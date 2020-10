Szpital na Stadionie Narodowym dla chorych na COVID-19

Szpital na Stadionie Narodowym jest pierwszym szpitalem polowym dla chorych na COVID-19 w Polsce. W planach rządu jest także budowa kolejnych tego typu placówek w kilku województwach.

Kilka dni temu podano informację, że na Stadionie Narodowym w Warszawie powstaje pierwszy szpital tymczasowy dla chorych na COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że decyzja, iż w przestrzeniach biurowych stadionu w razie potrzeby powstanie szpital polowy dedykowany tym pacjentom, zapadła już wiosną 2020 r.

Szpital polowy na Stadionie Narodowym będzie dysponował 500 miejscami, w tym 50 na OIOMie

Premier Mateusz Morawiecki dodał, że w ciągu kilku najbliższych dni przy współpracy sztabu najlepszych specjalistów z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, na czele z dr Arturem Zaczyńskim "przygotujemy na tej bazie szpital polowy, dysponujący 500 miejscami, w tym 50 na OIOMie".

Z kolei szef KPRM Michał Dworczyk zaznaczył że "takie stanowiska musza być, ale co do założenia ci pacjenci, których stan będzie się pogarszał, będą przewożeni do szpitali stacjonarnych. Dzięki utworzeniu tego szpitala, zwykłe szpitale zostaną odciążone [i będą przeznaczone - przyp. red.] dla pacjentów w ciężkim stanie" - powiedział szef KPRM.

Michał Dworczyk wyjaśnił także, że do szpitali tymczasowych będą trafiali pacjenci w stanie "średnim" - "którzy wymagają tlenoterapii i stałego nadzoru medycznego". Osoby, które najciężej będą przechodzić chorobę COVID-19, będą trafiały do "normalnych szpitali", "które są najlepiej przygotowane do prowadzenia intensywnej terapii".

Szpital polowy na Stadionie Narodowym "swoją rolę będzie pełnił dla pacjentów potrzebujących opieki szpitalnej"

Natomiast dr Artur Zaczyński przypomniał, że wiosną 2020 r. Centralny Szpital Kliniczny w Warszawie w kilka dni przemienił się w szpital jednoimienny, zajmujący się wyłącznie pacjentami z koronawirusem.

"W kilka dni udało się wtedy wykonać olbrzymią pracę, dotyczącą protokołów leczenia, wszystkich procedur, poruszania się, szkolenia personelu m.in. w ubieraniu, rozbieraniu i leczeniu pacjentów z koronawirusem" - powiedział wiceszef szpitala MSWiA.

Podkreślił, że doświadczenie wypracowane wtedy zostało "sfinalizowane wszystkimi procedurami, które zostały wydane przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji i ogłoszone dla całej Polski, z których czerpano wiedzę w innych szpitalach".

"Wszystkie doświadczenia, które ma CSK w Warszawie "przelejemy" na zaprojektowany już szpital tymczasowy, który swoją rolę będzie pełnił dla pacjentów potrzebujących opieki szpitalnej, ale nie tak profesjonalnej, jak w szpitalach m.in. dysponujących blokami operacyjnymi" - przekonywał dr Zaczyński.

W szpitalach polowych pacjenci będą mieli pełną diagnostykę

Dr Zaczyński dodał, że w szpitalach polowych pacjenci będą mieli "pełną diagnostykę, tomografię komputerową, rentgenodiagnostykę, ultrasonografię i badania laboratoryjne". "Wszystko przygotujemy na miejscu" - powiedział.

Wyjaśnił również, że pacjenci będą "triażowani w poszczególnych miejscach w kraju, konsultowani przez zespół koordynacyjny i przesyłani, w zależności od nasilenia epidemii, najpierw do szpitali, a w przypadku przekroczenia wydolności systemu ochrony zdrowia - redystrybuowani ze szpitali celem leczenia w tych miejscach pacjentów z najcięższymi objawami".

Wiceszef szpitala MSWiA podkreślił, że "pandemia jest groźna i postępująca", dlatego zaapelował do całego społeczeństwa o zachowywanie dystansu, noszenie maseczek i dezynfekcję rąk.

Blisko 100 zgłoszeń od pielęgniarek i ratowników gotowych pracować w szpitalu na Stadionie Narodowym

Z kolei Michał Dworczyk poinformował, że na dzień 20 października 2020 r. jest już "blisko setka" zgłoszeń od pielęgniarek i ratowników medycznych, którzy zadeklarowali gotowość do pracy w szpitalu na Stadionie Narodowym. Zgłaszają się też firmy, które chcą użyczyć urządzenia medyczne na jego potrzeby.

Poinformował również, że od środy ruszy infolinia, na którą będą się mogli zgłaszać lekarze, pielęgniarki i ratownicy medyczni - "wszyscy ci, którzy chcą pomóc przy organizacji tego projektu".

