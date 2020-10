Na razie w kraju nie brakuje respiratorów i łóżek dla chorych na COVID-19. Ze względu na dynamiczny wzrost zakażeń są tworzone nowe. Najtrudniejsza sytuacja panuje w województwach: świętokrzyskim, łódzkim i wielkopolskim.

Z powodu COVID-19 w szpitalach przebywa 10 091 chorych, u których potwierdzono zakażenie, 812 z nich podłączonych jest do respiratorów – poinformowało 22 października 2020 r. Ministerstwo Zdrowia. Najmniej łóżek jest w województwach świętokrzyskim, łódzkim i wielkopolskim.

"W wyniku rozmów z sektorem prywatnym baza łóżek dostępnych na cele covidowe powiększy się w kraju o tysiąc" – powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski.

"W pierwszej fazie, w ciągu 1,5 tygodnia, ma to być 700 łóżek" – podała wiceprezydent Pracodawców RP Anna Rulkiewicz.

Liczba łóżek "covidowych" i respiratorów w poszczególnych województwach

województwo świętokrzyskie

W województwie świętokrzyskim zgodnie ze stanem na 22 października zajętych było 521 z 683 łóżek dla pacjentów chorych na COVID-19. W ciągu doby w regionie zorganizowano ponad 40 dodatkowych miejsc. Ponadto w szpitalach przygotowano 70 respiratorów, 42 są zajęte – wynika z informacji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego.

województwo łódzkie

"W województwie łódzkim na ponad 1800 tzw. miejsc "covidowych" wszystkich poziomów leczenia szpitalnego wolne są 474 łóżka. Gotowe do pracy są 82 respiratory" – powiedziała PAP rzeczniczka prasowa wojewody łódzkiego Dagmara Zalewska.

Zaznaczyła, że na pierwszym, izolacyjnym poziomie leczenia szpitalnego, jest 600 miejsc dla chorych lub z podejrzeniem COVID-19, wolnych jest 208 łóżek.

"Spośród 944 tzw. miejsc zakaźnych z II poziomu szpitalnego i kilkudziesięciu miejsc na intensywnej terapii, 119 łóżek jest wolnych. Do tego dochodzą jeszcze 53 wolne łóżka z 200 miejsc na oddziałach specjalistycznych leczących pacjentów z COVID-19" – podała rzeczniczka.

Dagmara Zalewska podkreśliła, że sytuacja jest monitorowana i systematycznie, zgodnie z decyzjami wojewody, zwiększane są liczby łóżek "covidowych". Od 26 października w województwie ma być 1236 łóżek II poziomu, w tym 1168 łóżek obserwacyjno-zakaźnych i 68 łóżek na intensywnej terapii.

województwo wielkopolskie

W Wielkopolsce w walkę z koronawirusem zaangażowanych zostało blisko 50 szpitali. "Na ponad 1,3 tys. łóżek "covidowych" na wszystkich trzech poziomach zabezpieczenia dostępne są 323 łóżka" – poinformował Tomasz Stube z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. Z danych służb wojewody wynika, że ze 160 łóżek respiratorowych dostępnych w regionie zajęte są 53 łóżka. W szpitalach powiększana jest liczba miejsc dla osób z koronawirusem.

Tomasz Stube poinformował, że w wielkopolskich szpitalach jest w sumie 1329 łóżek "covidowych", z czego 1006 jest zajętych. W szpitalu miejskim im. J. Strusia w Poznaniu, będącym największą placówką w regionie leczącą pacjentów z COVID-19, zajętych jest ponad 390 łóżek z 420 dostępnych.

Stube podkreślił, że w lecznicach przybywa miejsc dla chorych. W Grodzisku Wielkopolskim 27 października udostępnione dla nich będą 93 łóżka, w tym trzy respiratorowe. W Ostrzeszowie od 29 października przybędzie 97 łóżek, w tym 4 respiratorowe. Miejsca dla osób z koronawirusem powstaną też w szpitalu w Turku.

województwo mazowieckie

W województwie mazowieckim chorzy na COVID-19 zajmują 1169 z 1915 łóżek szpitalnych dla pacjentów z koronawirusem – poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Zajętych jest 112 ze 137 respiratorów. Według komunikatu zamieszczonego w czwartek na stronie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w regionie przygotowanych jest 1915 łóżek "covidowych", z czego 1169 zajmują osoby z potwierdzonym zakażeniem.

województwo dolnośląskie

Według danych udostępnionych 22 października przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki w szpitalach regionu jest 1591 łóżek przeznaczonych dla pacjentów chorych na COVID-19, z czego w czwartek zajętych było 617 łóżek. Baza łóżkowa dla chorych z COVID-19 jest systematycznie powiększana. Na 129 dostępnych respiratorów, 44 są zajęte.

województwo lubelskie

W województwie lubelskim we wszystkich szpitalach jest ogółem 1011 łóżek. Według stanu w środę zajęte było 738 łóżek. Według danych Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego dla pacjentów z COVID-19 w szpitalach jest ogółem 90 respiratorów, a 62 z nich jest zajętych.

