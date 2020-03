Kolejny zgon z powodu koronawirusa w Polsce

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu w piątek wieczorem zmarł 73-letni mężczyzna zakażony koronawirusem. Pacjent został przyjęty do szpitala w ubiegły piątek; od początku jego stan był ciężki.

Informację o śmierci we wrocławskim szpitalu 73-letniego pacjenta z COVID-19 podał resort zdrowia, a potwierdziła ją PAP rzeczniczka Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego Urszula Małecka. "Pacjent przebywał na OIOM-ie" - podała rzeczniczka.

Pacjent został przyjęty do szpitala 7 marca; od początku jego stan był ciężki. Starszy mężczyzna był niewydolny oddechowo i miał schorzenia towarzyszące. To druga osoba, która zmarła w Polsce z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu, który stanie się jednym z 19 szpitali zakaźnych wytypowanych do przyjmowania pacjentów z COVID-29 w Polsce, hospitalizowanych jest pięć osób z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem.

73-latek, który zmarł w piątek 13 marca, zakaził się od osoby, która przyjechała z USA. W poważnym stanie, ale niewymagającym wspomagania oddechowego jest też 74-letnia kobieta, która jest rodzinnie powiązana ze zmarłym. Dwie kolejne hospitalizowane osoby to mężczyźni – młody i w średnim wieku. O ich zakażeniu nowym koronawirusem poinformowano 12 marca. Są w dobrym stanie.

W piątek poinformowano o kolejnym pacjencie zakażonym koronawirusem. To mężczyzna w średnim wieku, który wrócił z Austrii. Jest w dobrym stanie. W stanie bardzo dobrym jest pierwszy na Dolnym Śląsku pacjent z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem – 26-letni mężczyzna, który wrócił z Wielkiej Brytanii.

Łącznie na Dolnym Śląsku do tej pory potwierdzono 8 przypadków zakażenia SARS-CoV-2. Dwie osoby, które są zakażone, a nie mają objawów, przebywają w kwarantannie domowej.

