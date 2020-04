Niewystarczająca jest edukacja na temat grypy

Sezon grypowy w Polsce dobiega końca. Jak duża jest skala problemu zachorowań na grypę?

Najnowsze dane opublikowane przez Światowy Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa Szczepień (Global Advisory Committee on Vaccine Safety, GACVS) pokazują, że w latach 2018-2019 na grypę zachorowało 39 mln osób. 18 mln chorych skorzystało z wizyty u lekarzy, można zatem domniemywać, że przebieg grypy był ciężki, natomiast hospitalizacji wymagało 410 tys. pacjentów, a 24 tys. z nich zmarło.

Ze względu na to, że grypa jest chorobą sezonową, liczba chorych w poszczególnych latach może się różnić. Można jednak powiedzieć, że każdego roku w Polsce na grypę zapada od 3,5 mln do nawet ponad 4 mln osób. W tegorocznym sezonie grypowym, do 10 kwietnia, według danych PZH, było 3 mln 360 zachorowań lub podejrzeń zachorowań na grypę. Hospitalizacji wymagało 16 340 pacjentów, potwierdzono także 60 zgonów z powodu tej choroby.

Każdego roku sezon grypowy trwa w Polsce kilkanaście tygodni, najczęściej rozpoczyna się pod koniec grudnia i kończy w marcu lub kwietniu. W zależności od różnych czynników, czas jego trwania w poszczególnych latach się różni. Patrząc na diagnozowane dzieci na moim oddziale, mogę stwierdzić, że sezon grypowy jest już za nami, gdyż ostatni pacjent ze zdiagnozowaną grypą hospitalizowany był u nas pod koniec marca. Biorąc jednak pod uwagę opublikowane przez PZH dane, przypuszczam, że sezon grypowy nie zakończył się jeszcze w całej Polsce i ogólna liczba zachorowań oraz podejrzeń grypy będzie finalnie większa.

Z całą odpowiedzialnością stwierdzam jednak, że przytoczone dane dotyczące zachorowań w Polsce są niedoszacowane, a na grypę każdego roku choruje więcej osób. Różnica w publikowanych danych wynika przede wszystkim z nieprawidłowej diagnostyki grypy. Choroba często jest mylona z przeziębieniem, a testy na grypę wykonuje się wciąż u zbyt małej liczby pacjentów zgłaszających się do lekarza w poradni, na SOR czy hospitalizowanych. Uważam, że gdyby testy w kierunku zakażenia grypą były wykonywane u hospitalizowanych pacjentów ze stwierdzonym ciężkim zapaleniem płuc, nagłą progresją chorób układu sercowo-naczyniowego, jak np. nadciśnienie tętnicze, to liczba potwierdzonych zachorowań byłaby znacznie większa.

Takie działanie pozwoliłoby także dokładniej oszacować liczbę zgonów spowodowanych tą chorobą. Obecnie w przypadku pacjenta, u którego nie wykonano takiego badania, a był chory na grypę, zgon jest stwierdzany z powodu np. zawału serca, a nie grypy. Właściwym rozwiązaniem w celu skorygowania statystyki będzie wzięcie do analizy wszystkich rozpoznań, a nie tylko pierwszego wpisanego w kartę informacyjną. Z podobnym problemem borykamy się także podczas obecnej pandemii, gdy chorzy, zgodnie z zapisem w karcie informacyjnej, umierają np. z powodu nowotworu, a rzeczywistą przyczyną ich śmierci jest zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2.

A jak wygląda zapadalność na grypę wśród dzieci?

W Klinicznym Oddziale Pediatrycznym w Szpitalu Bielańskim w Warszawie, którego jestem ordynatorem, w sezonie od 10 grudnia do 15 marca hospitalizowaliśmy z powodu różnych schorzeń 674 pacjentów. U 208 (czyli u 30 proc.) rozpoznaliśmy grypę (na SOR), z tego 115 dzieci wymagało hospitalizacji. Dane te pokazują, że grypa w Polsce jest bardzo częstą i powszechną chorobą, i bardzo źle, że jest tak niedoceniana.

