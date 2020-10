Premier wprowadza kolejne obostrzenia: cała Polska w czerwonej strefie

Strefa czerwona zostaje rozszerzona na obszar całego kraju. Starsi uczniowie szkół podstawowych przechodzą na tryb zdalny - informuje premier.

Liczba przeprowadzonych testów w kierunku SARS-CoV-2 przekroczyła 60 tysięcy, natomiast liczba zakażeń 13 tysięcy. W związku z tym premier Mateusz Morawiecki, na wspólnej konferencji prasowej z ministrami Adamem Niedzielskim i Marleną Maląg oraz prof. Andrzejem Horbanem zdecydowali się na wprowadzenie kolejnych obostrzeń.

Dziś łóżek dostępnych dla pacjentów z COVID-19 jest już ok. 18 000 tysięcy. Jak podkreślił premier jest więc jeszcze bufor bezpieczeństwa.

„Gdyby te obostrzenia nie zadziałały będziemy musieli dokonać dalszego ograniczenia życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego. Najważniejsze jest zdrowie i stabilność systemu ochrony zdrowia” – powiedział Mateusz Morawiecki.

Pierwszą zmianą jest rozszerzenie strefy czerwonej na obszar całego kraju i wprowadzenie nowych obostrzeń.

Szkoły podstawowe od klas czwartej do ósmej przechodzą na tryb nauki zdalnej.

„To konieczne, by przerwać łańcuch transmisji” – uzasadnił premier.

Jakie dodatkowe obostrzenia będą obowiązywały w całej Polsce od 24 października

W godzinach od 8 do 16 młodzież może wychodzić tylko pod opieką osoby dorosłej

Od soboty 24.10 dzieci będą mogły poza domem same przemieszczać się, spotykać w grupach - będą mogły poruszać się jedynie w towarzystwie osoby dorosłej.

W lokalach gastronomicznych jedzenie tylko na wynos

Punkty gastronomiczne mogą wydawać jedzenie tylko na wynos i dowóz. "Na razie to obostrzenie jest zaplanowane na 2 tygodnie, z możliwością przedłużenia - wskazał premier - jeśli pod koniec drugiego tygodnia nie zauważymy zmiany w liczbie zakażeń lub co gorsza, jeśli ta liczba będzie rosła".

Zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób

Ponadto zostaje wprowadzony zakaz zgromadzeń powyżej pięciu osób z wyjątkiem osób mieszkających razem oraz spotkań w celach zawodowych. "Widzimy wyraźnie, że również w ostatnich dniach dochodziło do spotkań dużych grup osób i mamy przekonanie i takie też jest zdanie epidemiologów, że były to źródła i ogniska zakażeń" - powiedział premier.

Zawieszenie działalności sanatoriów

Ograniczona zostaje również działalność sanatoriów – poza tymi które właśnie kończą bieżące turnusy. "To jest niezbędne, bo 70 procent osób przebywających w sanatoriach to seniorzy powyżej 60. roku życia" – wskazał premier.

Apel do seniorów powyżej 70. r.ż. o pozostanie w domach i uruchomienie Korpusu Wsparcia Seniorów

Szef rządu zaapelował do seniorów powyżej 70. roku życia, którzy nie świadczą pracy, o nieprzemieszczanie się i w miarę możliwości o pozostanie w domach.

Zapowiedział, że zostanie uruchomiony program solidarnościowy "Korpus Wsparcia Seniorów" w celu zaopiekowania się seniorami, którzy nie mają wsparcia ze strony rodziny. Na czym ma polegać ten program? Głównymi założeniami Korpusu, jak tłumaczyła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg, jest "uruchomienie infolinii dla seniorów, współpraca wojsk obrony terytorialnej i pracowników pomocy społecznej w pomoc osobom starszym w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię oraz wsparcie seniorów przez wolontariuszy".

Dzwoniąc na numer telefonu 22 505 11 11 osoby starsze będą mogły poprosić o pomoc w czynnościach, które wymagają wyjścia z domu, a które utrudnione są przez panującą pandemię. Chodzi m.in. o zakupy spożywcze czy dostarczenie artykułów higienicznych.

