Które szpitale wielospecjalistyczne zostały wytypowane do leczenia pacjentów z COVID-19 [LISTA]

Ministerstwo Zdrowia podało listę 9 szpitali wielospecjalistycznych zaliczonych do trzeciego poziomu zabezpieczenia szpitalnego dla najciężej chorych pacjentów z COVID-19 - zgodnie nową strategią walki z epidemią koronawirusa w Polsce.

Nowa strategia walki z pandemią COVID-19 zmienia system zabezpieczenia szpitalnego. Do tej pory głównymi placówkami, które zajmowały się pacjentami z koronawirusem, były 22 szpitale jednoimienne. Zgodnie z założeniami strategii, przedstawionymi przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w ubiegłym tygodniu, lecznictwo szpitalne dla pacjentów z koronawirusem zostało podzielone na trzy poziomy.

Na najwyższym, trzecim poziomie zabezpieczenia szpitalnego dla zakażonych SARS-CoV-2 znalazło się 9 szpitali wielospecjalistycznych. Są w nich m.in. oddziały: internistyczny i chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, położnictwa i neonatologii, kardiologiczny, intensywnej terapii i ortopedyczny.

Poziom I - stworzenie wydzielonych miejsc we wszystkich szpitalach będących w sieci szpitali (PSZ), umożliwiających przyjęcie pacjenta z podejrzeniem COVID-19 do czasu otrzymania wyniku badania pod kątem COVID-19 lub w razie konieczności wdrożenia zabiegów ratujących życie. W placówkach tych mają zostać przygotowane izolatki i przynajmniej jedno stanowisko, które pozwoli na udzielenie pomocy w razie zagrożenia życia.

Organizacja I poziomu odbywa się przez wydanie przez wojewodów poleceń (zgodnie z art. 11 Ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - tzw. ustawy COVID-19) i wydanie wytycznych określających standard miejsca do izolacji.

Poziom II - zabezpieczenie miejsc leczenia pacjentów z COVID-19 w oddziałach zakaźnych/ obserwacyjno-zakaźnych – na zasadzie poleceń wojewodów (art. 11 ustawy COVID-19)

Poziom III - zredukowanie obecnej liczby szpitali wielospecjalistycznych dla pacjentów z COVID-19 do 9 - na zasadzie poleceń wojewodów (art. 11 ustawy COVID-19)

LISTA szpitali wielospecjalistycznych przeznaczonych do leczenia pacjentów z COVID-19

Zgodnie ze strategią na najwyższym, trzecim poziomie znalazło się 9 szpitali wielospecjalistycznych. Są w nich m.in. oddziały: internistyczny i chorób zakaźnych, chirurgii ogólnej, położnictwa i neonatologii, kardiologiczny, intensywnej terapii i ortopedyczny. Do tych placówek będą trafiali pacjenci z rozpoznanym koronawirusem, którzy wymagają wysokospecjalistycznego leczenia. Jednak będzie można w nich udzielać świadczeń także osobom, które nie są zakażone koronawirusem.

Szpitale wielospecjalistyczne zaliczone do trzeciego poziomu zabezpieczenia to:

4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ we Wrocławiu

Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

SPZOZ Puławy w Puławach

Szpital Uniwersytecki w Krakowie

Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu

SPZOZ MSWiA w Białymstoku

Megrez sp. z o.o. w Tychach

Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu

MZ: Szpitale są przygotowywane do walki z koronawirusem zgodnie z nową strategią

Resort zdrowia poinformował 8 września, że wojewodowie i Ministerstwo Zdrowia wydali już ponad 540 decyzji administracyjnych dotyczących szpitali w związku z realizacją strategii walki z pandemią na jesień.

"W sumie Ministerstwo Zdrowia wydało 89 decyzji administracyjnych dla szpitali, a wojewodowie - ponad 450 - mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. - W przypadku szpitali działających jako spółki decyzję wydawało Ministerstwo Zdrowia, w przypadku pozostałych placówek – wojewodowie".

Jak podkreśla wiceminister Kraska, szpitale są przygotowywane do walki z koronawirusem na jesień. Dzięki już wydanym decyzjom w pierwszym poziomie zabezpieczenia znajdzie się 374 szpitali należących do tzw. sieci szpitali. Kolejnych 69 decyzji dotyczy oddziałów zakaźnych i obserwacyjno-zakaźnych, które są zakwalifikowane do II poziomu.