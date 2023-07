Prof. Myśliwiec: cukrzyca typu 1 nie może być leczona średnio, musi być leczona bardzo dobrze

Polskie dzieci z cukrzycą to grupa najlepiej wyrównanych młodych pacjentów w Europie. - Ten sukces to efekt szerokiej dostępności do nowoczesnych leków i nowoczesnych technologii medycznych, który sprawia, że mamy obecnie optymalne „narzędzia” do leczenia tej grupy pacjentów - mówi prof. Małgorzata Myśliwiec, konsultant wojewódzki w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej.

