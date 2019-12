Tomasz Zieliński, wicepreces PZ: Aplikacje gabinetowe nie są gotowe do wystawiania zleceń na wyroby medyczne

Tomasz Zieliński, wiceprezes Porozumienia Zielonogórskiego odniósł się do zmian w zakresie wystawiania zleceń na wyroby medyczne, które wejdą w życie od 1 stycznia 2020 r. "Postulujemy, by umożliwić lekarzom alternatywnie wystawianie zleceń na dotychczasowych zasadach także po 1 stycznia 2020 r. - do momentu, gdy będzie można to robić poprzez aplikacje gabinetowe" - sugeruje.

Od nowego roku – już od 1 stycznia – zmieni się obowiązujący wzór zlecenia na wyroby medyczne. Jego wystawienie będzie możliwe jedynie drogą elektroniczną za pomocą przeznaczonej do tego usługi internetowej udostępnionej przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Tomasz Zieliński, choć docenia korzyści płynące z tego rozwiązania dla pacjentów (w szczególności tych z ograniczoną sprawnością), uważa że wystawianie zleceń na wyroby medyczne powinno się odbywać za pośrednictwem aplikacji gabinetowych.

Zobacz więcej iStock

„Po zmianach przerzucono na nas obowiązek weryfikacji specjalnych uprawnień, od których zależy stopień refundacji wyrobów medycznych. Znacznie prościej i szybciej można wystawić zlecenie za pomocą aplikacji gabinetowej, bo wówczas lekarz nie musi wprowadzać na nowo danych swojego pacjenta. Na razie jednak ta druga możliwość jest tylko teoretyczna, bo aplikacje gabinetowe nie posiadają odpowiedniej funkcjonalności. Do wejścia w życie nowych przepisów pozostało kilkanaście dni, dlatego postulujemy, by umożliwić lekarzom alternatywnie wystawianie zleceń na dotychczasowych zasadach także po 1 stycznia 2020 r. - do momentu, gdy będzie można to robić poprzez aplikacje gabinetowe” – uważa Tomasz Zieliński.

Źródło: Porozumienie Zielonogórskie, NFZ