Od kilku lat w naszej klinice prowadzimy badania w kierunku grypy. Nasze doświadczenia pokazują, że uzyskanie ujemnego wyniku testu w kierunku grypy, nie daje pewności, że pacjent na nią nie choruje. W większości szpitali i placówek, które wykonują badania w kierunku grypy, wykorzystywane są tzw. szybkie testy, które w ciągu kilku minut dają odpowiedź, czy pacjent jest chory. Niestety, ich skuteczność jest dość niska, ok. 30 proc. Te szybkie testy nie są jedyną metodą diagnozowania grypy, bardziej czułe jest badanie RT-PCR. Nie wszędzie jest ono szybko dostępne, ale na naszym oddziale to standardowe postępowanie w przypadku podejrzenia zachorowania na grypę czy RSV. Jego skuteczność jest oceniana na 90 proc., a wynik otrzymujemy po upływie 1-2 godzin.

Istotny jest także fakt, że objawy zakażenia wirusem grypy w przypadku dzieci mogą być bardzo różne i nie przypominać tych wymienianych u osób dorosłych. U pewnej grupy chorych dzieci obserwuje się objawy neurologiczne, takie jak drgawki. W przypadku pacjentów z takimi objawami, szczególnie w sezonie grypowym, warto także wykonać test w kierunku grypy, a także przeprowadzić dokładny wywiad. Należy zapytać o to, czy ktoś w najbliższym otoczeniu ostatnio chorował na grypę lub przeziębienie. Dlaczego pytamy także o przeziębienie? Ponieważ choroby te są wciąż bardzo często ze sobą mylone.

Warto podkreślić, że grypa nie dotyczy tylko dzieci w wieku szkolnym czy przedszkolnym, ale zachorować na nią może także noworodek czy niemowlę. U tych najmniejszych chorych skuteczność szybkiego testu jest bardzo niska, a zakażenie może mieć ciężki przebieg, który będzie wymagał hospitalizacji. Konsekwencje, jakie niesie za sobą nieleczona odpowiednio grypa, są bardzo poważne, także w przypadku dzieci, może dojść do ciężkich powikłań.

Dlaczego zatem badanie RT-PCR nie jest wykonywane we wszystkich przychodniach i szpitalach?

Szybkie testy diagnostyczne (RIDT) są tańsze, a wynik można otrzymać natychmiast. Badanie RT- PCR jest jednostkowo droższe, a na wynik trzeba czekać kilka godzin, jeżeli placówka dysponuje swoim laboratorium, w którym ma możliwość przeprowadzenia takiego testu, lub nawet dzień czy dwa, jeśli zleca jego wykonanie innemu podmiotowi. Chociaż szybkie testy są trzykrotnie tańsze, to nasze doświadczenia pokazują, że koszt wykonania testu RT-PCR i prawidłowe zdiagnozowanie grypy ostatecznie są porównywalne - czy robimy to testem RIDT, czy RT-PCR. Jeżeli dodamy do tego nieprawidłową diagnozę, nieprawidłowe leczenie (podanie antybiotyku zamiast oseltamiviru), to korzyści z dokładniejszego testu są naprawdę dużo wyższe.

Rekomenduję częstsze wykonywanie testów w kierunku grypy, co będzie szczególnie ważne na jesieni, jeżeli zaczną się ponowne zachorowania. Objawy grypy i COVID-19 są na początku są podobne. Obecnie są też dostępne szybkie testy RT-PCR, na których wynik czeka się do 20 minut. Wykonanie ich na SOR powinno być elementem triażu.

Przeciw grypie można się zaszczepić. Czy jest szansa, aby w Polsce takie szczepienia były powszechne?

