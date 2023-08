Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu otwiera filię w Wałbrzychu. Rekrutacja już ruszyła

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu otwiera filię w Wałbrzychu, w której od października br. będą kształcić się przyszli lekarze. Rekrutacja już ruszyła w systemie elektronicznym. W filii naukę rozpocznie 50 studentów.

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu otwiera filię w Wałbrzychu. FOT.UMW

Jak przekazuje Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (UMW) jako pierwsza uczelnia otrzymał zgodę Ministra Edukacji i Nauki na utworzenie jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku lekarskim w ramach własnej filii w Wałbrzychu.

Uczelnia doceniona przez MEiN

– Zwiększenie liczby przyszłych lekarzy to jeden z priorytetów Ministerstwa Edukacji i Nauki ze względu na szczególne znaczenie dostępności i jakości ochrony zdrowia dla polskiego społeczeństwa – przekazał Wojciech Murdzek, sekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki. W jego ocenie poza zapotrzebowaniem na wykwalifikowany personel medyczny, argumentem za wsparciem działań Uniwersytetu jest przeprowadzona niedawno ewaluacja. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu uzyskał kategorię A w trzech dyscyplinach naukowych: nauk medycznych, farmaceutycznych i nauk o zdrowiu. MEiN podkreśla, że to potwierdza, że uczelnia posiada ogromny potencjał pozwalający na rozszerzenie kształcenia na kierunku lekarskim i daje gwarancję, że również na filii uczelni zajęcia będą prowadzone na wysokim poziomie.

W tym tonie wypowiada się tez przewodniczący KRAUM-u (Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych) prof. Marcin Gruchała – (..) tworzenie filii akademickich uczelni medycznych, czyli to co robi m.in. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu jest optymalnym sposobem na zwiększanie liczby studentów kierunków medycznych przy zachowaniu jednocześnie jakości kształcenia, która jest gwarancją bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków.

Kluczowym elementem w kształceniu lekarzy są zajęcia praktyczne

W przypadku filii w Wałbrzychu dostęp do placówek medycznych nie będzie stanowił problemu. Studenci będą mogli uczestniczyć w zajęciach pod okiem lekarzy między innymi w szpitalach w Wałbrzychu i Świdnicy. Co ważne, projekt jest wspierany przez wałbrzyską uczelnię, Akademię Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa. Dzięki temu filia będzie miała dostęp do budowanego przez Akademię Centrum Symulacji Medycznych..

– W Polsce brakuje 50 tys. Lekarzy. Recepta na to, aby było ich więcej jest prosta – należy ich więcej kształcić. Warunek jest jeden: ilość nie może przesłonić jakości. Lekarze muszą być dobrze kształceni przez posiadającą doświadczenie w tym zakresie kadrę, która zagwarantuje nabywanie wysokich kompetencji i wesprze we wszechstronnym rozwoju studentów tych wyjątkowo wymagających studiów. To bardzo specyficzne, wynikające z rygorystycznych standardów, kształcenie, gdzie doświadczenie jest kluczowe, dlatego Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu proponuje tworzenie filii uczelni medycznych jako optymalne rozwiązanie tego problemu – zaznaczył prof. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Podkreślił również, że o randze społecznej projektu świadczy wsparcie otrzymane z wielu stron: Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa Zdrowia, władz samorządowych, Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, po kluczowych dla kształcenia partnerów, jakimi są dyrektorzy miejscowych szpitali.

Studenci rozpoczną studia w Wałbrzychu już w październiku

W filii UMW w Wałbrzychu w październiku bieżącego roku i w każdym kolejnym naukę rozpocznie 50 studentów. Adepci medycyny będą kształcić się przede wszystkim w murach Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, a lokalne zaplecze kliniczne tworzyć będą przede wszystkim Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego oraz Specjalistyczny Szpital Ginekologiczno - Położniczy im. E. Biernackiego.

