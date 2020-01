Przekazanie z budżetu państwa do Narodowego Funduszu Zdrowia zadania finasowania darmowych leków dla osób 75+ może oznaczać, że nie będzie wystarczających środków na ten cel - przekonuje senator Beata Małecka-Libera.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Od 2020 r. dopłaty na darmowe leki dla seniorów nie pochodzą już z budżetu państwa, jak dotychczas. Ten obowiązek spoczywa teraz na NFZ. Jednak Fundusz może nie znaleźć na to środków.

Zobacz więcej NFZ może nie znaleźć środków na sfinansowanie darmowych leków dla osób 75+ iStock

"Dzisiaj mam informację dla naszych pacjentów 75 plus. Złą informację. Otóż w Wigilię [2019 r. - przyp. red.] pojawił się projekt ustawy okołobudżetowej, która zabiera finansowanie darmowych leków. Rząd powiedział: ani złotówki więcej z budżetu na dofinansowanie leków 75 plus+. Zadanie to zostało przekazane do Narodowego Funduszu Zdrowia" - powiedziała na konferencji prasowej senator Beata Małecka-Libera (KO).

Senator postawiła też pytanie dlaczego, gdy mamy zrównoważony budżet, zabiera się finansowanie leków dla seniorów i przenosi do NFZ?

Przypomniała również "sztandarową obietnicę PiS" - darmowe leki dla seniorów 75+. Zdaniem senator w rzeczywistości od 2016 roku, gdy wprowadzono ustawę o refundacji leków dla seniorów, "nie wszystkie leki były darmowe, nie dla każdego pacjenta i nie każdy lekarz mógł je wypisywać".

Zaznaczyła, że do tej pory na refundację leków dla tej grupy przeznaczano 860 mln zł z budżetu państwa, a w tej chwili to zadanie spocznie na Funduszu. "Jeżeli budżet państwa mówi "nie", to w takim razie to zadanie zostanie przypisane NFZ" - powiedziała Małecka-Libera.

Zdaniem senator pozostaje jednak pytanie, czy na pewno NFZ ma na tyle środków, by sfinansować bezpłatne leki dla seniorów. Zauważyła dalej, że środki NFZ pochodzą ze składek Polaków. "To my wszyscy pracujemy na to, aby wzrastał ten budżet i aby świadczenia zdrowotne, które są finansowane z NFZ, rokrocznie miały możliwość zwiększenia sfinansowania. Czy tak jest? No niestety nie" - stwierdziła.

"Wszyscy wiemy, jaka sytuacja jest na SOR-ach, w dostępności do lekarzy specjalistów, jakie są kolejki i jakie są również braki w refundacji leków" - powiedziała Małecka-Libera, wyjaśniając równocześnie, że teraz do tego wszystkiego dokłada się jeszcze Funduszowi finansowanie leków dla seniorów - 860 mln zł.

Z kolei uczestnicząca w konferencji prasowej senator Alicja Chybicka (KO) zaznaczyła, że seniorzy wymagają "opieki teraz i natychmiast". "Nie da się przesunąć podawania im leków na kolejne lata, kiedy to finansowanie ochrony zdrowia sięgnie 6 proc. PKB. To powinno być w tej chwili" - powiedziała. Wyraziła również obawę, że środków pochodzących z NFZ na finansowanie darmowych leków dla seniorów 75+ nie wystarczy.

PRZECZYTAJ TAKŻE: NIK: Program Leki 75+ poprawił dostęp seniorów do produktów leczniczych