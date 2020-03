Koronawirus w Hiszpanii: gwałtowny wzrost liczby zakażeń i zgonów na COVID-19

Gwałtownie przybywa zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 w Hiszpanii. Szybko rośnie też liczba zgonów na COVID-19. Hiszpania jest po Włoszech drugim krajem w Europie najbardziej dotkniętym pandemią. Jakie są aktualne statystyki dotyczące zachorowań na COVID-19 w Hiszpanii i ile osób zmarło z powodu nowego koronawirusa w tym kraju?

W Hiszpanii w ciągu minionej doby zmarło 738 osób zainfekowanych koronawirusem. To rekordowa liczba zgonów w ciągu 24 godzin - poinformowały 25 marca przed południem hiszpańskie władze sanitarne.

Zobacz więcej Hiszpania zajmuje drugie miejsce na świecie pod względem liczby zgonów na COVID-19. iStock

Z komunikatu hiszpańskiego resortu zdrowia wynika, że ogólna liczba zgonów z powodu koronawirusa wzrosła w Hiszpanii do 3434. Nastąpił też nienotowany wcześniej wzrost przypadków zakażenia - o 7937, w sumie zainfekowanych zostało dotąd 47 610 osób. Śmiertelność COVID-19 - wg tych danych - wynosi zatem w Hiszpanii 7,2.

Hiszpania zajmuje już drugie miejsce na świecie pod względem liczby zgonów na COVID-19 - za Włochami, w których najnowszy bilans zmarłych z powodu koronawirusa to jak dotąd 6820 osób, a przed Chinami, gdzie zmarło 3281 osób.

Pod względem całkowitej liczby zakażeń Hiszpanie zajmują czwarte miejsce za Chinami (81 218 potwierdzonych zakażeń), Włochami (69 176) i USA (54 968) (źródło: https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries).

Odsetek pacjentów, którzy już wyzdrowieli po zakażeniu koronawirusem, wynosi zaledwie 11 proc. Ponad połowę zgonów na COVID-19 zanotowano dotychczas w regionie Madrytu. Do wtorkowego popołudnia w tamtejszej wspólnocie autonomicznej zmarło 1825 pacjentów, a 14 597 osób zostało zakażonych.

Innym regionem o wysokiej liczbie chorych i ofiar śmiertelnych jest Katalonia, na północnym wschodzie, gdzie odnotowano 9937 infekcji koronawirusem, a 516 osób zmarło.

Ponad 12 proc. zakażonych koronawirusem w Hiszpanii to lekarze i pielęgniarki

Ponad 12 proc. wszystkich zakażonych koronawirusem w Hiszpanii to personel służby zdrowia - poinformował 24 marca stojący na czele sztabu kryzysowego główny epidemiolog kraju Fernando Simon. Według ostatnich danych, w Hiszpanii jest zainfekowanych co najmniej 3,5 tys. lekarzy i pielęgniarek. To więcej niż we Włoszech, a nawet - proporcjonalnie do liczby zakażonych w skali kraju - w Chinach.

„Przyczyna? Wysłaliśmy naszych bohaterów do walki z koronawirusem bez broni” - napisał dziennik "El Confidencial". Od czasu ogłoszenia stanu zagrożenia epidemią, 17 wspólnot autonomicznych Hiszpanii nie ma wystarczającej liczby maseczek, respiratorów, testów na koronowirusa, żeli dezynfekujących i innych podstawowych środków ochronnych. Dziennik podaje, że z tego powodu lekarze pierwszego kontaktu nie chcą jeździć do domów osób, które mogą być zakażone COVID-19 w celu pobrania próbek.

„Brakuje środków ochronnych we wszystkich szpitalach, we wszystkich autonomicznych regionach Hiszpanii" - powiedziała w rozmowie z „El Mundo” Rosa Atienzar ze związków zawodowych (CCOO) Walencji, gdzie jedna trzecia nowych zakażonych to pracownicy służby zdrowia. "Brakuje nam także strategicznego personelu, i to w najgorszym momencie. To dobrze, że rząd włącza do pracy studentów medycyny, ale oni nie mają doświadczenia, nie mogą zastąpić specjalistów” - dodała.

