W USK we Wrocławiu wykonano ablację migotania przedsionków serca

W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu wykonano w poniedziałek pierwszy na Dolnym Śląsku zabieg ablacji migotania przedsionków najnowocześniejszą metodą elektroporacji. W Polsce tę metodę stosuje się zaledwie od ośmiu miesięcy. Problem może dotyczyć ok. 1 mln osób.

W poniedziałek, 10 lipca, wykonano pierwszy w regionie zabieg ablacji migotania przedsionków najnowocześniejszą metodą elektroporacji.

„Migotanie przedsionków jest najczęstszym zaburzeniem rytmu serca, dotyczy około 2-4 proc. dorosłych, a występowanie wiąże się z dużą chorobowością i śmiertelnością. W Polsce może dotyczyć ponad 1 mln osób. Spodziewany jest dalszy 2-3-krotny wzrost tej liczby, wynikający przede wszystkim z wydłużenia życia. Ważną metodą terapii migotania przedsionków jest ablacja” - napisano w komunikacie.

W szpitalu uniwersyteckim we Wrocławiu wykonano ablację migotania przedsionków serca

– Badania pokazały, że zaburzenie rytmu serca często współistnieje z innymi chorobami przewlekłymi, przede wszystkim niewydolnością serca, chorobą niedokrwienną serca, cukrzycą, otyłością, chorobami płuc i nerek, wpływając na przebieg tych chorób zwłaszcza w okresach zaostrzeń - powiedział cytowany w komunikacie kierownik Pracowni Elektrofizjologii Inwazyjnej Instytutu Chorób Serca USK we Wrocławiu dr n. med. Krzysztof Nowak.

Ablacja metodą elektroporacji to zabieg polegający na zniszczeniu fragmentu tkanki serca, w tym przypadku w obrębie ujść żył płucnych do lewego przedsionka serca, struktur najczęściej odpowiedzialnych za powstawanie migotania przedsionków – jest to tzw. izolacja żył płucnych. Zastosowanie ablacji wskazane jest wówczas, gdy leczenie farmakologiczne serca nie jest wystarczająco skuteczne. Sporo badań sugeruje wysokie bezpieczeństwo tej metody. Zabieg jest wykonywany przezskórnie, więc należy do procedur małoinwazyjnych.

– Dotychczasowe zabiegi ablacji stosowały nieselektywne metody niszczenia tkanek, w tym także tkanek okalających mięsień sercowy. Metoda elektroporacji jest niezwykle dokładna. Podczas zabiegu unieszkodliwiane są wyselekcjonowane fragmenty mięśnia sercowego, bez narażania okolicznych struktur - nerwów lub naczyń - co dla pacjenta oznacza większe bezpieczeństwo i mniej powikłań - powiedział dr Nowak.

Dodał, że ablacja metodą elektroporacji jest pierwszą na świecie techniką likwidacji arytmii serca metodą nietermalną. W Polsce pierwszy taki zabieg został przeprowadzony 8 miesięcy temu.

