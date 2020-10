Prof. Janas-Kozik: Celem reformy psychiatrii dziecięcej jest zmiana charakteru opieki z instytucjonalnego na środowiskowy

Od tego czasu regularnie dochodziło do spotkań w gronie ekspertów, czego efektem było powołanie ministerialnego zespołu ds. reformy psychiatrii dzieci i młodzieży.

Koncepcja zmian w psychiatrii dziecięcej ma charakter systemowy i ewolucyjny, jej efekty zaobserwujemy dopiero z czasem. Udało się ją rozpocząć dzięki sprawnemu procesowi legislacyjnemu i dobrej współpracy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Kluczowe założenia reformy skupiają się na zmianie charakteru opieki z instytucjonalnego na środowiskowy, kształceniu kadr i wykorzystaniu środków unijnych, tak by ich wydatkowanie odpowiadało potrzebom zdrowotnym pacjentów.

W ramach reformy powstaną trzy poziomy opieki psychiatrycznej. Podstawą funkcjonowania nowego systemu będą środowiskowe ośrodki psychologiczno-terapeutyczne, których uruchomiono już 138, a docelowo ma powstać 300. Ich działanie jest oparte na ryczałtowym/pakietowym modelu finansowania. Jako placówki I poziomu referencyjnego nie będą one zapewniały specjalistycznej opieki psychiatrycznej. Zgodnie z założeniami koncepcji, zatrudnieni w nich terapeuci środowiskowi dzieci i młodzieży, psychologowie i psychoterapeuci dzieci i młodzieży wejdą w rodzinno-społeczne środowisko młodego człowieka potrzebującego wsparcia — nie będzie więc to typowa praktyka „gabinetowa”.

Do II poziomu referencyjnego zostały zaliczone oddziały dzienne i poradnie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, oferujące opiekę terapeutyczno-rehabilitacyjną. To na tym poziomie, opcjonalnie, będzie możliwość kontaktu pacjenta z psychiatrą dzieci i młodzieży. Na razie tego rodzaju placówek jest niewiele, ale docelowo na cztery podmioty I poziomu ma przypadać jedna placówka II poziomu. Najwyższy, III poziom referencyjności będą stanowiły specjalistyczne oddziały całodobowe. W tej chwili są 34 oddziały, w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku powstaje 35 oddział. Do tych oddziałów będą trafiali jedynie pacjenci bezwzględnie wymagający hospitalizacji.

Ośrodki III poziomu referencyjnego odegrają również rolę w systemie kształcenia — tam będzie się szkoliła kadra specjalistyczna. W ramach reformy powołany został nowy zawód medyczny — terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży. Dzięki pozyskaniu środków unijnych i pokryciu części kosztów przez Ministerstwo Zdrowia udało się wyłonić w konkursie 6 ośrodków, które bezpłatnie kształcą terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży. Ponadto jako specjalizację ustanowiono psychoterapię dzieci i młodzieży, którą będą mogli realizować: lekarze, psycholodzy, pedagodzy i pracownicy ochrony zdrowia. Koszty szkolenia pokrywane są ze środków unijnych i ministerialnych. Pierwsze egzaminy odbyły się na początku września tego roku.

Tytuł specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży mogą również uzyskać na drodze egzaminu państwowego (bez wcześniejszego szkolenia) osoby, które wcześniej ukończyły studia psychoterapeutyczne i spełniają wymogi określone przez prof. dr hab. n. med. Agnieszkę Słopień, konsultanta krajowego ds. psychoterapii dzieci i młodzieży oraz powołane grono ekspertów. Ponadto specjalizacja z psychologii klinicznej została poszerzona o dodatkową część z psychologii dzieci i młodzieży.

Wszyscy eksperci zaangażowani w reformę psychiatrii dzieci i młodzieży działają pro publico bono, za co całego serca pragnę podziękować koleżankom i kolegom zaangażowanym w tę pracę.