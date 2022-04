Miłkowski: pracujemy nad zmianą finansowania w leczeniu narządu wzroku

Pracujemy z Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji nad zmianą finansowania ochrony zdrowia w zakresie narządu wzroku – poinformował wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podczas posiedzenia senackiej komisji zdrowia. MZ planuje też zwiększyć dostępność cenową produktów leczniczych dla osób bardzo słabo widzących.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Trwają prace nad zmianą zasad finansowania świadczeń z obszaru schorzeń narządu wzroku. iStock

Dzisiejsze (26 kwietnia) posiedzenie senackiej komisji zdrowia zostało poświęcone systemowi opieki nad pacjentami ze schorzeniami narządu wzroku. Dyskutowano m.in. o poszerzeniu dostępu do leczenia dla pacjentów z tego typu schorzeniami uwarunkowanymi genetycznie.

Pacjenci zabiegają o lepszą jakość życia

O problemach osób z genetycznie uwarunkowanymi chorobami narządu wzroku opowiedziała prezes stowarzyszenia pacjentów Retina AMD Polska Małgorzata Pacholec.

– Większość schorzeń, które są uwarunkowane genetycznie to dziś wyrok – wyrok ślepoty – podkreśliła, która sama straciła wzrok z powodu zwyrodnienia siatkówki. Jak dodała, "my pacjenci, wiedząc, że mamy chorobę genetyczną, żyjemy z wiedzą, że oślepniemy“.

Stowarzyszenie pacjentów Retina AMD Polska w ramach projektu "Wszystko dla ratowania wzroku" przeprowadziło audyt sytuacji osób tracących wzrok.

– Jeden z wniosków to fakt, że większości pacjentów trudno znaleźć lekarza, który rozumie ich problem. Pacjenci są odsyłani, nie ma miejsc, gdzie dostaliby kompleksową wiedzę i diagnozę – wskazała prezes Pacholec.

– Ale żyć przecież trzeba, my jesteśmy zdrowi somatycznie. Większość naszych kolegów, koleżanek, kończy studia, pracuje. Mało tego, niektórzy prowadzą samochód. (...) Z naszego audytu wynika, że prawie 70 proc. z nas ma prawo jazdy, a kilkanaście procent – nadal jeździ. O czym to świadczy? Że staramy się jak najdłużej być aktywni – oceniła.

Nad czym MZ pracuje wspólnie z AOTMiT?

Stronę rządową na posiedzeniu senackiej komisji zdrowa reprezentował wiceminister Maciej Miłkowski. Zdradził, że w zakresie trwają prace nad zmianą zasad finansowania świadczeń z obszaru schorzeń narządu wzroku.

– Aktualnie pracujemy z AOTMiT, która zrealizowała nam zadanie na kompleksową zmianę systemu finasowania organizacji systemu ochrony zdrowia w zakresie narządu wzroku, poprzez możliwość leczenia w trybie nagłym, ambulatoryjnym, wykonania procedur nagłych – poinformował.

Miłkowski zwrócił też uwagę na konieczność rehabilitacji osób z chorobami wzroku w dwóch zakresach.

– Pierwszy to faktyczna rehabilitacja pacjenta i przygotowanie go do życia z niedowidzeniem albo ze ślepotą oraz zwiększenie możliwości dostępności do wyrobów medycznych na zlecenie – powiedział.

Chodzi też, jak zauważył, o dostępność cenową, by zmniejszyć dopłatę pacjenta – w szczególności do okularów i lunet przeznaczonych dla osób bardzo słabo widzących.

– Planujemy, że do końca czerwca wydamy projekt rozporządzenia zmieniającego te zapisy w zakresie produktów leczniczych na zlecenie – zapowiedział wiceminister Miłkowski.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Prof. Szaflik o ostatnim roku w okulistyce: dynamiczny rozwój chirurgii refrakcyjnej

Udoskonalenie diagnostyki wad wzroku - cyklopentolat nareszcie dostępny w Polsce