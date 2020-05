Oblicza Medycyny, Cukrzyca typu 1

Cukrzyca typu 1 może u dziecka manifestować się bardzo gwałtownie, jako kwasica ketonowa i występująca w jej następstwie śpiączka lub bardzo niebezpiecznym dla życia dziecka stanen hiperglikemiczno-hipermolalnym. To poważne, zagrażające zdrowiu i życiu powikłania. Dlatego, „w dobie pandemii SARS-CoV-2 zarówno rodzice, jak i lekarze nie mogą tracić czujności na zwiastuny tej choroby. Objawy cukrzycy typu 1 zwykle rozwijają się i narastają w ciągu kilku tygodni. Jednak im młodsze dziecko, tym proces chorobowy może przebiegać szybciej” — podkreśla w programie „Oblicza Medycyny” prof. Mieczysław Walczak, krajowy konsultant w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Polska jest w czołówce krajów, gdzie najszybciej przybywa dzieci chorych na cukrzycę typu 1. W ciągu ostatnich 25 lat zachorowalność na ten typ cukrzycy zwiększyła się u dzieci nawet 4-krotnie. Dziś mamy w Polsce blisko 20 tys. dzieci z cukrzycą typu 1.

„Jeszcze do niedawna początek zachorowań przypadał na wiek szkolny. W ostatnim czasie obserwujemy jednak niepokojące zjawisko, jakim jest zwiększona zapadalność na cukrzycę typu 1 małych dzieci, poniżej 5. roku życia”— mówi prof. Mieczysław Walczak, krajowy konsultant w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

Cukrzyca typu 1 to choroba z autoimmunoagresji. W organizmie chorego powstają przeciwciała, które atakują i niszczą komórki beta wysp trzustkowych, odpowiedzialne za syntezę insuliny. Objawy choroby pojawiają się, gdy na skutek procesu autoimmunologicznego zniszczonych jest ok. 90 proc. komórek. Spadek produkcji insuliny doprowadza do znacznego wzrostu stężenia glukozy we krwi, co prowadzi do zaburzeń metabolicznych, w tym kwasicy ketonowej.

„Zwykle objawy cukrzycy typu 1 rozwijają się i narastają w ciągu kilku tygodni. Im młodsze dziecko, tym przebiega to szybciej. U chorego występuje wzmożone pragnienie: dziecko wypija nawet kilka litrów płynów na dobę. Pojawia się: wielomocz, spadek masy ciała — pomimo dobrego apetytu, senność i osłabienie. Niekiedy pierwszymi dostrzeżonymi objawami może być kwasica ketonowa i występująca w jej następstwie śpiączka, czyli poważne, zagrażające zdrowiu, a nawet życiu dziecka, ostre powikłanie tej choroby. Dlatego, gdy lekarz rodzinny lub pediatra podejrzewa u dziecka cukrzycę, to taki pacjent powinien jak najszybciej trafić do szpitala. To ważne, ponieważ stan dziecka może pogarszać się bardzo szybko” — podkreśla prof. Mieczysław Walczak.

Podstawowym badaniem, które powinno być wykonane w przypadku podejrzenia cukrzycy, jest oznaczenie glikemii na czczo. O cukrzycy mogą świadczyć także nieprawidłowości w badaniu ogólnym moczu (obecność glukozy i ciał ketonowych).

„W dobie pandemii SARS-CoV-2 coraz częściej obserwujemy niepokojące zjawisko, jakim jest opóźnione rozpoznawanie cukrzycy typu 1 u dzieci. Wynika to z kilku przyczyn. Po pierwsze, z powodu obaw przed zakażeniem koronawirusem rodzice nierzadko odkładają wizytę z chorym dzieckiem w poradni. Bywa też i tak, że podczas teleporady lekarzom nie udaje się wychwycić objawów, które mogą sugerować chorobę. To wszystko sprawia, że niewykryta w porę cukrzyca typu 1 może manifestować się bardzo gwałtownie” — mówi prof. Mieczysław Walczak i apeluje o zachowanie czujności przede wszystkim w trudnym czasie pandemii.

Zdaniem specjalisty na bliżej nieokreślone „potem” nie można odkładać także diagnozowania innych schorzeń gruczołów wydzielania wewnętrznego, m.in. przedwczesnego pokwitania, którego powodem, chociaż rzadko, mogą być choroby nowotworowe, czy też choroby Graves-Basedowa, potrzeby dodatkowego wsparcia glikokortykoidami dzieci z wrodzonym przerostem nadnerczy, np. w okresie infekcji lub zabiegu operacyjnego, jak również innych stresujących dziecko sytuacji.