Wojewoda lubelski, Lech Sprawka, zapowiedział podczas wideokonferencji, że do 27 października przybędą kolejne 203 łóżka w szpitalach II poziomu, czyli dla pacjentów, u których główną chorobą jest COVID-19. Utworzone zostaną one w szpitalach:

w Opolu Lubelskim – 20 łóżek, w tym 6 respiratorowych;

w Szczebrzeszynie – 30 łóżek, w tym jedno respiratorowe;

w szpitalu MSWiA w Lublinie – 80 łóżek, w tym 8 respiratorowych;

w szpitalu wojskowym w Dęblinie – 13 łóżek, w tym jedno respiratorowe;

w szpitalu wojskowym w Lublinie – 60 łóżek, w tym 2 respiratorowe.

Trwają także przygotowania do powołania szpitala tymczasowego, który – jeśli zajdzie taka potrzeba – ma być urządzony w obiektach Targów Lublin i ma liczyć 450 łóżek. Do wszystkich ma być doprowadzona instalacja tlenowa.

"Jesteśmy na etapie przygotowywania wniosku do ministra zdrowia o zgodę na rozpoczęcie fizycznego przygotowania tego szpitala" – zaznaczył wojewoda.

"Szacowany czas uruchomienia szpitala to około 2-3 tygodnie od wydania decyzji przez ministra zdrowia. Nie musi to oznaczać uruchomienia szpitala w pełnym zakresie, tylko w takim, w jakim pozwoli na to zabezpieczenie personalne"– zaznaczył wojewoda lubelski.

województwo lubuskie

W województwie lubuskim jest 839 łóżek dla pacjentów zmagających się z COVID-19. Według stanu na czwartek zajętych było 346 z nich – poinformował PAP dyr. Biura Wojewody Lubuskiego Karol Zieleński. W regionie jest 46 łóżek respiratorowych dla osób z najcięższymi objawami. W środę było zajętych 16 z nich.

W regionie występuje kilka większych ognisk COVID-19, m.in. wśród pensjonariuszy i pracowników niektórych domów pomocy społecznej, zakładów opieki leczniczej czy też wśród pacjentów i personelu szpitalnego.

W Lubuskiem głównym szpitalem wyznaczonym do leczenia pacjentów z COVID-19 jest Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp., do tego na covidową lecznicę został wyznaczony szpital powiatowy w Drezdenku.

Szpital rezerwowy dla województwa lubuskiego z 150 łóżkami (w tym 15 respiratorowymi) ma zostać zorganizowany do końca listopada br. w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze.

województwo opolskie

W województwie opolskim według stanu na wieczór 21 października było dostępnych 436 łóżek "covidowych". Z tej liczby zajęte były 273 łóżka. Także pod względem dostępności respiratorów w regionie są rezerwy. Na 33 urządzenia, 25 jest zajętych. Szpitale powiatowe przygotowują się jednocześnie na zwiększenie liczby pacjentów w związku z rosnącą liczbą zakażeń. Do końca tygodnia nowe łóżka mają być w większości powiatów regionu.

województwo podlaskie

Około 80 łóżek dla pacjentów z koronawirusem ma mieć szpital tymczasowy w hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – poinformował Uniwersytecki Szpital Kliniczny, który podlega Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku.

"Szpital mógłby być gotowy w trzy tygodnie od zawarcia stosownych umów" – powiedziała rzeczniczka szpitala Katarzyna Malinowska-Olczyk.

Trwają także starania, by do połowy grudnia udało się zakończyć zaawansowaną budowę nowego obiektu obok klinik zakaźnych szpitala USK przy ul. Żurawiej. Miałoby tam powstać kolejnych 90 łóżek i łóżka intensywnej terapii – poinformowała Katarzyna Malinowska-Olczyk.

województwo warmińsko-mazurskie

Według danych Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie w czwartek (22 października) rano w województwie warmińsko-mazurskim zajęta była jedna trzecia łóżek dla pacjentów z koronawirusem, tj. 230 łóżek było zajętych z puli 632 przygotowanych w szpitalach dla pacjentów "covidowych". Te same dane wskazywały, że 18 pacjentów było podłączonych do respiratorów, w regionie jest w sumie 41 stanowisk OIOM z respiratorami dla zakażonych koronawirusem.

"Na razie nie brakuje miejsc w szpitalach, nie zapadła jeszcze decyzja o lokalizacji w naszym regionie szpitala polowego" – powiedział PAP rzecznik prasowy wojewody Krzysztof Guzek. Przyznał, że analizowane są możliwe lokalizacje takiego szpitala i związana z tym logistyka.

Minister zdrowia Adam Niedzielski powiedział 22 października, że rząd planuje zwiększyć bazę łóżkową dla pacjentów chorych na koronawirusa do około 35 tys. Zapewnił też, że szpitale onkologiczne nie będą ograniczane w swojej pracy w związku z pandemią.

Gdzie powstaną szpitale tymczasowe dla pacjentów z COVID-19?