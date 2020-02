Sejm uchwalił opłatę od napojów słodzonych i "małpek"

Sejm uchwalił nowelę ustawy w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, wprowadzającą opłaty od napojów słodzonych i tzw. małpek. W głosowaniu odrzucono wszystkie poprawki opozycji.

Sejm uchwalił wraz z poprawkami ustawę wprowadzającą opłaty od słodzonych napojów oraz od alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml - tzw. małpek. Teraz ustawa zostanie skierowana do Senatu.

Zobacz więcej Z opłaty cukrowej będą zwolnione m.in. stuprocentowe soki owocowe, a także produkty zarejestrowane jako wyroby medyczne, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia czy żywność dla niemowląt. iStock

14 lutego odbyło się trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów. W głosowaniu odrzucono wszystkie 6 poprawek zgłoszonych podczas drugiego czytania przez opozycję, w tym o odrzucenie ustawy w całości (wniosek KO) i przełożenie terminu wejścia w życie ustawy z 1 lipca 2020 na 1 stycznia 2021 (poprawka Lewicy). Nie przyjęto też poprawki Konfederacji przewidującej m.in. zaznaczanie na etykietach soków różnicy ceny wynikającej z wprowadzenia opłaty cukrowej.

Przyjęto natomiast dwie poprawki PiS doprecyzowujące kwestię opłat za zaopatrywanie w "małpki" i wyłączające z opłaty cukrowej wyroby, w których na pierwszym miejscu w składzie znajduje się mleko lub jego przetwory.

Za przyjęciem ustawy z poprawkami PiS głosowało 254 posłów, przeciw 169, 16 wstrzymało się od głosu.

Ustawa zakłada wprowadzenie opłaty od napojów słodzonych, podzielonej na część stałą i zmienną. Opłata stała to 50 gr za litr napoju z dodatkiem cukru lub substancji słodzącej, dodatek 10 gr za litr napoju z dodatkiem substancji aktywnej (kofeina lub tauryna), opłata zmienna to 5 gr za każdy gram cukru powyżej 5 gramów/100 ml – w przeliczeniu na litr napoju.

Zgodnie z ustawą przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży na podstawie zezwolenia będą zobowiązani do wniesienia opłaty związanej ze sprzedażą napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml. Ma to być 25 zł od litra stuprocentowego alkoholu sprzedawanego w opakowaniach o objętości do 300 ml. Przykładowo oznacza to 1 zł od 100 ml wódki 40-proc., 2 zł od 200 ml wódki 40-proc. i 88 gr od 250 ml wina 14-proc.

Pierwotna wersja noweli wprowadzała też opłatę od reklam suplementów diety, jednak resort zdrowia na razie wycofał się z tego pomysłu (WIĘCEJ: MZ wycofuje się z podatku od reklam suplementów diety).

Przepisy mają wejść w życie 1 lipca 2020 roku.

