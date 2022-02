Waldemar Kraska: rychły koniec piątej fali nie oznacza końca pandemii, a wirus zostawia po sobie długi ślad

Wszystko wskazuje, że piąta fala jest już w odwrocie. Także dziś spodziewany jest spadek liczby nowych zakażeń. - Ale to nie koniec pandemii, ta szybko nie da o sobie zapomnieć, nie wiadomo co będzie jesienią - mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska i dodaje, że wbrew temu, co początkowo sądzono, teraz widać, że wirus SARS-CoV-2 jest bardzo groźny dla najmłodszych dzieci.

