Znamy szczegóły programu "Profilaktyka 40 plus"

Ministerstwo Zdrowia zaprezentowało szczegóły programu "Profilaktyka 40 plus". W jego ramach lekarze mają oceniać czynniki ryzyka zachorowania na najbardziej rozpowszechnione choroby, zlecając osobom powyżej 40 lat określone badania. Program ma zacząć działać od 1 stycznia 2021 r.

Badania profilaktyczne dla osób powyżej 40. r.ż. były jedną z obietnic złożonych przez premiera Mateusza Morawieckiego po wygranych wyborach parlamentarnych w październiku 2019 r. Rozwiązania takie miały pojawić się w pierwszych stu dniach rządu.

Program badań profilaktycznych skierowany jest do Polaków w wieku od 40 do 65 lat. Skorzystają z nich wszystkie osoby, zarówno pracujące, jak i te, które prowadzą działalność gospodarczą lub są bez pracy, ale mają ubezpieczenie zdrowotne.

Program "Profilaktyka 40 plus" - jakie badania obejmie?

Podstawowy pakiet badań w ramach programu "Profilaktyka 40 plus" obejmie:

morfologię,

stężenie cholesterolu całkowitego i poziomu glukozy,

pomiar tętna i ciśnienia tętniczego,

określenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI),

badanie pacjenta przez lekarza,

ocenę czynników wystąpienia u pacjenta chorób układu krążenia, onkologicznych lub cukrzycy.

Jeśli w wyniku tych badań stwierdzone zostaną czynniki ryzyka lub będą one niepokojące, lekarz zleci bardziej szczegółowe badania.

Pakiet pogłębiony, zależnie od zidentyfikowanego ryzyka, obejmie m.in.:

kontrolne badania biochemiczne krwi,

sprawdzenie poziomu glukozy na czczo lub hemoglobiny glikowanej HbA1c lub doustny test obciążenia glukozą,

badanie EKG,

USG jamy brzusznej,

test na obecność krwi utajonej w kale,

konsultację lekarza specjalisty, np. onkologa, kardiologa i diabetologa.

Ministerstwo Zdrowia podnosi, że pacjenci skorzystają także z badań przesiewowych realizowanych w ramach ogólnopolskich programów zdrowotnych, regionalnych programów zdrowotnych i Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych (NPZChN), w szczególności z:

mammografii,

cytologii,

kolonoskopii,

niskodawkowej tomografii komputerowej

czy badań dermoskopowych.

"Do tej pory nigdy nie było w Polsce badań profilaktycznych przeprowadzanych na taką skalę. Wprowadzając pakiet badań 40 plus, chcemy na wczesnym etapie wykryć choroby cywilizacyjne – zdiagnozować je, gdy nie dają jeszcze żadnych niepokojących objawów"– podkreślił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński.

Program "Profilaktyka 40 plus" sfinansuje w całości Narodowy Fundusz Zdrowia. Szacowane koszty to ok. 1,8 mld zł w ciągu pięciu lat, przy czym koszty zależą od liczby osób, u których wystąpią wskazania do pakietu rozszerzonego.

Resort zdrowia zapowiada, że program ma zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2021 r. Wyjaśnia, że wiąże się to z koniecznością przeprowadzenia procesu legislacyjnego i wprowadzeniem zmian organizacyjnych przez podmioty, które będą go realizowały.