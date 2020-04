Noszenie maseczek w dobie COVID-19 przez osoby zdrowe – przegląd zaleceń w różnych krajach

Autorzy artykułu w Lancet Respiratory Medicine porównali rekomendacje z wielu krajów dotyczące noszenia maseczek podczas epidemii COVID-19. Zalecenia są zgodne, jeśli chodzi o osoby z objawami COVID-19 i pracowników ochrony zdrowia. Takiej zgodności nie ma w przypadku osób zdrowych.

Podczas epidemii COVID 19 noszenie maseczek stało się powszechne w krajach azjatyckich, a w niektórych regionach Chin wręcz obowiązkowe (nie było takiego zalecenia dla całego kraju). W tych rejonach, gdzie maseczki były zalecane, wskazania zależały od stopnia ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

W Japonii skuteczność noszenia maski na twarz w celu ochrony przed wirusem została uznana za ograniczoną zwłaszcza w przestrzeni otwartej, na wolnym powietrzu.

Lekarz naczelny (US Surgeon General) zaapelował wręcz o niekupowanie maseczek przez osoby zdrowe. Jednym z powodów jest to, aby nie zabrakło profesjonalnych masek dla naprawdę potrzebujących, czyli przede wszystkim pracowników służby zdrowia. Odradza on również używanie uniwersalnych maseczek (np. stosowanych przez kosmetyczki), ponieważ nie zapewniają one skutecznej ochrony przed zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. Zaznaczył także, że osoby zdrowe muszą nosić maskę tylko wtedy, gdy przebywają z osobami podejrzanymi o zakażenie SARS-CoV-2 i chorymi na COVID-19.

Podobne zalecenia obowiązują w Wielkiej Brytanii i Niemczech. Wskazują jednocześnie, że maski na twarz odgrywają bardzo ważną rolę w miejscach takich jak szpitale, ale nie ma wystarczających dowodów, że maski mogą zapewnić skuteczną ochronę przed infekcjami dróg oddechowych w społeczeństwie.



WHO zaleca noszenie maseczek przez osoby z objawami zakażenia oraz osoby zdrowe sprawujące opiekę nad zakażonymi. Być może racjonalne byłoby również zalecenie, aby osoby z grup szczególnego ryzyka (seniorzy, z chorobami przewlekłymi) nosiły maski, jeśli są dostępne.

Co więcej, WHO podkreśla, że noszenie maski w sytuacjach, w których nie jest to zalecane, może stwarzać fałszywe poczucie bezpieczeństwa i prowadzić do lekceważenia innych podstawowych środków zapobiegawczych. Należy także mieć na uwadze, że nieprawidłowe używanie jednorazowej maseczki, np. zbyt długie, osłabia efekt ochronny i wręcz może sprzyjać infekcji.



W podsumowaniu autorzy artykuły zauważają, że brak dowodów na skuteczność maseczek u osób zdrowych nie oznacza dowodów na ich nieskuteczność. Skoro używają ich pracownicy służby zdrowia dla ochrony przed zakażeniem drogą kropelkową, wydaje się rozsądne, aby osoby szczególnie narażone na infekcję też nosiły maseczki w miejscach dużej ekspozycji na kontakty z innymi (oczywiście przede wszystkim powinny takich miejsc unikać). Zwłaszcza, że jak wiadomo, wirus może być przenoszony także w okresie przedobjawowym.

Autorzy postulują noszenie maseczek przez osoby w kwarantannie, które muszą z jakichś powodów opuścić mieszkanie. Podobnie, w miarę możliwości logistycznych, przez osoby zagrożone (wiek powyżej 65 lat, choroby współistniejące).

Pilnie potrzebne są dalsze badania dotyczące maseczek jako formy ochrony przed zakażeniem.

Shuo Feng i wsp. "Rational use of face masks in the COVID-19 pandemic", Lancet Respir Med 2020 online (dostępny pełen tekst),