W całej Hiszpanii brakuje testów na obecność wirusa. Wciąż nie ma możliwości przeprowadzania badań na szeroką skalę, aby można było izolować nosicieli wirusa, u których nie występują objawy COVID-19. Wspólnoty autonomiczne nie otrzymały wystarczającej ilości testów ani środków ochronnych od czasu ustanowienia przez rząd „centralnej władzy” w zarządzaniu kryzysem, co daje wyłączne prerogatywy w zakupie potrzebnych środków ministerstwu zdrowia.

Jednak resort nie ma doświadczenia w tym zakresie, gdyż od 18 lat kompetencje w obszarze służby zdrowia mają wspólnoty autonomiczne. Aby uniknąć pogłębiania się chaosu i dezorganizacji, do pomocy włączono teraz ministerstwo finansów, które ma większe doświadczenie w zarządzaniu centralnym. Z pomocą przyszła także hiszpańska firma Inditex, która zaoferowała rządowi pomoc logistyczną w sprowadzeniu i dystrybucji środków ochronnych zakupionych w Chinach. We wtorek, z centrum logistycznego firmy w Saragossie, rozprowadzanych jest po całym kraju 1,4 mln maseczek i 75 tys. sztuk odzieży ochronnej.

Hiszpania zwróciła się o pomoc humanitarną do NATO

Ministerstwo obrony Hiszpanii zwróciło się do podległego NATO Euroatlantyckiego Centrum Koordynacji Reagowania na Katastrofy (EADRCC) o udzielenie pomocy humanitarnej w celu zwalczania epidemii koronawirusa. Jak podają hiszpańskie media, powołujące się na źródła w NATO, we wniosku datowanym 23 marca Hiszpania poprosiła o dostarczenie środków ochronnych i medycznych dla szpitali: 1,5 mln maseczek chirurgicznych, 15 tys. sztuk odzieży ochronnej, pół miliona szybkich testów na COVID-19, 45 tys. respiratorów. Oprócz tego Hiszpanie proszę o rękawice, termometry, aparaty do mechanicznego wspomagania wentylacji. NATO przekazało tę listę pozostałym członkom Sojuszu, aby każdy z nich powiadomił o możliwości udzielenia pomocy.

Według źródeł dyplomatycznych, na które powołuje się dziennik "El Pais", jest niezwykle trudne, aby w sytuacji globalnej pandemii członkowie Sojuszu przekazali materiały potrzebne w ich własnych krajach.

Na zdjęciu wniosku ministerstwa obrony, opublikowanym przez dziennik "La Razon", strona hiszpańska wskazuje jako datę rozpoczęcia pandemii w tym kraju 9 marca. Tymczasem, zgodnie ze źródłami ministerstwa zdrowia, pierwszy potwierdzony przypadek COVID-19 odnotowano w Hiszpanii już 31 stycznia, natomiast 8 marca odbyły się wielkie manifestacje feministyczne w wielu miastach kraju. Zgodnie z oficjalnymi danymi, 9 marca było już prawie 1000 zakażonych i 16 zmarłych. Stan zagrożenia rząd ogłosił pięć dni później.

Prognozy dla Hiszpanii: ponad milion zakażonych koronawirusem, szczyt epidemii pod koniec wiosny

W środę dziennik "El Mundo” opublikował wnioski z badania przeprowadzonego przez kilka wydziałów Politechniki w Walencji (UPV), z którego wynika, że szczytu epidemii koronawirusa w Hiszpanii należy się spodziewać dopiero na przełomie maja i czerwca.

Autorzy badania spodziewają się, że w ciągu najbliższych dwóch miesięcy liczba infekcji koronawirusem w Hiszpanii zwiększy się do 0,8-1,2 mln. Ich wcześniejsze, opublikowane w piątek studium przewidywało, że szczyt epidemii wystąpi w tym kraju w kwietniu, kiedy liczba zakażeń sięgnie 2,5 mln.

