Izolatoria w czasie epidemii COVID-19: zmiana standardu organizacyjnego

Ministerstwo Zdrowia zmienia standardy organizacyjne opieki w izolatoriach. Zmiany dotyczą kierowania przez lekarzy POZ do izolatoriów pacjentów z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa oraz liczby osób przebywających w izolatoriach.

9 października 2020 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiła się nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki w izolatoriach.

Ministerstwo Zdrowia wskazało, że w Polsce jest mała liczba podmiotów, które są uprawnione do kierowania pacjentów do izolatoriów podejrzanych i zakażonych wirusem SARS-CoV. W opinii MZ problemem jest również niewystarczająca liczba miejsc w izolatoriach - w pokojach jednoosobowych.

Izolatoria dla chorych na COVID-19: więcej niż jeden pacjent w pokoju

Nowelizacja rozporządzenia umożliwia pobyt w jednym pokoju więcej niż jednego pacjenta w izolatorium z potwierdzonym dodatnim wynikiem testu na obecność wirusa SARS-CoV-2. Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu wyjaśniło, że działanie to ma na celu zwiększenie liczby dostępnych miejsc w izolatoriach, co pozwoli na optymalne wykorzystanie obiektów przeznaczonych na izolatoria.

Lekarze POZ będą mogli kierować pacjentów do izolatoriów

Kolejną ważną zmianą jest umożliwienie lekarzom udzielającym świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, diagnozującym pacjentów w kierunku zakażenia wirusem SARS-Cov-2, kierowanie do izolatoriów w przypadku pozytywnego wyniku. MZ argumentuje, że pozwoli to na szybkie kierowanie pacjentów podejrzanych i zakażonych wirusem SARS-CoV-2 do izolatoriów.

Rozporządzenie wchodzi w życie 10 października 2020 r.

Ile izolatoriów COVID-owych funkcjonuje w Polsce?

"Według stanu na 9 października, na terenie kraju funkcjonuje 29 izolatoriów, w których przebywa 374 pacjentów" - poinformowała PAP rzeczniczka prasowa Narodowego Funduszu Zdrowia, Sylwia Wądrzyk.

Izolatoria funkcjonują w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, podlaskim, podkarpackim, pomorskim, śląskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim.

Izolatoria to miejsca, gdzie przebywać mają już tylko osoby, u których stwierdzono chorobę COVID-19, a nie mogą poddać się izolacji w warunkach domowych. Wcześniej do izolatorium mogli być też kierowani pacjenci podejrzani o zakażenie, oczekujący na wynik testu. Warunkiem zakończenia izolacji przestało być uzyskanie ujemnego testu na wykrycie koronawirusa.

W przypadku pacjentów z objawami klinicznymi, czyli gorączką, kaszlem, dusznościami lub utratą węchu i smaku, izolacja kończy się po 3 dniach bez gorączki oraz bez objawów infekcji ze strony układu oddechowego, lecz nie wcześniej niż po 13 dniach od dnia wystąpienia tych objawów. Pacjenci z osłabionym układem immunologicznym w izolacji mogą pozostawać 20 dni. O przedłużeniu izolacji lub jej zakończeniu decyduje lekarz szpitala, pod opieką którego pozostają osoby w izolatorium.

Pacjenci w izolatoriach mają zapewnioną opiekę medyczną oraz posiłki, a koszty ich pobytu pokrywa NFZ. W izolatoria przekształcane są m.in. sanatoria, hotele czy akademiki lub budynki przyszpitalne.

