Piotr Dymon, przewodniczący OZZRM: Ratownicy medyczni będą zabiegać o poprawę wynagrodzeń i ustawę o zawodzie

Piotr Dymon, przewodniczący Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Ratowników Medycznych:

Środowisko ratowników medycznych w wielu aspektach pozytywnie ocenia pracę Ministerstwa Zdrowia pod kierownictwem prof. Łukasza Szumowskiego. Z naszej perspektywy zmiana — w styczniu 2018 r. — Konstantego Radziwiłła na Łukasza Szumowskiego wiązała się z ogromną poprawą jakości dialogu środowiska z resortem. W przeciwieństwie do swoich poprzedników, minister Szumowski oraz jego współpracownicy — głównie wiceministrowie Józefa Szczurek-Żelazko i Waldemar Kraska — zasiedli z ratownikami medycznymi do rozmowy. Choć niestety, nie wszystkie ustalenia wypracowane podczas tych spotkań zostały później przekute w konkretne rozwiązania, to jednak warto docenić inicjatywę i chęć porozumienia — zwłaszcza, że ani minister Konstanty Radziwiłł, ani minister Bartosz Arłukowicz się nimi nie wykazali.

Co będzie największym wyzwaniem dla ministra Adama Niedzielskiego? Z pewnością kwestia poprawy warunków płacowych dla zawodów medycznych, w tym ratowników i przyjęcie systemowych rozwiązań, m.in. w zakresie kształcenia, które zapobiegną odpływowi kadry.

Drobnej korekcie uległ poziom wynagrodzeń, głównie dzięki akcji protestacyjnej, zawieszonej po rozmowach z ministerstwem we wrześniu 2018 r. Resort zobowiązał się wówczas do wprowadzenia podwyżki wynagrodzenia o 400 zł brutto od stycznia 2019 r., nie wszędzie jednak prawidłowo wypłacano ratownikom dodatki. Mimo tej poprawy, nadal w porównaniu do innych zawodów medycznych, zarabiamy niewiele. Ponadto ratowników dyskryminuje pod względem płacowym ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia.

Innym, niezrealizowanym dotychczas postulatem jest sfinalizowanie prac legislacyjnych nad ustawą o zawodzie ratownika medycznego oraz samorządzie ratowników medycznych. Przepisy, na które czekamy, utknęły na etapie konsultacji. Ustawa uregulowałaby szereg istotnych dla ratowników kwestii, związanych m.in. z kształceniem, urlopem szkoleniowym, utworzeniem samorządu i rejestru ratowników oraz wprowadzeniem możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę np. po 25 latach w zawodzie.

Według naszych danych, dziś w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego pracuje ok. 12-15 tys. ratowników, co nie pokrywa w pełni potrzeb ochrony zdrowia. Ze względu na niskie zarobki, część ratowników odchodzi z zawodu lub decyduje się na inne studia medyczne, np. pielęgniarstwo. Ponadto wiele uczelni likwiduje kierunek ratownictwa medycznego z uwagi na jego niską opłacalność.

W ocenie mojej i środowiska, to właśnie są zagadnienia, którymi w obszarze ratownictwa medycznego nowy minister powinien zająć się w pierwszej kolejności. Jako ekonomista i doświadczony na stanowisku prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia menedżer, Adam Niedzielski ma szansę wyjść poza wąskie interesy poszczególnych grup i spojrzeć na system całościowo. Jest to szczególnie istotne, ponieważ należy się spodziewać, że po lekarzach i pielęgniarkach, o swoje zaczną się upominać kolejne zawody medyczne, w tym ratownicy.