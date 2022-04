Lekarze POZ mogą już zweryfikować uchodźców z Ukrainy w eWUŚ

Lekarze rodzinni mogą zweryfikować w Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ), czy uchodźcy z Ukrainy mogą korzystać z bezpłatnej opieki medycznej - podali lekarze rodzinni zrzeszeni w Porozumieniu Zielonogórskim.

Ten artykuł czytasz w ramach płatnej subskrypcji. Twoja prenumerata jest aktywna

Lekarze mogą już bez obaw wystawiać recepty, skierowania na badania uchodźcom z Ukrainy. iStock

“Obywatele z Ukrainy nareszcie w Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców wyświetlają się na zielono, a to oznacza, że NFZ potwierdza ich prawo do świadczeń zdrowotnych” - piszą lekarze z PZ.

Lekarze POZ mogą już zweryfikować Ukraińców w eWUŚ

“Kluczem jest numer PESEL. To dzięki niemu lekarz w poradni może sprawdzić elektronicznie, w systemie NFZ, czy pacjent ma prawo do bezpłatnej porady, do refundowanych leków czy skierowania na badania” - przypominają lekarze Porozumienia Zielonogórskiego.

– Zabiegaliśmy o to bardzo długo. Zaangażowaliśmy się, bo na co dzień wiedzieliśmy, jaki to problem dla pacjentów z Ukrainy. Teraz nareszcie ułatwi nam to pracę, ale przede wszystkim ułatwi życie uchodźcom – mówi Tomasz Zieliński, ekspert Porozumienia Zielonogórskiego.

“Teraz, gdy nareszcie w systemie eWUŚ lekarze mają pozytywną weryfikację uprawnień świadczeniobiorców, mogą bez obaw wystawiać recepty, skierowania na badania i leczenie np. szpitalne” - dodano.

Warto przypomnieć, że zmianę tę zapowiadało Ministerstwo Zdrowia podczas nowelizowania specustawy o pomocy Ukrainie.

PRZECZYTAJ TAKŻE: Prof. Matyja: polscy lekarze czekają na rozwiązania prawne, które pozwolą im leczyć uchodźców z Ukrainy

Prawnik o zatrudnianiu medyków z Ukrainy: nie warto iść na skróty