Ryzyko PIMS jest mniejsze w przypadku zakażenia wariantem Omikron

W fali zakażeń COVID-19 wywołanej przez wariant Omikron jest mniej przypadków PIMS (wieloukładowego pocovidowego zespołu zapalnego u dzieci) niż w poprzednich falach koronawirusa. Zdaniem wirusologa prof. Krzysztofa Pyrcia, przyczyną jest wcześniej nabyta, “bazowa” odporność, a częściowo prawdopodobnie zmiany w samym wirusie SARS-CoV-2.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Szczepionka Pfizera i firmy BioNTech o 91 proc. zmniejszały ryzyko PIMS u dzieci. iStock

W USA liczba przypadków PIMS, czyli wieloukładowego pocovidowego zespołu zapalnego u dzieci jak na razie jest zdecydowanie mniejsza niż poprzednich falach koronawirusa.

Z najnowszych badań opublikowanych przez „JAMA Pediatrics” wynika, że między styczniem i marcem 2022 r. w Danii zaszczepione dzieci były zdecydowanie mniej narażone na PISM w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Duńskie badania wskazują także na to, że ważną może odgrywać zmiana, jaka zaszła w samym wirusie, gdyż ryzyko zakażenia było odpowiednio mniejsze w obu grupach dzieci: zaszczepionych i niezaszczepionych. Potwierdzają to obserwacje w Wielkiej Brytanii.

Wskazują na to najnowsze dane Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC), jak też w innych krajach, na przykład w Wielkiej Brytanii. Wynika z nich, że w USA liczba przypadków PIMS, czyli wieloukładowego pocovidowego zespołu zapalnego u dzieci jak na razie jest zdecydowanie mniejsza niż poprzednich falach COVID-19. Od marca 2022 r. w całym kraju wykrywa się zaledwie 1-2 przypadki PIMS, mimo że Omikron powoduje znacznie więcej infekcji, aniżeli Delta i Alfa, gdy dzieci chorowały z tego powodu znacznie częściej.

Prof. dr hab. Krzysztof Pyrć z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie zauważa, że inna jest teraz sytuacja epidemiologiczna. Mniej jest przypadków PIMS u dzieci „częściowo dzięki wcześniej nabytej, “bazowej” odporności, a częściowo prawdopodobnie dzięki zmianom w wirusie” – zaznacza na Twitterze.

Przypadki PIMS rzadsze u dzieci w fali #omikron niż przy poprzednich. Częściowo dzięki wcześniej nabytej, "bazowej" odporności, częściowo prawdopodobnie dzięki zmianom w wirusie.https://t.co/24hf1UFvEm pic.twitter.com/wWYGJ2dy8Z — Krzysztof Pyrc (@k_pyrc) July 23, 2022

Przypadki PIMS rzadsze u dzieci w fali wywołanej przez Omikron niż przy poprzednich

Podobnego zdania jest cytowany przez „Wall Street Journal” prof. Alasdair Munro, specjalista z University Southhampton, zajmujący się leczeniem zakażeń u dzieci. Z danych w Stanach Zjednoczonych wynika, że najwięcej przypadków PIMS odnotowano na początku 2021 r., gdy zaczęto dopiero wprowadzać szczepienie u dorosłych. Pierwszy zdiagnozowany przypadek w Polsce pojawił się w maju 2020 r. Potem liczba tych zachorowań u nas rosła podobnie jak w innych krajach. Choroba pojawiała się nawet u dzieci, które zakażenie przeszły bezobjawowo i nikt nawet nie wiedział, że chorowały na COVID-19.

Od tego czasu wiele osób dorosłych, jak też dzieci zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19. Zaczęto porównywać dzieci zaszczepione i niezaszczepione. Z najnowszych badań opublikowanych przez „JAMA Pediatrics” wynika, że między styczniem i marcem 2022 r. w Danii zaszczepione dzieci były zdecydowanie mniej narażone na PISM w następstwie zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

Wcześniejsze badania specjalistów amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (CDC) wykazały, że szczepionka Pfizera i firmy BioNTech o 91 proc. zmniejszały ryzyko PIMS u dzieci.

Dlaczego w przypadku zakażenia wariantem Omikron ryzyko PIMS jest mniejsze?

Duńskie badania wskazują także na to, że ważną może odgrywać zmiana, jaka zaszła w samym wirusie, gdyż ryzyko zakażenia było odpowiednio mniejsze w obu grupach dzieci: zaszczepionych i niezaszczepionych. Potwierdzają to obserwacje w Wielkiej Brytanii. Wynika z nich, że tego rodzaju zmiany nastąpiły w SARS-CoV-2 już podczas początkowej fali wywołanej przez wariant Delta. Wtedy o 56 proc. mniej było przypadków PISM u dzieci niż w trakcie wcześniejszej fali wywołanej przez Alfę. Gdy zaszczepiono więcej dzieci w wieku co najmniej 12 lat w późniejszej fali Delta ryzyko to było o 66 proc. mniejsze w porównaniu do fali Alfa.

Do podobnych wniosków skłaniają badania opublikowane w lipcu przez „Clinical Infectious Diseases”. Tym razem wyliczono, że w czasie fali wywołanej przez Omikrona było o 95 proc. mniejsze ryzyko zachorowania na PISM w porównaniu do okresu, gdy dominowała Alfa.

– Być może zmiany, jakie zaszły w białkach kolca Omikronu w jego warstwie zewnętrznej, wywołują nieco inną odpowiedź immunologiczną – podejrzewa prof. Sick-Samuels z John Hopkins University School of Medicine. Zaznacza jednak, że ważną rolę pełnią szczepienia przeciwko COVID-19.

PIMS często porównywany jest do choroby Kawasakiego ze względu na pojawiające się podobne symptomy. Podobnie jak choroba Kawasakiego zespół pocovidowy objawia się gorączką oraz silnymi bólami brzucha, biegunkami, wymiotami, wysypką, drgawkami, bezmoczem lub skąpomoczem, zapaleniem spojówek, wysuszonymi i spierzchniętymi ustami, obrzękiem dłoni oraz stóp, osłabieniem, powiększonymi węzłami chłonnymi, bólami głowy i gardła. PIMS powoduje jednak groźne spadki ciśnienia, a nawet zapalenie mięśnia sercowego i niewydolność wielonarządową.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Omikron szczególnie groźny dla dzieci. Prof. Szenborn ostrzega przed falą zakażeń

Szczepienia przeciwko COVID-19 ograniczają ryzyko PIMS u dzieci