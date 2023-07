Leczenie raka jelita grubego i raka endometrium za pomocą robota da Vinci będzie refundowane

Ministerstwo Zdrowia zamierza wprowadzić do koszyka świadczeń gwarantowanych nowe procedury. Chodzi o leczenie nowotworów błony śluzowej macicy oraz jelita grubego z wykorzystaniem systemu robotowego da Vinci. Zmiany mają kosztować NFZ minimum 53 mln zł rocznie.

Do tej pory świadczenia te nie były dostępne dla pacjentów w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych. Jak wyjaśnia Ministerstwo Zdrowia w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia, celem zmian ma być poprawa wyników leczenia i jakości życia pacjentów z nowotworem złośliwym błony śluzowej macicy oraz nowotworem złośliwym jelita grubego. Będą oni mieli dostęp do postępowania chirurgicznego z wykorzystaniem systemu robotowego da Vinci w leczeniu tych nowotworów.

Rak jelita grubego i endometrium - leczenie za pomocą robota da Vinci będzie refundowane

Resort zdrowia szacuje, że wykonywanie tych świadczenia byłoby możliwe do realizacji w 11-19 ośrodkach w przypadku jelita grubego i w 2-6 ośrodkach w przypadku nowotworów złośliwych błony śluzowej macicy.

Przy przyjęciu, że 17% spośród obecnie realizowanych świadczeń zostanie wykonanych z wykorzystaniem robota, koszt zmian wyniesie do 53,8 mln zł rocznie w przypadku rozpoznań C18-C20 oraz C53-C55. Jednocześnie Ministerstwo wylicza, że gdyby 100% świadczeń realizowanych obecnie została zrealizowana z wykorzystaniem robota chirurgicznego, wpływ na budżet wyniósłby do 338,1 mln zł rocznie.

Środki na finansowanie realizacji projektowanej zmiany na rok 2023 mają być zabezpieczone w ramach dodatkowych środków z budżetu NFZ, np. z funduszu zapasowego, rezerwy ogólnej lub innych źródeł. Jak zaznacza MZ, środki na finansowanie realizacji projektowanej zmiany w 2024 r. i latach następnych zostaną zabezpieczone w planach finansowych NFZ na 2024 r. i lata następne.