Od lat pełniąc funkcję krajowego konsultanta w dziedzinie pediatrii rekomenduję, aby szczepienia przeciw grypie zostały wprowadzone do Programu Szczepień Ochronnych. Niestety, wciąż nie udaje się tego zrealizować, pomimo że wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) już od kilku lat zalecają, aby takie szczepienia, szczególnie wśród dzieci (od 6 mies. do 59 mies.) były wykonywane. WHO podkreśla, że szczepienie dzieci wpływa na niską zapadalność na grypę u osób dorosłych. Szczepienia powszechne przeciw grypie są przeprowadzane w wielu krajach w Europie. W Polsce, ze względu na ich brak w Programie Szczepień Ochronnych, wyszczepialność utrzymuje się na poziomie około 4 proc. w całej populacji, u dzieci na poziomie 1 proc, a u osób powyżej 65. roku życia — 14 proc. Wyższa wyszczepialność wśród seniorów wynika z wprowadzenia wielu programów samorządowych, które dają osobom starszym możliwość nieodpłatnego zaszczepienia się. Takie programy powinny być jednak skierowane nie tylko do osób starszych, ale przede wszystkim do dzieci, bo to one odpowiadają za transmisję wirusa w populacji. Od kilku lat jest dostępna z 50-procentową zniżką szczepionka przeciw grypie dla osób, które ukończyły 65 lat, a opłata dla pacjenta za szczepionkę zakupioną w aptece wynosi 22,88 zł.

Nieodpłatne szczepienia przeciw grypie, dzięki decyzji władz miasta, udało się po raz pierwszy wprowadzić w 2019 r. w Warszawie. Szczepione są dzieci po ukończeniu 6. miesiąca życia do 59. miesiąca, zgodnie z rekomendacjami WHO, oraz kobiety w ciąży. W stolicy bezpłatne szczepienia przeciw grypie są od lat prowadzone u osób powyżej 65. roku życia.

Dlaczego wyszczepialność wśród dzieci jest taka niska? Czy jest to spowodowane czynnikami ekonomicznymi?

W moim przekonaniu czynnik ekonomiczny w przypadku szczepień przeciw grypie jest najmniej istotny. W pierwszym roku życia dziecku podaje się wiele szczepień, część z nich jest finansowana przez ministra zdrowia. Za wiele szczepień zalecanych (przeciw rotawirusom, meningokokom, HPV, kleszczowemu zapaleniu mózgu) rodzice płacą samodzielnie. Ponadto wiemy, że wielu rodziców decyduje się na odpłatne szczepienia przeciwko chorobom, których profilaktyka jest obowiązkowa, kupując szczepionki pięcio- czy częściej sześcioskładnikowe oraz wybierając szczepionkę PCV13 zamiast PCV10. Cena wyżej wymienionych szczepionek jest kilkukrotnie wyższa niż szczepionki przeciw grypie. Pomijanie przez rodziców szczepienia przeciw grypie wynika najczęściej z ich niewiedzy, przekonania, że grypa to lekka choroba.

Może niewystarczająca jest edukacja na temat grypy, chociaż wydaje mi się, że robimy w tym zakresie dużo. Lekarze nie informują rodziców, że takie szczepienie jest dostępne i można je przeprowadzić nawet u dziecka, które ukończyło 6 miesięcy. Wielu nie zdaje sobie również sprawy, z jakimi konsekwencjami może wiązać się zakażenie grypą i jak ciężki może mieć przebieg.

Ten brak świadomości jest powszechny wśród całego społeczeństwa. Nawet często (zbyt często) pracownicy szpitali, poradni nie pamiętają o zaszczepieniu się przeciw grypie. W sezonie grypowym 2019/2020 w Oddziale Pediatrycznym Szpitala Bielańskiego przeprowadzaliśmy szczepienia pracowników, wyszczepialność była prawie 100-procentowa.

Według mnie, na tak dobry wynik miała wpływ świadomość personelu medycznego (pediatrów i pielęgniarek), że grypa nie zawsze przebiega lekko. To był wynik prowadzonej od kilku lat diagnostyki grypy na naszym oddziale. Natomiast w poprzednich latach, gdy szczepienia dla całego personelu w szpitalu wielospecjalistycznym były bezpłatne, zdecydowało się na nie ok. 20 proc. pracowników.

