Palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych może zwiększyć ryzyko rozwoju COVID-19, czyli choroby wywoływanej przez koronawirusa SARS-CoV-2 - tak wynika z raportu Światowej Organizacja Zdrowia. Co więcej, tytoń może zwiększać ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 u osób z chorobami układu oddechowego i serca.

Światowa Organizacja Zdrowia wydała raport, w którym analizuje wpływ palenia papierosów na przebieg COVID-19, choroby wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2. Jego autorzy zaznaczają, że dym tytoniowy poważnie szkodzi zdrowiu, a także sprzyja infekcjom dróg oddechowych. Może więc zwiększać ryzyko rozwoju COVID-19 u osób zakażonych nowym wirusem. Co więcej, badania sugerują, że palenie tytoniu może zwiększać ryzyko ciężkiego przebiegu choroby u osób z chorobami układu oddechowego i sercowo-naczyniowego.

Zobacz więcej Koronawirus SARS-CoV-2: palenie papierosów może zwiększać ryzyko rozwoju COVID-19 iStock

Palacze papierosów mogą być bardziej narażeni na rozwój COVID-19

Autorzy raportu zwracają uwagę, że tytoń zwiększa ryzyko rozwoju wielu chorób płuc. Jego palenie jest najczęstszą przyczyną raka płuc. Zwiększa także znacznie ryzyko zakażenia gruźlicą. Ponadto używanie tytoniu jest najważniejszym czynnikiem ryzyka przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP).

Palenie tytoniu zwiększa także ryzyko infekcji dolnych dróg oddechowych, a koronawirus SARS-CoV-2 wpływa przede wszystkim na układ oddechowy. W związku z tym palenie papierosów i innych wyrobów tytoniowych może zwiększać ryzyko rozwoju COVID-19.

Biorąc jednak pod uwagę, że COVID-19 jest nowo rozpoznaną chorobą, jej związek z paleniem tytoniu nie został jeszcze jednoznacznie ustalony - podkreślają autorzy raportu.

Palenie papierosów może zwiększać ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 u osób z chorobami układu oddechowego

Eksperci z WHO w swoim raporcie wskazują, że osoby z chorobami układu oddechowego, spowodowanymi m.in. używaniem tytoniu, są bardziej narażone na wystąpienie ciężkich objawów COVID-19. Przyczyną jest uszkodzenie układu oddechowego przez koronawirusa SARS-CoV-2.

Analiza 55 924 potwierdzonych przypadków pokazuje też, że wskaźnik śmiertelności z powodu COVID-19 jest znacznie wyższy u osób z chorobami układu krążenia, cukrzycą, nadciśnieniem, przewlekłą chorobą układu oddechowego i nowotworami niż u osób, u których nie występowały choroby przewlekłe. Mogą więc one przyczynić się do zwiększenia podatności na infekcję.

Zależność między chorobami układu krążenia, paleniem papierosów a COVID-19

Palacze z chorobami układu sercowo-naczyniowego (CVD), u których zdiagnozowano COVID-19, są bardziej narażeni na ryzyko wystąpienia ciężkich objawów infekcji i śmierć. Wykazano także, że u pacjentów kardiologicznych, u których COVID-19 ma ciężki przebieg, częściej pojawiają się powikłania związane z sercem.

Autorzy raportu wskazują, że używanie tytoniu i narażenie na bierne palenie są głównymi przyczynami CVD. Osłabiony działaniem tytoniu układ sercowo-naczyniowy jest bardziej podatny na uszkodzenia wywołane przez koronawirusa SARS-CoV-2.

COVID-19: palenie papierosów oznacza większe ryzyko wentylacji mechanicznej

Wyniki badań opublikowane w raporcie WHO pokrywają się z tymi przeprowadzonymi przez naukowców z Chin. Wykazali oni, że u 30 proc. palaczy z COVID-19 sytuacja kliniczna była poważniejsza niż u chorych, którzy nie sięgają po papierosy. Co więcej, częściej niż u osób niepalących rozwijała się u nich ciężka postać choroby. W tym przypadku palenie papierosów dwukrotnie zwiększało ryzyko interwencji na oddziale intensywnej terapii i wentylacji mechanicznej.

Na te dane powołuje się dr Roberta Pacifici, dyrektor włoskiego Narodowego Centrum Uzależnień i Dopingu. Zdaniem ekspertki, palenie papierosów może wyjaśniać różnicę płci w zgłaszanym wskaźniku śmiertelności, który w chińskich badaniach wynosi 4,7 proc. u mężczyzn i 2,8 proc. u kobiet. Liczba osób palących w Chinach jest bardzo wysoka i przekracza 50 proc. populacji, z czego większość to mężczyźni (kobiety stanowią mniej niż 3 proc. palących). We Włoszech papierosy pali 11,6 miliona osób, co stanowi 22 proc. populacji w wieku powyżej 15 lat. Większość palaczy to mężczyźni (7 mln). Z dotychczasowych statystyk dotyczących zgonów na COVID-19 we Włoszech wynika, że mężczyźni stanowią w tym kraju ok. 70 proc. wszystkich zmarłych.

Fajki wodne zwiększają ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2

Autorzy raportu WHO zwracają również uwagę, że shishe, czyli fajki wodne, stanowią istotne źródło zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Shisha zwykle jest elementem spotkań towarzyskich, w trakcie których ustnik fajki przechodzi z ust do ust. Dodatkowo warunki panujące w urządzeniu sprzyjają przetrwaniu mikroorganizmów. Autorzy raportu zwracają także uwagę, że większość kawiarni nie czyści fajek wodnych po każdej sesji palenia, co również sprzyja rozwojowi patogenów.

Czynniki te zwiększają ryzyko przenoszenia chorób zakaźnych między użytkownikami - czytamy w raporcie WHO. Do tej grupy można zaliczyć także koronawirusa SARS-CoV-2, który wywołuje COVID-19.

Nałogowi palacze są bardziej narażeni na ciężki przebieg COVID-19 [OPINIA EKSPERTA]

"Wydaje się, że u chorych z przewlekłymi chorobami układu oddechowego, np. astmą, POChP, zakażenie może mieć cięższy przebieg, gdyż jest już udokumentowane, że nowy koronawirus niszczy tkankę płucną, uszkadza pęcherzyki płucne. To może być szczególnie groźne dla pacjentów z POChP, którzy z powodu tej choroby mają uszkodzenie układu oddechowego. Ich rezerwy są znacznie mniejsze. Do grupy pacjentów z pierwotnym uszkodzeniem płuc zaliczają się także nałogowi palacze. I dlatego osoby uzależnione od tytoniu, ale także używające tzw. e-papierosów, są bardziej narażone na cięższy przebieg zakażenia SARS-CoV-2" - mówi w wywiadzie dla "Pulsu Medycyny" prof. dr hab. n. med. Jacek Wysocki, specjalista chorób zakaźnych, pediatra.

Źródło: WHO



