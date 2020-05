Testy na koronawirusa "drive-thru" - badanie w samochodzie

Testy "drive-thru" to nowa forma badania na obecność SARS-CoV-2, którą uruchomiło Ministerstwo Zdrowia. Próbkę do badania pobiera się od pacjenta przebywającego w samochodzie. Testy przeznaczone są dla osób będących na kwarantannie.

W Polsce ruszyły punkty "drive-thru", w których można wykonać badanie na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 w samochodzie. Pełna lista punktów ma być dostępna niebawem, jednak 7 maja 2020 r. rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował, że do przeprowadzania badań "drive-thru" zgłosiło się do tej pory 167 podmiotów.

Testy na koronawirusa "drive-thru" - na czym polega badanie w samochodzie

Badanie jest przeznaczone dla osób przebywających w kwarantannie i odbywa się w 12. dniu jej trwania, o czym przypomina wiadomość SMS.

"Osoba, która przebywa w kwarantannie, dzień wcześniej dostanie SMS-a, że w 12. dniu powinna odbyć badanie drive-thru" - wyjaśnił Wojciech Andrusiewicz.

Osoba na kwarantannie będzie musiała zadzwonić do punktu i umówić się na określoną godzinę wskazanego w SMS-ie dnia. Testy wykonywane są tylko po wcześniejszej rejestracji telefonicznej. Rejestratorzy na podstawie odpowiedzi na zadane pytania kwalifikują pacjenta do badania.

"Będzie również przygotowana specjalna mapa z punktami, gdzie będzie można pójść na badanie. Będzie to wymagało od osoby na kwarantannie jedynie zadzwonienia do punktu, do którego będzie się udawała tego 12. dnia, i potwierdzenia, że w wyznaczonej godzinie zgłosi się na badanie drive-thru" - powiedział rzecznik MZ.

W wiadomości będzie także podana strona internetowa, na której będzie można zapoznać się z informacjami na temat tego badania.

Do punktów należy przyjechać własnym samochodem. Badanie nie wymaga wysiadania z auta.

Jeśli osoba przebywająca na kwarantannie nie może samodzielnie kierować pojazdem, dopuszczana jest obecność dwóch osób (kierowca i osoba poddawana badaniu). Z racji epidemiologicznych, warunkiem jest jednak zamieszkiwanie w jednym gospodarstwie domowym.

Do tych osób, które nie dysponują własnym środkiem transportu, a muszą poddać się badaniu, przyjedzie tzw. karetka wymazowa.

Osoby przychodzące na piechotę, przyjeżdżające komunikacją miejską czy też rowerem nie będą mogły skorzystać z testu.

Przed badaniem pacjenci identyfikowani są na podstawie dokumentu tożsamości z numerem PESEL. Personel pobierze wymaz z nosogardzieli przez otwarte okno samochodu. Następnie próbka jest przekazywana do laboratorium, gdzie wykonywane będzie badanie molekularne metodą RT-PCR.

Badanie jest bezpłatne. Pacjent o wynikach informowany jest telefonicznie. Czas oczekiwania wynosi do 48 godzin.

Testy na koronawirusa "drive-thru" - zgłoszono 167 podmiotów do przeprowadzenia badań w samochodzie

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz 7 maja 2020 r. poinformował, że do przeprowadzania tzw. badań drive thru zgłosiło się do tej pory 167 podmiotów.

"Między innymi jest to 15 podmiotów w województwie mazowieckim, 15 w województwie śląskim i 14 w województwie wielkopolskim. Te podmioty, w głównej mierze szpitale, są już przygotowane do obsługi osób w 12. dobie kwarantanny, by do 14. dnia mogły uzyskać wynik. Najczęściej będzie to zapewne wynik negatywny, ale chcemy tego 100-procentowego potwierdzenia, że osoby wychodzące z kwarantanny są w pełni zdrowe" - powiedział rzecznik MZ.

"Cała logistyka działań została już przygotowana, pozostaje jedynie kwestia uruchomienia SMS-ów, które będą wychodziły zdalnie z systemu informatycznego przygotowanego przez ministerstwo zdrowia" - dodał Andrusiewicz.

Rzecznik MZ Zapewnił, że przebadane zostaną wszystkie osoby, które będą znajdować się w 12. dniu kwarantanny.

"Ze 101 tys. osób, system informatyczny będzie wyłapywał każdą osobę, która znajduje się w 11. dniu kwarantanny i do niej zostanie wysłany SMS. Wszystkie te osoby, tego jednego dnia jesteśmy w stanie wysłać na badanie drive thru"- podkreślił Andrusiewicz.

Testy na koronawirusa "drive-thru": lista punktów pobrań

Pełna lista punktów pobrań nie jest jeszcze dostępna, jednak przedstawiciele niektórych województw już podali miejsca, gdzie można wykonać badanie na obecność koronawirusa w samochodzie.

woj. mazowieckie

Pierwszy na Mazowszu punkt pobrań dla osób kończących kwarantannę znajduje się przy makowskim szpitalu - poinformował Andrzej Troszyński, rzecznik prasowy NFZ Mazowsze.

W województwie mazowieckim działają jeszcze dwa punkty drive-thru. Pierwszy z nich znajduje się przy urzędzie dzielnicy na Ursynowie. Drugi jest zlokalizowany w warszawskim centrum handlowym "Westfield Arkadia". Jednak w tych punktach bezpłatnie badanie wykonają tylko przedstawiciele wybranych zawodów medycznych: lekarzy, stomatologów, diagnostyków laboratoryjnych, pielęgniarek oraz ratowników medycznych. Muszą oni okazać dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu.

woj. wielkopolskie

W województwie wielkopolskim punkt pobrań zlokalizowany jest pod namiotem na terenie kampusu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

woj. pomorskie

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku informuje, że w Trójmieście działają dwa centra testowe COVID-19 drive-thru, w których można wykonać badanie w kierunku koronawirusa nie wychodząc z samochodu.

Centrum testowe COVID-19 drive-thru UCK w Gdańsku działa od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-16.00 oraz w weekendy w godzinach 10.00-13.00.

Rejestrować się można pod numerem tel. 58 727 05 05 (po połączeniu się z infolinią należy tonowo wybrać podany numer wewnętrzny) od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.00 oraz w weekendy od godz. 9.00 do 12.00.

Centrum testowe COVID-19 drive-thru IMMIT w Gdyni funkcjonuje w systemie zmianowym, badania wykonywane są od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-16:00, w niedzielę w godzinach 13-16, infolinia 58 349 18 88 – czynna jest od poniedziałku do soboty w godzinach 9:00-14:00, w niedzielę w godzinach 12-15.

woj. podkarpackie

Obecnie na Podkarpaciu działają cztery punkty typu drive-thru. Mieszczą się przy szpitalach w:

Przemyślu,

Jaśle,

Mielcu,

Jarosławiu.

Przygotowywany jest piąty w szpitalu KSW nr 2 w Rzeszowie.

woj. łódzkie

W województwie łódzkim punkty dostępne są w:

Łodzi przy ul. Sienkiewicza 137/141 (w godz. 8-10)

Łodzi przy ul. Wareckiej 2 (w godz. 12-14),

Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 35 (w godz.10-12),

Skierniewicach przy ul. Kozietulskiego 30 (w godz. 8-10),

Łasku przy ul. 9 Maja 50 (w godz. 8-10),

Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 7 (w godz.12-14)

Punkty typu drive-thru zorganizowały placówki medyczne podległe marszałkowi województwa. Pięć z nich zorganizowała Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego w Łodzi, a jeden - Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu - podał internetowy serwis informacyjny województwa łódzkiego.