Jaka jest w Polsce dostępność szczepień przeciw grypie?

W Polsce to także jest problem. Szczepionkę można zakupić w aptece za okazaniem recepty. Wiąże się to przynajmniej z dwiema wizytami u lekarza: pierwsza w celu otrzymania recepty, druga - podania szczepienia. Sezon grypowy oraz poprzedzający go okres kilku tygodni to czas, gdy przychodnie są przepełnione, pacjentom trudno jest dostać się do lekarza, więc rezygnują ze szczepienia. Później zaś, podczas trwania sezonu grypowego, boją się zgłosić do przychodni. Wiele osób wciąż jeszcze myśli, że szczepionki nie można podać w czasie trwania sezonu zachorowań.

W rozwiązaniu tego problemu pomocne byłoby rozszerzenie dostępu do miejsc, w których można się zaszczepić. W wielu krajach, w których szczepienia są powszechne, można się zaszczepić w specjalnej, sezonowo działającej placówce, w aptece, a nawet w kościele. W Wielkiej Brytanii pacjenci są zapraszani listownie przez swoją przychodnię na szczepienie przeciw grypie. W Polsce procedura jest zbyt długa, dlatego wyszczepialność jest dramatycznie niska. Nawet wstyd się chwalić naszymi danymi.

Śledzimy dziś prace nad opracowaniem szczepionki przeciwko SARS-CoV-2. A jak to wygląda w przypadku grypy sezonowej?

Ujemną stroną szczepień na grypę jest także to, że muszą być one powtarzane co roku. Ogromną rolą pielęgniarek i lekarzy jest wytłumaczenie pacjentowi, dlaczego szczepionka musi być podawana co roku. Coroczne podawanie szczepień spowodowane jest bardzo szybkim zmianom, jakim ulega wirus grypy. Na dzień dzisiejszy nie została jeszcze opracowana szczepionka, która pozwala przewidzieć, jak będzie wyglądał wirus w przyszłym sezonie grypowym, a Światowa Organizacja Zdrowia co roku ogłasza nowy skład szczepionek przeciwko grypie.

Sytuacja jest podobna do tej, z jaką mamy do czynienia z wirusem w czasie obecnej pandemii. Jeszcze niedawno powiedziałabym, że na koronawirusy ludzie chorowali od wielu lat i że jest to znana nam grupa wirusów, z którą potrafimy sobie radzić. Doskonale wiemy, że koronawirusy odpowiadają u ludzi za wiele zakażeń górnych dróg oddechowych, które w wielu przypadkach przebiegają bezobjawowo.

Dziś już wiemy, że nie wszystkie koronawirusy można w łatwy sposób opanować czy leczyć. Jeszcze kilkanaście lat temu (w 2002/2003 r.) zmagaliśmy się z epidemią wirusa SARS, a obecnie SARS-CoV-2. Przez 17 lat wirus SARS zmienił się i konsekwencje zakażenia nim są bardzo poważne. W grypie zmiany wirusa są również nieprzewidywalne, dlatego co roku skład szczepionek się zmienia, inny jest także dla półkuli południowej, inny dla północnej. Kilka lat temu WHO zaobserwowała, że u chorych coraz częściej występuje grypa B, jeszcze niedawno bardzo rzadko spotykana. Stąd trzy lata temu zalecono, aby szczepionki zawierały cztery typy wirusa - dwa typu A i dwa typu B (Victoria i Yamagata).

W przypadku szczepienia u dzieci może pojawiać się jeszcze jeden problem związany z formą podania szczepionki. Jak wiemy, większość szczepionek podawanych jest w formie iniekcji i tak też było w Polsce w przypadku grypy do 2018 r. W mijającym sezonie grypowym na rynku pojawiła się żywa szczepionka przeciw grypie, podawana donosowo, która może być stosowana u dzieci po ukończeniu 2. r.ż. do 18 r.ż. W celu zaszczepienia, pacjentowi podaje się bardzo małą ilość substancji (0,1 ml) w postaci aerozolu w oba nozdrza.

