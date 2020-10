TK uznał aborcję z powodu uszkodzenia lub nieuleczalnej choroby płodu za niezgodną z Konstytucją

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy, umożliwiające przerwanie ciąży w przypadku stwierdzenia ciężkiego uszkodzenia płodu lub jego nieuleczalnej choroby - są niezgodne z Konstytucją - poinformowało RMF FM.

Polskie przepisy pozwalają legalnie dokonać aborcji:

jeśli ciąża jest wynikiem przestępstwa,

zagrożone jest zdrowie lub życie kobiety,

istnieją medyczne przesłanki, potwierdzone badaniem prenatalny, co do tego że zachodzi prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Dziś 22 października Trybunał Konstytucyjny uznał ostatnią z przesłanek za niezgodną z polską ustawą zasadniczą.

‼️ W budynku Trybunału Konstytucyjnego stwierdzono, że aborcja płodu ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu jest niezgodna z konstytucją. W konsekwencji może to doprowadzić niemal do całkowitego zakzu aborcji w Polsce. @RMF24pl — Patryk Michalski (@patrykmichalski) October 22, 2020

Już zaczynają się pojawiać komentarze, że jest to jeden z sposobów odwrócenia uwagi opinii publicznej od sytuacji związanej z pandemią i kryzysem ochrony zdrowia. Ponadto nie jest to pierwsza decyzja rządzącego obozu, która ogranicza polskim pacjentkom dostęp do części świadczeń z obszaru ginekologii, położnictwa i szeroko pojętego zdrowia seksualnego. W lipcu 2017 r. antykoncepcja awaryjna ponownie stała się dostępna wyłącznie na receptę.

Zdelegalizowanie aborcji z powodu ciężkich wad płodu spowoduje, że będą one przeprowadzane w tzw. podziemiu, co doprowadzi do większej liczby powikłań, do zgonu włącznie.



Taka decyzja niesie za sobą zdecydowanie szerzej zakrojone - niż się wielu wydaje - negatywne konsekwencje. — Bartek Fiałek (@bfialek) October 22, 2020

Wyrok TK podważa również zawarty w latach 90. kompromis aborcyjny. Pojawiają się więc pytania czy nie jest to pierwszy krok do zdelegalizowania przerywania ciąży w Polsce.