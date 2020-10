LISTA 16 szpitali koordynacyjnych wytypowanych do opieki nad pacjentami z COVID-19

Będzie 16 szpitali koordynacyjnych, po jednym w każdym województwie, które zapewnią kompleksową opiekę dla chorych na COVID-19 - poinformował minister zdrowia Adam Niedzielski. Zapowiedział też rozbudowę infrastruktury izolatoriów. Jakie placówki znalazły się na liście szpitali koordynacyjnych?

Podczas konferencji prasowej 8 października minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że zamiast dotychczasowych dziewięciu szpitali wysokospecjalistycznych, w których byli leczeni pacjenci z zaawansowanymi chorobami zakażeni koronawirusem, będzie 16 szpitali koordynacyjnych, po jednym w każdym województwie. "One w całości będą zajmowały się leczeniem COVID-19. Ta konstrukcja nieco przypomina szpitale jednoimienne. Jest też novum, które dotyczy funkcji koordynującej w tych szpitalach" – podkreślił.

W każdym województwie będzie szpital, który ma zapewnić skoordynowaną opiekę nad pacjentami z COVID-19.

Dodał, że w wyniku przekształcenia szpitali liczba łóżek zwiększy się o prawie 4 tys., do 13,5 tys. będzie też więcej respiratorów i personelu. "W każdym województwie będzie jeden szpital, który będzie zapewniał kompleksową opiekę, a z drugiej strony pełnił ważną rolę w koordynacji zarządzania ruchem pacjentów" - przekazał szef MZ.

Lista szpitali koordynacyjnych

Województwo dolnośląskie: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu Województwo kujawsko-pomorskie: Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu Województwo lubelskie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Puławach Województwo lubuskie: 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią SP ZOZ w Żarach Województwo łódzkie: Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr. Wł. Biegańskiego w Łodzi Województwo małopolskie: Szpital Uniwersytecki w Krakowie Województwo mazowieckie: Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie Województwo opolskie: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu Województwo podkarpackie: Centrum Medyczne w Łańcucie Województwo podlaskie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Białymstoku Województwo pomorskie: 7. Szpital Marynarki Wojennej w Gdańsku Województwo śląskie: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach Województwo świętokrzyskie: Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach Województwo warmińsko-mazurskie: Szpital w Ostródzie Województwo wielkopolskie: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. Józefa Strusia z Zakładem Opiekuńczo-Leczniczym w Poznaniu Województwo zachodniopomorskie: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

Wojewódzkie zespoły zarządzania kryzysowego - nowe zadania

Minister Niedzielski poinformował też, że zadania wojewódzkich zespołów zarządzania kryzysowego zostaną rozszerzone, a składy tych zespołów - wzmocnione. Dołączą do nich przedstawiciele NFZ, by udrożnić przepływ informacji i lekarze reprezentujący szpitale koordynujące. "Zwróciliśmy się także z takim zaleceniem, żeby zespoły poprosiły o współpracę okręgowe izby lekarskie czy pielęgniarek po to, by ta współpraca i koordynacja miała naprawdę charakter kompleksowy i uwzględniała punkt widzenia nie tylko administracyjny, ale medyczny i płatnika, czyli NFZ" - mówił Niedzielski.

Wśród zadań pod auspicjami zespołów zarządzania kryzysowego wymienił:

bieżącą koordynację przepływu pacjentów między szpitalami,

koordynację ruchu karetek wymazowych i transportowych,

a także rozbudowę infrastruktury izolatoriów.

Wskazał, że w wakacje liczba miejsc w izolatoriach została zredukowana, teraz nastąpi jej "wyraźne zwiększenie".

