Ponad 550 osób chce studiować medycynę w wałbrzyskiej filii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Trwa boom na medycynę. W otwartej niedawno w Wałbrzychu filii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu o jedno miejsce ubiega się ponad 10 osób. Ostateczną liczbę chętnych poznamy 8 września, gdy opublikowana zostanie lista rankingowa oraz pierwsza lista zakwalifikowanych do przyjęcia.

Dziekan wałbrzyskiej filii prof. Beata Sobieszczańska, podkreśla, że cały proces kształcenia przyszłych lekarzy w tym miejscu będzie identyczny, jak ten realizowany na UMW we Wrocławiu. Fot. Tomasz Modrzejewski/UMW

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jako pierwszy w Polsce uzyskał zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia i Polskiej Komisji Akredytacyjnej na uruchomienie kierunku lekarskiego poza swoją siedzibą. W nadchodzącym roku akademickim 2023/2024 uczelnia zaplanowała przyjęcie 50 studentów na kierunek lekarski w wałbrzyskiej filii. 6 września o godz. 12.00 zakończyła się rejestracja on-line kandydatów. Ostateczną liczbę chętnych poznamy 8 września.

Wśród kandydatów są osoby z całej Polski, ale dominują Dolnoślązacy (ok. połowa zarejestrowanych). Jak podkreśla uczelnia w komunikacie, na uwagę zasługuje wysoki poziom aplikujących na studia na kierunku lekarskim w Wałbrzychu. Świadczą o tym wyniki egzaminów maturalnych, które w większości nie odbiegają od rezultatów kandydatów starających się o miejsce na UMW we Wrocławiu.

– Zarówno duże zainteresowanie studiowaniem w Wałbrzychu, jak i pochodzenie kandydatów, nie są dla nas zaskoczeniem – komentuje Piotr Cugier, kierownik Biura Rekrutacji i Badania Losów Absolwentów UMW. – Uruchomienie filii właśnie w Wałbrzychu poprzedzone było dogłębnymi analizami. Wynikało z nich, że istnieje duża potrzeba społeczna na zapewnienie dostępu do studiów na wysokim poziomie w tej części regionu. Wiemy też, że wielu młodych, zdolnych ludzi z Wałbrzycha i okolic musiało rezygnować ze swoich marzeń o medycynie, m.in. ze względu na koszty utrzymania w dużym mieście. Teraz mają swoją szansę.

Poziom kształcenia lekarzy w Wałbrzychu taki jak na UM we Wrocławiu

Dziekan wałbrzyskiej filii prof. Beata Sobieszczańska, podkreśla, że cały proces kształcenia przyszłych lekarzy w tym miejscu będzie identyczny, jak ten realizowany na UMW we Wrocławiu.

– Ten sam program studiów, ci sami nauczyciele akademiccy – wylicza prof. Sobieszczańska. – Gwarantujemy młodym adeptom medycyny, którzy wybrali studia w Wałbrzychu, poziom kształcenia taki jak na UMW. Nie odejdziemy od niego nawet na milimetr. Kadra jest już skompletowana, zostali wyznaczeni koordynatorzy przedmiotów, trwają ostatnie przygotowania do zorganizowania zajęć, m.in. zakupy koniecznych odczynników czy sprzętu laboratoryjnego. Studenci będą mieli zapewnione wszystko na miejscu – nie tylko zajęcia dydaktyczne, ale wszelkie sprawy organizacyjne załatwią w dziekanacie w Wałbrzychu.

– Zapewniamy, że dyplom lekarza uzyskany w Wałbrzychu będzie tak samo wartościowy jak ten, który wieńczy studia we Wrocławiu – dodaje prof. Agnieszka Piwo-war, prorektor ds. studentów i dydaktyki UMW. – Utrzymanie wysokiego poziomu kształcenia przyszłych medyków, niezależnie od miejsca studiowania, jest dla nas priorytetem.

Zajęcia przy wirtualnym stole sekcyjnym

W wałbrzyskiej filii, podobnie jak we Wrocławiu, wykłady będą odbywać się on-line, natomiast ćwiczenia organizowane są w formie stacjonarnej. Na pierwszym roku kierunku lekarskiego są to ćwiczenia niekliniczne i laboratoryjne. Jednym z trudniejszych przedmiotów na pierwszym roku medycyny od lat pozostaje anatomia. Wałbrzyscy studenci, jak samo jak ich koledzy we Wrocławiu, będą mogli poznawać tajniki ludzkiego ciała przy pomocy wirtualnego stołu sekcyjnego, specjalnie zakupionego przez UMW na potrzeby filii. To narzędzie dydaktyczne jest przydatne na początku drogi do zawodu lekarza, zanim studenci wezmą udział w zajęciach w prosektorium, jakie czekają ich w drugim semestrze.

