Sepsa jest częstszą przyczyną zgonów niż nowotwory

Sepsa jest już co piątą przyczyną zgonów, częstszą niż nowotwory – wynika z najnowszych badań amerykańskich naukowców, opublikowanych na łamach pisma "Lancet".

Do niedawna uważano, że sepsa co roku występuje u 19 mln pacjentów, a u 5 mln z nich - czyli prawie u co czwartego chorego - kończy się śmiercią. Eksperci University of Washington przedstawiają najnowsze i - jak twierdzą - bardziej wiarygodne dane. Wynika z nich, że sepsa występuje prawie trzy razy częściej niż dotąd sądzono. Doprowadza także do ponad dwa razy większej liczby zgonów.

Sepsa na świecie - statystyki

Z badań amerykańskich naukowców wynika, że sepsa co roku rozwija się aż u 49 mln osób, a u 11 mln doprowadza do zgonu. Jest więc częstszą przyczyną zgonów niż choroby nowotworowe. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), w 2018 r. z powodu nowotworów zmarło 10 mln osób.

Amerykańscy specjaliści w swoim raporcie uwzględnili dane 195 krajów - również tych o najmniejszych i średnich dochodach, w których częściej dochodzi do sepsy niż w państwach najbogatszych. Szacuje się, że aż 85 proc. zachorowań na sepsę odnotowuje się w uboższych rejonach świata.

Sepsa jest szczególnie groźna u dzieci

Dr hab. n. med. Ernest Kuchar, prezes Polskiego Towarzystwa Wakcynologii, wyjaśnia, że w przypadku sepsy główny kłopot polega na tym, że rozwija się ona bardzo szybko, w ciągu zaledwie 24 godzin. A każda godzina opóźnienia podania antybiotyku zwiększa ryzyko zgonu o 8 proc.

Tymczasem sepsa, szczególnie w początkowym okresie, wywołuje niespecyficzne objawy, które trudno od razu z nią skojarzyć. Może to być gorączka, przyspieszone bicie serca i przyspieszony oddech, bóle kończyn, wymioty, czasami biegunki, a także senność i zaburzenia świadomości. Może również wystąpić krwotoczna wysypka.

Sepsa jest szczególnie groźna u dzieci. Według raportu specjalistów z University of Washington, 40 proc. zachorowań występuje u najmłodszych do 5. roku życia. Sepsę u dzieci najczęściej wywołują bakterie, takie jak pneumokoki oraz meningokoki.

Sepsa atakuje w Polsce 50 tysięcy osób rocznie