Z moich obserwacji wynika, że w związku z wprowadzeniem szczepionki w formie aerozolu znacznie zmniejszył się strach dzieci (ale i rodziców) przed szczepieniem. Badania przeprowadzone w Wielkiej Brytanii dowodzą, że wprowadzenie szczepionek donosowych znacznie zwiększyło odsetek dzieci zaszczepionych. Ja także zdecydowałam się na zastosowanie tej formy szczepienia u swojego wnuka. Po raz pierwszy udało nam się uniknąć nieprzyjemności i strachu podczas szczepienia. Zarówno wnuczek, jak i tato, cały czas byli uśmiechnięci.

Dlaczego szczepienie dzieci jest szczególnie ważne?

Ponieważ to dzieci najczęściej odpowiadają za transmisję grypy w populacji. Wiele z nich przechodzi zakażenie bezobjawowo lub choroba ma u nich łagodny przebieg. Niestety, zarażają one osoby starsze, w tym swoich opiekunów, dziadków, dla których powikłania mogą być ciężkie, a nawet śmiertelne.

Wprowadzenie powszechnych szczepień u dzieci, co rekomenduje Amerykańska Akademia Pediatrii, ale także rozpowszechnienie ich u osób dorosłych z grup ryzyka, z chorobami serca, płuc, cukrzycą spowodowałoby znaczne zmniejszenie liczby zachorowań i zgonów. Wysoka zachorowalność na grypę generuje dla systemu opieki zdrowotnej koszty bezpośrednie i pośrednie — związane z hospitalizacją i leczeniem oraz absencją chorych w pracy. Zatem koszt, jaki musiałby ponieść budżet w związku z wprowadzeniem szczepienia przeciw grypie do Programu Szczepień Ochronnych jest na pewno niższy w porównaniu z bezpośrednimi i pośrednimi kosztami, jakie generuje wysoka zachorowalność na grypę w kraju.



Jakie mogą być powikłania grypy u dzieci?

Chciałabym wyraźnie podkreślić, że grypa nie jest przeziębieniem. To choroba bardzo nieprzewidywalna, która nawet u dzieci zdrowych, bez żadnych obciążeń i chorób współistniejących, może doprowadzić do zgonu. W swojej praktyce spotkałam młodą osobę, która po przechorowaniu grypy wymagała przeszczepienia serca. Jako konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii byłam dwukrotnie proszona o analizę zgonu dziecka z powodu grypy. W pierwszym przypadku zgon nastąpił w nocy w dniu przyjęcia do szpitala. Drugie dziecko było wcześniej na izbie przyjęć, nie wymagało hospitalizacji, a po kilku godzinach w domu miało ciężką niewydolność układu krążenia i po kilku dniach pobytu na oddziale intensywnej terapii zmarło. Mówię o tym nie po to, aby straszyć lekarzy czy rodziców. Chciałabym uświadomić, że u niektórych osób grypa może przebiegać bardzo ciężko, wiązać się z powikłaniami ze strony układu oddechowego, układu krążenia, może nawet doprowadzić do zgonu. Dwójka tych dzieci była dotychczas zupełnie zdrowa.

Jak powinno być prowadzone leczenie grypy w przypadku ciężkiego jej przebiegu?

W sezonie zachorowań na grypę występuje szereg innych wirusów (w tym wirus RSV), które mogą powodować choroby o ciężkim przebiegu, szczególnie u małych dzieci. Leczenie tych zakażeń jest trudne, opiera się na nawadnianiu chorego, tlenoterapii, w ciężkich przypadkach konieczne może być oddychanie wspomagane. Zupełnie inaczej jest w przypadku zakażenia wirusem grypy. Mamy dostęp do skutecznego leku, który szybko przynosi oczekiwane efekty i pozwala powstrzymać rozwój choroby. Aby jednak to leczenie mogło zostać wprowadzone, pacjent najpierw musi być prawidłowo zdiagnozowany.

