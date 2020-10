Odporność przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 utrzymuje się co najmniej przez trzy miesiące [BADANIA]

Odporność przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 utrzymuje się przez ponad 100 dni. Wskazują na to obserwacje pacjentów, u których mierzono poziom przeciwciał typu G (IgG). Co więcej, poziom tych immunoglobulin przez cały ten czas jest stabilny. Zdaniem naukowców oznacza to, że odporność utrzymuje się na podobnym poziomie.

Do tej pory przeprowadzono wiele badań dotyczących odpowiedzi przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 we krwi (surowicy, osoczu). Jednak niewiele wiadomo na temat odpowiedzi przeciwciał znajdujących się w ślinie i jej związku z ogólnoustrojowymi poziomami przeciwciał. Tymczasem wykazano, że ślina jest dobrym materiałem do badania obecności mRNA SARS-CoV.

"Ma to sens, biorąc pod uwagę, że wydalanie SARS-CoV-2 z gardła poprzedza replikację wirusa w płucach i - podobnie jak w przypadku cytomegalowirusa - same gruczoły ślinowe mogą być rezerwuarem wirusa” - zaznaczyli naukowcy z University of Toronto, których wyniki badań opublikowano na łamach „Science Immunology”

Odporność przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 utrzymuje się co najmniej przez trzy miesiące

Naukowcy badali odpowiedź przeciwciał anty-SARS-CoV-2 przez ponad 115 dni w surowicy krwi i ślinie odpowiednio 439 i 128 pacjentów z COVID-19 (i porównano je z grupą kontrolną).

Przeciwciała typu G (IgG) były łatwo wykrywane w surowicy i ślinie, a maksymalny poziom osiągnęły po 16-30 dniach od pojawienia się objawów COVID-19. Utrzymywał się on na stabilnym poziomie aż do 105-115 dni od pojawienia się objawów choroby.

Tymczasem przeciwciała IgM i IgA osiągnęły we krwi maksymalny poziom po 31-45 dniach od pojawienia się pierwszych objawów, który następnie szybko spadał, z bardziej wyraźnym spadkiem w 105-115 dniu od pojawienia się objawów choroby.

Ogólnoustrojowa i śluzówkowa odpowiedź IgG na SARS-CoV-2 utrzymuje się przez 3 miesiące, podczas gdy odpowiedź IgM i IgA jest przemijająca.

„Co ważne, poziomy przeciwciał IgG i IgM w surowicy były silnie skorelowane z poziomami tych immunoglobulin w ślinie, co wskazuje, że ślina może być wykorzystywana do monitorowania odpowiedzi immunologicznej na zakażenie SARS-CoV-2” - zaznaczyli naukowcy.

„Odpowiedzi IgG i IgM w ślinie mogą służyć jako zastępcza miara odporności ogólnoustrojowej na SARS-CoV-2 w oparciu o ich korelację z odpowiedziami IgG i IgM w surowicy” – podsumowali badacze.

