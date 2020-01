Regularne przyjmowanie aspiryny zmniejsza ryzyko zgonu

Stosowanie aspiryny wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem zgonu z powodu raka, szczególnie raka jelita grubego. Wpływ na skuteczność aspiryny mają masa ciała i wiek.

W grudniowym „JAMA Network Open” opublikowano wyniki analizy badań z udziałem ponad 146 tys. chorych po 65. roku życia. Mediana czasu obserwacji wyniosła 12,5 lat. Uczestnicy nie przyjmowali kwasu acetylosalicylowego (ASA), przyjmowali go raz-do trzech razy w miesiącu oraz co najmniej trzy razy w tygodniu.

Wyniki pokazały, że regularne (co najmniej trzy razy w tygodniu) przyjmowanie kwasu acetylosalicylowego (aspiryny) zmniejsza ogólne ryzyko zgonu o 19 proc., ryzyko zgonu z powodu nowotworu o 15 proc., z powodu raka przewodu pokarmowego o 25 proc., a z powodu raka jelita grubego aż o 29 proc.

Ochronny wpływ aspiryny wydaje się być zależny od wskaźnika masy ciała (body mass index, BMI). Osoby z niedowagą (BMI < 20 kg/mkw.) nie odnosiły żadnego zysku z przyjmowania kwasu acetylosalicylowego, w przeciwieństwie do osób z BMI ≥ 20 kg/mkw. Największe zmniejszenie ryzyka zgonu osiągnięto w grupie BMI 25-29,9 kg/mkw.

Opublikowane wyniki są sprzeczne z niedawnymi doniesieniami z badania ASPREE (Apirin in Reducing Events in the Elderly), oceniającego efekt regularnego przyjmowania 100 mg kwasu acetylosalicylowego dziennie przez osoby po 70. roku życia. Wykazało ono, że ASA zwiększa ryzyko zgonu ogółem oraz z powodu nowotworu. Wobec tak rozbieżnych wniosków, przed wprowadzeniem kwasu salicylowego do powszechnego stosowania w ramach profilaktyki nowotworów konieczne są kolejne badania z randomizacją.

