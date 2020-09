W związku z rozpoczęciem roku szkolnego oraz planowanym uruchomieniem placówek niektóre z nich wymagają dostarczenia zaświadczeń wykluczających zakażenia koronawirusem u swoich uczniów. Ma to być warunek dopuszczenia ich do zajęć. Rodzice i opiekunowie dzieci o wystawienie takiego zaświadczenia zwracają się do lekarzy rodzinnych. Jednak wystawienie zaświadczenia, że dziecko nie jest zakażone SARS-CoV-2, nie jest możliwe bez wcześniejszego wykonania testu na obecność wirusa" - podkreślają lekarze Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia.

PPOZ zwraca się do premiera Mateusza Morawickiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego z prośbą o interwencję w tej sprawie.

Zobacz więcej Wystawienie zaświadczenia, że dziecko nie jest zakażone SARS-CoV-2, nie jest możliwe bez wcześniejszego wykonania testu na obecność wirusa - zaznaczają lekarze z PPOZ. iStock

"Chodzi o to, aby żłobki, przedszkola i szkoły zaprzestały wymagania od dzieci i młodzieży dostarczenia powyższych zaświadczeń wystawianych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej" – wyjaśniła Bożena Janicka, prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia (PPOZ).

Zaświadczenie od lekarza o braku zakażenia SARS-CoV-2

"W ostatnim czasie mamy bardzo dużo takich próśb. Rodzice chcą, aby lekarz poświadczył, iż objawy występujące u ich dziecka, takie jak na przykład kaszel czy kichanie, nie są wynikiem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lecz przewlekłej choroby układu oddechowego. My absolutnie nic takiego poświadczyć nie możemy" - zaznaczyła Bożena Janicka.

Prezes Porozumienia Pracodawców Ochrony Zdrowia wyjaśniła, że obecne prawo nie przewiduje wydawania takich zaświadczeń.

"A po drugie, nawet gdybyśmy mieli je traktować jako ogólne zaświadczenia o stanie zdrowia, to ich wystawienie ze względów medycznych nie jest możliwe bez wykonanego testu na obecność wirusa SARS-CoV-2" - wyjaśniła Bożena Janicka.

PPOZ prosi o interwencję premiera i MZ ws. zaświadczeń o braku zakażenia SARS-CoV-2 u dzieci

Lekarze PPOZ liczą na pomoc premiera oraz ministra zdrowia, do których zwrócili się z prośbą o ostateczne rozstrzygnięcie problemu.

"Mamy nadzieję, że żłobki, przedszkola i szkoły przestaną domagać się zaświadczeń, które nie mogą być traktowane jako gwarancja zdrowia dziecka. Nawet jeśli cierpi ono na przewlekłą chorobę układu oddechowego, nie oznacza to, że objawy nie pokrywają się z tymi, jakie wywołuje COVID-19. Wykluczenie bądź potwierdzenie obecności koronawirusa nie jest możliwe bez wcześniejszego wykonania testu" - wyjaśniają lekarze PPOZ.

Wystąpienie lekarzy PPOZ skierowane zostało także do ministra edukacji narodowej Dariusza Piątkowskiego oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg, a także resortów odpowiedzialnych za zapewnienie bezpiecznej nauki i opieki nad dziećmi oraz młodzieżą.

