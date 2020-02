Prof. Bohdan Maruszewski: Nie zostałem lekarzem medycyny procedur

„Dobrym lekarzem można być tylko wtedy, gdy chorego leczymy jak osobę najbliższą” – nie ma wątpliwości prof. Bohdan Maruszewski, wybitny kardiochirurg, wielki społecznik, współzałożyciel Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

2019 rok był dla prof. Bohdana Maruszewskiego szczególny. Po 22 latach kierowania Kliniką Kardiochirurgii w Instytucie „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” przyszedł czas na przekazanie steru rządów w ręce następcy.

Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski Fot. Archiwum

„W 1998 r., na pierwszej odprawie, którą prowadziłem jako szef kliniki, powiedziałem kolegom: „Nie liczcie na to, że będę do 70. roku życia kurczowo trzymał się stołu i stołka. Gdy ten zespół będzie gotowy, a ja osiągnę wiek emerytalny, to z pewnością przekażę kierownictwo następcy”. I tak się stało. To był jeden z najwspanialszych dni w moim życiu, gdy przekazałem klinikę w ręce mojego wychowanka, fantastycznego kardiochirurga, prof. Andrzeja Kansego, który jest jednocześnie moim przyjacielem” – mówi z uśmiechem prof. Maruszewski. Pożegnał się on z funkcją kierowniczą, ale nie z pracą w CZD, gdzie jest zatrudniony jako profesor zwyczajny i konsultant ds. kardiochirurgii.

Światowa renoma

Lista osiągnięć prof. Maruszewskiego jest imponująca. Profesor był m.in. prezydentem Europejskiego Towarzystwa Kardiochirurgów Dziecięcych (ECHSA), prezesował Klubowi Kardiochirurgów Polskich. Klinika, którą do niedawna kierował, jest siedzibą Europejskiej Bazy Danych Wad Wrodzonych Serca u Dzieci (ECHSA Congenital Database), prowadzi również Krajowy Rejestr Operacji Kardiochirurgicznych.

„Polscy kardiochirurdzy dziecięcy są w światowej czołówce specjalistów w tej dziedzinie. Rocznie w naszym kraju wykonuje się ponad 2,5 tys. operacji wrodzonych wad serca. Ratowane są dzieci, które w wielu innych krajach, często bogatszych od Polski, nawet nie przychodzą na świat, bo rodzice ze względu na wadę płodu, nie decydują się na donoszenie ciąży” – mówi prof. Maruszewski.

WOŚP zmieniło oblicze polskiej pediatrii

By być w światowej czołówce, nie wystarczy pasja i zespół wybitnych specjalistów. Równie ważne jest zaplecze sprzętowe, możliwość korzystania z innowacyjnych rozwiązań, które np. zwiększą bezpieczeństwo zabiegu. Dlatego 28 lat temu narodził się pomysł powołania do życia fundacji, która pomogłaby w uzupełnieniu braków sprzętowych, wówczas ogromnej bolączki wielu ośrodków kardiochirurgii dziecięcej. Tak powstała Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

„Na początku naszym celem było wspieranie tylko kardiochirurgii dziecięcej. Jednak z czasem, dzięki ogromnemu sercu i hojności Polaków, mogliśmy zmienić oblicze całej pediatrii. Dzięki wszystkim dotychczasowym finałom WOŚP udało się kupić sprzęt medyczny za ponad miliard złotych. Jego faktyczna wartość jest jeszcze większa, gdy weźmiemy pod uwagę fakt, że WOŚP - dzięki skali zakupów - uzyskuje w przetargach ceny średnio niższe od rynkowych o 30-50 proc. W szpitalach w całej Polsce jest dziś ponad 60 tys. urządzeń medycznych kupionych dzięki fundacji” - mówi prof. Maruszewski.

Szczęśliwe zrządzenie losu

Znając dokonania profesora, trudno uwierzyć, że niewiele brakowało, a minąłby się z powołaniem. Po pierwsze dlatego, że stojąc na progu dorosłości bardziej skłaniał się ku studiom humanistycznym (interesowała go filozofia, języki obce, sztuka).

Po drugie, gdy już za namową ojca podszedł do egzaminów na medycynę, to… nie dostał się na kierunek lekarski. „Zabrakło mi trzech punktów! Z perspektywy lat wiem, że było to bardzo szczęśliwe zrządzenie losu. By zyskać brakujące punkty, zacząłem pracę w szpitalu jako salowy. Trafiłem do miejsca wyjątkowego, bo do szpitala dziecięcego przy ul. Litewskiej w Warszawie. Nie potrafiłem wyjść ze szpitala: uwielbiałem pomagać, patrzeć, jak dzieci wracają do zdrowia. Zresztą potem przez całe studia pracowałem na pół etatu jako pielęgniarz” – wspomina prof. Bohdan Maruszewski.

Życiowe wzorce

Zdaniem profesora, o tym, kim jesteśmy, decydują w dużej mierze osoby, które spotykamy na życiowej drodze. „Miałem ogromne szczęście do mentorów. Mój pierwszy szef, prof. Jarosław Stodulski, który stworzył i prowadził Klinikę Kardiochirurgii w CZD, był dla mnie absolutnym wzorem. Nie tylko jako lekarz, ale i człowiek. Chciałem go naśladować. Dzięki niemu zrozumiałem, że medycyna nie może być oparta na liście procedur, szacowaniu kosztów. To zresztą jest bolączką obecnego systemu i nie ma nic wspólnego z tą medycyną, dla której zostałem lekarzem. By być dobrym w tym, co robimy, musimy myśleć o pacjencie tak, jakby to był nasz syn, córka, ojciec czy matka. Dobra medyna jest możliwa tylko wtedy, gdy chorego leczymy jak osobę najbliższą” – nie ma wątpliwości prof. Bohdan Maruszewski.

Jaki będzie rok 2020?

„Planów mam wiele – zapowiada profesor. - Dzięki pieniądzom, które udało się zebrać w ramach WOŚP, chcemy wprowadzić na rodzimy grunt innowacyjne rozwiązania w dziedzinie neurochirurgii dziecięcej. Zależy nam, by w co najmniej jednym ośrodku w kraju możliwe było leczenie z zastosowaniem operacyjnego mikroskopu 3D. To technologia medyczna do najbardziej precyzyjnych operacji mózgu, usuwania zarówno ognisk padaczkorodnych, jak i guzów”.

Jak podkreśla, takie zastosowane technologia znalazła już w USA, ale w Europie jesczze nie, „mamy więc szansę być pionierami na Startym Kontynencie – zauważa i dodaje: W kardiochirurgii powstała nowa technologia krążenia pozaustrojowego, która znacznie poprawia bezpieczeństwo operowanych pacjentów. CZD było pierwszym ośrodkiem w Europie, gdzie testowaliśmy to urządzenie. Mam nadzieję, że uda się to rozwiązanie wkrótce wprowadzić na stałe” – zdradza plany na ten rok prof. Maruszewski, któremu marzy się także większe upowszechnienie technik małoinwazyjnych w chirurgii dziecięcej. „Będziemy działać także na tym polu” – zapowiada specjalista.

Prof. dr hab. n. med. Bohdan Maruszewski jest specjalistą w dziedzinie kardiochirurgii dziecięcej, byłym kierownikiem Kliniki Kardiochirurgii Instytutu „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka”, członkiem Rady Naukowej Narodowego Instytutu Kardiologii; członkiem zarządu Fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.