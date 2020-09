Adam Niedzielski: Rola lekarza POZ nie obejmuje leczenia pacjenta z koronawirusem

Rola lekarza POZ nie obejmuje leczenia pacjenta, u którego stwierdzono zakażenie koronawirusem – zapewnił minister zdrowia Adam Niedzielski. Wyjaśnił, że lekarze rodzinni będą mogli dzięki zleceniu testu zidentyfikować, czy pacjent jest koronapozytywny.

Nowy szef Ministerstwa Zdrowia na konferencji prasowej 3 września przedstawił założenia nowej strategii walki z koronawirusem i ścieżki pacjenta w przypadku podejrzenia zakażenia SARS-CoV-2.

"Tak jak z każdą infekcją, pacjenci w pierwszej kolejności trafiają do POZ, czyli pod opiekę lekarza rodzinnego. Chcielibyśmy, żeby ta opieka zaczynała się od teleporady. Jest to rozwiązanie, które się bardzo upowszechniło i które również ogranicza ryzyko transmisji wirusa. Ale, jeżeli będą się objawy przedłużały i po 3-5 dniach utrzymywały bądź nasilały, to wtedy oczywiście jest konieczność pionowanego badania i tutaj chcemy, żeby to było badanie fizykalne, bo ono ma poprzedzić decyzję o skierowaniu na badanie w kierunku COVID-u, czyli na wymaz" – tłumaczył szef resortu zdrowia.

Po badaniu, jak mówił Niedzielski, "jeżeli wynik będzie ujemny, to pacjent zostaje w POZ, bo tam otrzyma pomoc. Jeżeli wynik będzie pozytywny, to taki pacjent jest kierowany na tzw. ścieżkę zakaźną, która jest realizowana w sieci jednostek, które zajmują się leczeniem chorób zakaźnych".

Pytany o ochronę lekarzy POZ przed ewentualnym zakażeniem, podkreślił, że rola lekarzy POZ nie obejmuje leczenia pacjentów z koronawirusem.

"Lekarze rodzinni, do których będą trafiali pacjenci, których na pierwszy rzut oka nie da się rozróżnić, czy mają infekcję innego wirusa, infekcję bakteryjną górnych dróg oddechowych, czy koronawirusa, dostają narzędzie, które ich ochroni – będą mogli, za pomocą zlecenia testu, zidentyfikować, czy pacjent jest koronapozytywny" – przekonywał Niedzielski.

Konsultant krajowy ds. chorób zakaźnych prof. Andrzej Horban dodał, że pacjent, który ma objawy infekcji górnych dróg oddechowych, powinien skonsultować się telefonicznie z lekarzem i ustalić, czy ma zgłosić się na wizytę osobiście. Przekonywał, że lekarz, zadając pacjentowi odpowiednie pytania, powinien ustalić, czy zlecić pacjentowi wykonanie testu na obecność COVID-19.

"To jest ułatwienie dla lekarzy POZ i dla pacjentów. Ponieważ codziennie w szczycie zachorowań na infekcje górnych dróg oddechowych ok. 100 tys. pacjentów idzie do lekarza" – podkreślił. Ocenił jednak, że każdy pacjent powinien mieć możliwość zobaczenia lekarza i bezpośredniego kontaktu z nim.

Minister zdrowia zapowiedział, że wszystkie zalecenia, schematy postępowania dotyczące koronawirusa i ścieżki pacjenta będą dostępne na stronie resortu w zakładce "Zalecenia dla personelu i kierowników podmiotów leczniczych".