Ponowne zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 jest możliwe [BADANIA]

Ponowne zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 zanotowano najpierw w Hong Kongu, a następnie w Holandii i Belgii. I choć "przypadki reinfekcji "nie są dobrą wiadomością", to nie można na podstawie kilku przypadków, wyciągać daleko idących wniosków" - przekonują badacze.

W maju 2020 r. pojawiły się doniesienia o osobach, które uzyskały dodatni wynik testu na koronawirusa po tym, jak uznano je za ozdrowieńców. Prowadziło to do przypuszczeń, że ponowne zakażenie koronawirusem jest możliwe. Jednak wówczas rzecznik WHO w rozmowie z AFP stwierdził, że osoby te nie uległy nowej infekcji, tylko po prostu nadal wydalają martwe komórki płucne zawierające unieczynnionego koronawirusa.

Jednak 24 sierpnia 2020 r. naukowcy z Hong Kongu potwierdzili pierwszy na świecie przypadek ponownego zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Dzień później przypadki reinfekcji tym patogenem potwierdzono w Europie.

"33-latek, u którego cztery miesiące po wyleczeniu z COVID-19 znów wykryto koronawirusa, najpewniej zakaził się ponownie podczas podróży do Hiszpanii" - ocenił mikrobiolog z Uniwersytetu Hong Kongu Yuen Kwok-yung, cytowany przez stację RTHK.

Yuen, który zasiada w rządowym panelu ekspertów ds. COVID-19, podkreślił, że u pacjenta wykryto duże ilości wirusa. Odróżnia go to od osób, u których po wyzdrowieniu wykrywa się pozostałości patogenu.

Ponadto badacze wykryli różnice w genomie wirusów w próbkach pobranych od pacjenta w marcu, gdy pacjent przeszedł zakażenie SARS-CoV-2 po raz pierwszy, i sierpniu 2020 roku, gdy doszło do reinfekcji.

"Być może odpowiedź immunologiczna pacjenta nie była w stanie uchronić go przed zmutowaną wersją wirusa, albo przeciwciała, które wytworzył, przestały być skuteczne w związku z jakimś problemem jego układu odpornościowego" - ocenił naukowiec.

Naukowcy dodali, że u 33-letniego pacjenta z Hong Kongu reinfekcja miała przebieg bezobjawowy.

Zdaniem badaczy przypadek 33-latka może dostarczyć wskazówek przydatnych w pracach nad szczepionkami przeciw COVID-19.

"Możliwe, że nie będą one chronić przed zakażeniem przez długi czas, a ludzie będą musieli być szczepieni wielokrotnie" - ocenił przedstawiciel hongkońskiego stowarzyszenia medycznego Leung Chi-chiu.

Opis tego przypadku został zamieszczony na łamach „Clinical Infectious Diseases”.

