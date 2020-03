Samorząd lekarski apeluje do premiera o ogłoszenie stanu klęski żywiołowej

Rosnące statystki zakażeń wskazują, że nasz kraj znajduje się w fazie dynamicznego rozszerzania się epidemii. Najbliższe 30 dni okaże się kluczowe w walce z wirusem - ocenia Naczelna Izba Lekarska. W obliczu spodziewanego wzrostu zachorować NIL apeluje do władz o wprowadzenie na terenie Polski stanu klęski żywiołowej.

Powołując się na doświadczenie innych państw w walce z koronawirusem i COVID-19, samorząd lekarski podkreśla, że dopóki stwierdzane są nowe przypadki zakażeń, należy drastycznie ograniczyć przemieszczanie i gromadzenie się ludności. Konieczne jest więc przeniesienie na późniejszy termin wszystkich wydarzeń z życia publicznego o charakterze masowym - nie tylko wszelkiego rodzaju egzaminów czy imprez sportowych i kulturalnych, ale przede wszystkim majowych wyborów prezydenckich. Na wprowadzenie i egzekwowanie większych ograniczeń pozwoliłoby ogłoszenie na terenie kraju stanu klęski żywiołowej, co co apelują do Mateusza Morawieckiego lekarze.

"Rosnące statystki zakażeń wskazują, że nasz kraj znajduje się w fazie dynamicznego rozszerzania się epidemii. Najbliższe 30 dni okaże się kluczowe w walce z wirusem. Wprowadzenie stanu klęski żywiołowej na ten okres rozszerzy możliwości zastosowania środków prawnych ograniczających do niezbędnego minimum wszelkie przejawy aktywności publicznej, zawodowej i społecznej, która w krytycznym okresie epidemii może powodować nie tylko istotne zwiększenie zagrożenia dla życia i zdrowia obywateli, ale także przedłużenie epidemii. (...) W najnowszej historii naszego kraju jest wiele budujących przykładów, kiedy polityczne i partyjne cele ustępowały miejsca obronie życia i zdrowia obywateli. O to i my, lekarze, apelujemy. Codziennie walczymy o każdego pacjenta i wiemy, ilu nieszczęściom można zapobiec. Nasza lekarska powinność nakazuje nam nie tylko leczyć, ale i zapobiegać. Dlatego nasz apel jest wołaniem o uniknięcie niepotrzebnych narażeń, cierpień i strat" - czytamy w apelu.