Osoba przyjmująca zgłoszenie przekaże numer kontaktowy seniora potrzebującego wsparcia do ośrodka pomocy społecznej w danej gminie. Pracownik ośrodka skontaktuje się z seniorem; zweryfikuje zgłoszenie i ustali wszystkie szczegóły związane z udzieleniem pomocy. Wolontariusze dostarczą osobom starszym niezbędne produkty. Koszty zakupów pokryje senior.

"Pomoc skierowana jest do osób powyżej 70. roku życia, ale w szczególnych przypadkach wsparcie otrzymają też młodsi seniorzy" – zapewniła szefowa MRiPS.

Wolontariusze zainteresowani udzieleniem pomocy seniorom mogą zgłosić się przez internet wypełniając ankietę na stronie www.wspierajseniora.pl lub osobiście zgłaszając się do lokalnego ośrodka pomocy.

Zadaniem gmin będzie prowadzenie rejestru seniorów, którzy zdecydowali się na pozostanie w domu i potrzebują wsparcia wolontariuszy. "W pomoc włączy się również Ochotnicza Straż Pożarna, Wojska Obrony Terytorialnej i harcerze" – powiedziała Marlena Maląg.

Minister zdrowia: Przygotowaliśmy szereg rozwiązań legislacyjnych dla medyków

„Przed nami krytyczny tydzień. Niestety, spełniają się czarne scenariusze. Ten tydzień zdecyduje czy w dalszym ciągu będziemy mieli wykładniczy wzrost zakażeń i zachorowań. Jeśli ta tendencja się utrzyma, będziemy mieli ponad 20 tysięcy nowych przypadków, a to scenariusz gorszy od czarnego. Nasza ochrona zdrowia, poza pojedynczymi przypadkami, zachowuje wydolność. Jesteśmy jednak daleko poza strefą komfortu” – przyznał minister Adam Niedzielski.

🔴 Od soboty, 24 października, w całej Polsce obowiązują nowe zasady bezpieczeństwa.

🔴 Cała Polska jest strefą czerwoną 🔴 pic.twitter.com/LCz2nU8XOp — Kancelaria Premiera (@PremierRP) October 23, 2020

„Przekształcamy szpitale powiatowe w covidowe, zajmujemy w celu walki z pandemią kolejne oddziały internistyczne. Stawiamy szpitale tymczasowe, jestem już po rozmowach zakończonych sukcesem z przedstawicielami sektora prywatnego. (…) Na koniec miesiąca mamy plan, aby łóżek dla pacjentów covidowych było ok. 30 tysięcy. (…) Infrastruktury nie da się jednak rozbudowywać w nieskończoność, najważniejsze są kadr” – dodał minister.

Podkreślił, że MZ przygotował szereg rozwiązań legislacyjnych, które w jego ocenie wychodzą naprzeciw postulatom medyków. Dodał, że ma nadzieję na sprawne prace legislacyjne po stronie Senatu.

„Efekt wprowadzanych właśnie obostrzeń będzie widoczny za ok. 10 dni. Jeśli się sprawdzą, uzyskamy liniowy przyrost zakażeń” – powiedział szef resortu.

„Około 20 proc. pacjentów z COVID-19 wymaga tlenoterapii. (…) Jeśli nie ma leczenia najważniejsze są środki ochrony. Najlepszym byłaby szczepionka, ale jej jeszcze nie mamy. Pozdrawiam w tym miejscu ruchy antyszczepionkowe – jeśli ktoś chce zobaczyć jak wyglądałby świat bez szczepionek, niech teraz obserwuje. (…) To co wprowadza teraz rząd to nie są restrykcje, ale środki ochrony. (…) Dziś mamy do czynienia z mutacją SARS-CoV-2 bardziej zakaźną, ale mniej zjadliwą. (…) Ogólna baza łóżkowa w Polsce wynosi 100 tysięcy miejsc, ale należy pamiętać, że są jeszcze inni pacjenci. Wydolność systemu jest jaka jest” – podsumował prof. Andrzej Horban, apelując jednocześnie o stosowanie się do restrykcji przynajmniej przez kilka najbliższych tygodni.