Ze względu na to, że na oddziały trafiają chorzy z różnymi schorzeniami, bardzo ważna jest kohortacja przebywających tam dzieci. Pacjent zakażony wirusem grypy nie może przebywać na jednej sali z zakażonym wirusem RSV, pomimo że objawy obu zakażeń są podobne. Światowe wytyczne wyraźnie wskazują, że tacy chorzy powinni być izolowani, tym bardziej że zakażenie wirusem RSV najczęściej dotyczy małych dzieci, wcześniaków.

Oddziały pediatryczne powinny zatem działać podobnie, jak oddziały zakaźne. Tutaj bowiem w jednym czasie są często hospitalizowane dzieci w różnym wieku, z różnymi chorobami - infekcjami dróg oddechowych o różnej etiologii, ale także przyjęte z powodu biegunek wywołanych zakażeniem rotawirusowym lub z zapaleniem opon mózgowych, a także noworodki wymagające obserwacji np. z powodu niskich przyrostów masy czy niemowlęta z zakażeniem układu moczowego.

Oddziały pediatryczne wymagają z wymienionych względów odpowiedniej infrastruktury. Sale powinny być maksymalnie dwuosobowe (z przewagą sal jednoosobowych), muszą się w nich znajdować łazienki oraz śluzy. Wszyscy pacjenci przyjmowani na taki oddział, szczególnie w sezonie grypowym, muszą być traktowani jak potencjalni zakażeni wirusem grypy. Niestety, większość oddziałów pediatrycznych w Polsce nie jest przystosowana do takiego modelu pracy. Sale są przepełnione, a łazienki są ogólnodostępne i znajdują się na korytarzach.

Chciałbym także podkreślić, że rodzice, którzy przebywają razem z dziećmi na oddziale, są bardzo ważnym elementem funkcjonowania placówki. Ze względu na małą liczbę personelu i dużą liczbę chorych pod opieką, pomoc rodziców jest nieoceniona. Szpitale powinny dążyć do tworzenia dobrych warunków socjalnych dla rodziców przebywających w nich ze swoim dzieckiem i zachęcać do pozostania przy ich łóżkach, aby współuczestniczyć w opiece, w leczeniu. Rodzice/opiekunowie są nieodzowną częścią opieki psychologicznej, pomagając przetrwać dzieciom trudny czas pobytu w szpitalu. Także teraz, w dobie pandemii COVID-19, mogą/powinni przebywać razem z dzieckiem.

A jak powinna wyglądać profilaktyka grypy w dobie pandemii COVID-19?

Profilaktyka grypy podczas panującej pandemii jest niezwykle ważna. Rekomendacje WHO, Światowego Komitetu Doradczego ds. Bezpieczeństwa Szczepień oraz ministra zdrowia mówią, że w dobie COVID-19 szczepienia przeciwko grypie oraz pneumokokom powinny być wykonywane powszechnie u dzieci oraz u osób starszych. Rekomenduje się także szczepienie w grupach ryzyka zachorowania na ciężkie zapalenie płuc, u osób z nowotworami, chorobami układu oddechowego, chorobami serca, cukrzycą, niewydolnością nerek, zaburzeniami odporności.

O kim mowa

Dr hab. n. med. Teresa Jackowska, prof. nadzw. jest specjalistą w dziedzinie pediatrii, onkologii i hematologii dziecięcej, kierownikiem Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ordynatorem Klinicznego Oddziału Pediatrycznego Szpitala Bielańskiego w Warszawie oraz konsultantem krajowym ds. pediatrii. Pełni jednocześnie funkcję społecznego doradcy rzecznika praw dziecka oraz uczestniczy w pracach Zespołu Ekspertów ds. Szczepień przy ministrze zdrowia.