Min. Adam Niedzielski: Zmiana zasad kwarantanny i izolacji

Podjąłem decyzję o zmianie zasad kwarantanny i izolacji; po południu przedstawimy pakiet rozwiązań, będzie to m.in. skrócenie okresu kwarantanny do 10 dni - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski.

"Będziemy zmieniali zasady zarówno kwarantanny jak i izolacji. Dzisiaj po południu zostanie zaprezentowany pierwszy pakiet trzech lub dwóch rozporządzeń ministra zdrowia, który zmieni zarówno kwarantannę jak i izolację" - poinformował na konferencji prasowej Adam Niedzielski, nowy szef resortu zdrowia.

Kwarantanna zostanie skrócona do 10 dni - z wcześniejszych 14.

"Mamy na to dowody z Norwegii, ale też z praktyki klinicznej, że taki okres izolacji jest bezpieczny i nie spowoduje wielkiego przyrostu ryzyka w stosunku do 14 dniowego okresu kwarantanny" - podkreślił minister Adam Niedzielski.

Po zakończeniu kwarantanny i izolacji nie będzie już obowiązku wykonania testu w kierunku SARS-CoV-2.

„Do tego, co wydarzy się we wrześniu, do potencjalnie zwiększonej liczby zachorowań musimy mieć przygotowaną infrastrukturę, aby wykonywać (testy - PAP), tam gdzie one są niezbędne" – dodał minister Niedzielski.

W jaki jeszcze sposób zostaną zmodyfikowane zasady izolacji?

"Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie standardu Międzynarodowej Organizacji Zdrowia WHO, czyli skrócenie okresu izolacji do 10 dni po teście, który wykazał wynik pozytywny, i niekończenia tej izolacji koniecznością testowania" – poinformował szef MZ.

Obecny na konferencji prasowej prof. dr hab. n. med. Andrzej Horban, krajowy konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych wyjaśnił, że "osoby, które są na kwarantannie, czyli miały jakąś styczność (z osobą zakażoną - PAP), a nie miały objawów klinicznych, praktycznie będą zwalniane z kwarantanny automatycznie”.

Dodał, że natomiast chorzy objawowi będą musieli skontaktować się z lekarzem – najprawdopodobniej będzie to specjalista medycyny rodzinnej.

"Jeśli chodzi o pacjentów, którzy są chorzy i rozpoznani, to izolowaniem i zwalnianiem z izolacji zajmują się lekarze chorób zakaźnych lub w szpitalach jednoimiennych. Jeżeli ktoś nie ma objawów klinicznych lub ma bardzo mało nasilone, to jest właściwie zwalniany po 10 minimum 13 dniach od wystąpienia objawów" - powiedział.

Jak dodał, wdrożenie nowych zasad testowania pozwoli "skierować większość sił i środków testowania na osoby, które powinny być testowane, ponieważ na obecnym etapie epidemii taktyka jest bardzo prosta - testujemy osoby z objawami klinicznymi ludzi w opracowywaniu ogniska wokół nich".

Na tej samej konferencji prasowej wiceminister Waldemar Kraska poinformował, że w całej Polsce odbędą się spotkania szefów lokalnych służb sanitarnych z dyrektorami szkół, które będą okazją do przedyskutowania organizacji roku szkolnego.

"Na spotkaniu w ministerstwie edukacji podjęliśmy decyzję, aby wszyscy powiatowi inspektorzy sanitarni spotkali się z dyrektorami szkół, żeby to było spotkanie twarzą w twarz, żeby te pytania, które na pewno pojawiają się, bo każda szkoła ma inną specyfikę, mimo że ramy i pewne reguły są już przedstawione, mogły być na tym forum wyjaśnione" - poinformował.