. (...) Mamy podpisaną umowę z Unią Europejską dotyczącą szczepionki, której pierwsza partia powinna być już w grudniu" - zapewnił.

Rezygnacja ministra Szumowskiego. Zaskakująca. Dziękuję za 2 lata współpracy, w tym w trudnym okresie pandemii. Życzę zdrowia, a także sukcesów w służbie Polsce i polskim pacjentom. — Tomasz Latos (@LatosTomasz) August 18, 2020

Prof. Łukasz Szumowski jest specjalistą chorób wewnętrznych, kardiologii i elektrofizjologii. Stanowisko ministra zdrowia objął w styczniu 2018 r. Zastąpił wówczas Konstantego Radziwiłła w bardzo trudnym dla resortu momencie - trwał wówczas, jak się okazało brzemienny w skutki dla systemu, protest rezydentów. Prof. Szumowski negocjował z młodymi lekarzami warunki zawartego później porozumienia, którego efektem jest tzw. ustawa 6 proc., w myśl której nakłady na ochronę zdrowia mają systematycznie rosnąć do poziomi 6,8 proc. PKB.

Dymisja kierownictwa kluczowego resortu w czasie trwającej pandemii, przy pogarszających się wskaźnikach, dwa tygodnie przed sezonem grypowym, nie oznacza nic dobrego, niezależnie od jej przyczyn. Jeśli nadal nie będzie decyzji w ważnych kwestiach, czeka nas zapaść systemu https://t.co/wycz4YqZjT — Pawel Grzesiowski (@grzesiowski_p) August 18, 2020

Zanim objął stanowisko ministra zdrowia prof. Łukasz Szumowski był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

