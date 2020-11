Kiedy szczepionka przeciw COVID-19 trafi do Polski?

Na 11 listopada planowane jest podpisanie umowy z firmami Pfizer i BioNTech SE na dostawę szczepionek na koronawirusa - poinformował premier Mateusz Morawiecki. Polska otrzyma szczepionki w tym samym czasie, co inne kraje UE; chcemy mieć co najmniej 20 kilka milionów szczepionek - podkreślił szef rządu.

Amerykański koncern farmaceutyczny Pfizer poinformował w 9 listopada, że rozwijany przez niego projekt szczepionki przeciwko COVID-19 ma ponad 90 proc. skuteczności. Firma ogłosiła, że w 2021 r. może wyprodukować do 1,3 mld dawek substancji. Projekt szczepionki jest rozwijany we współpracy z niemiecką firmą biotechnologiczną BioNTech SE.

Premier Mateusz Morawiecki zapewnia, że Polska otrzyma szczepionki przeciw koronawirusowi w tym samym czasie, co inne kraje Unii Europejskiej, bo "tak jest skonstruowana umowa, której my również jesteśmy częścią". Może stać się to wiosną 2021 roku. iStock

Kiedy szczepionka przeciwko koronawirusowi może trafić do Polski?

Premier nazwał informacje dotyczące skuteczności szczepionki "bardzo dobrymi, przełomowymi". "To jest bardzo dobra wiadomość, która niesie nadzieję" - zaznaczył Morawiecki na poniedziałkowej konferencji prasowej.

Jak mówił, koncern Pfizer oraz firmą BioNTech SE ogłosiły, że szczepionka przeszła już trzecią fazę badań na ponad 43 tys. ochotników.

Szef rządu zastrzegł jednocześnie, że nie jest to szczepionka, "którą tu i teraz możemy dystrybuować", ale - dodał - "jesteśmy bliżej do tego momentu, niż jeszcze byliśmy czy wyobrażaliśmy sobie tydzień czy dwa tygodnie temu".

"Firmy szacują, że tych szczepionek już w tym roku może zostać wyprodukowanych 50 mln, a w przyszłym roku 1,3 mld" - podkreślił Morawiecki. Zapewnił, że również Polska ma otrzymać szczepionki wyprodukowane przez firmy Pfizer i BioNTech SE.

"Chcę potwierdzić, że poprzez umowy, do których przystąpiliśmy latem tego roku, mamy razem z innymi krajami Unii Europejskiej równe prawo do korzystania z tych szczepionek na zasadzie proporcjonalnej do wielkości populacji. A więc jesteśmy przy tej umowie również, którą - można powiedzieć - wczoraj Komisja Europejska zawarła z firmą Pfizer na badania nad szczepionką. W środę planowane jest podpisanie umowy z tymi firmami już na dostawę konkretnych szczepionek" - oświadczył Morawiecki.

"Te ramowe umowy są finansowane przez jeden z instrumentów, który akceptowaliśmy w ramach Unii Europejskiej" - poinformował szef rządu.

Zaznaczył, że Polska już w sierpniu przystąpiła do "unijnego porozumienia w sprawie szczepionek SARS-CoV-2". "Nie tylko dotyczy to umowy z firmą Pfizer, ale też z ośmioma innymi firmami, które również bardzo intensywnie pracują nad szczepionką - m.in. AstraZeneca, Sanofi, GSK czy Johnson & Johnson. Rozmawiamy też od dłuższego czasu z BioNTech, który dzisiaj ogłosił swój sukces. Jesteśmy na ostatnim etapie rozmów, które wyglądają bardzo dobrze i rokują na szybkie, pozytywne załatwienie sprawy" - powiedział premier.

Morawiecki poinformował, że kilka dni temu zarządził przygotowanie na przyszły rok infrastruktury do szczepień. "Chcemy mieć co najmniej 20 kilka milionów szczepionek" - poinformował. Dodał, że Polska otrzyma szczepionki w tym samym czasie, co inne kraje Unii Europejskiej, bo tak jest skonstruowana umowa, której my również jesteśmy częścią". Zaznaczył, że może stać się to "wiosną 2021 roku, może trochę wcześniej".

Szczepionka p. COVID-19 najpierw dla pracowników ochrony zdrowia i seniorów

Premier zaznaczył, że chociaż dzisiaj szczepionki przeciw COVID-19 jeszcze nie ma, to rząd już pracuje nad planem jej dystrybucji. Szczepionka - jak zapowiedział - najpierw ma trafić do seniorów i służb medycznych, a także służb mundurowych, które wspierają realizację działań walki z pandemią.

"Szczepionka będzie dostępna oczywiście dla chętnych. Ale chcemy, żeby była ona dostępna w bardzo dużym wymiarze, tak żeby możliwie wszyscy, w jak najkrótszym czasie mogli się zaszczepić" - podkreślił premier.

"Na pewno będziemy przygotowani do procesu dystrybucji. Już kilka tygodni temu dyskutowaliśmy ten temat na rządowym zespole (zarządzania kryzysowego - PAP); zainicjowaliśmy pewne działania" - powiedział szef rządu.

Poinformował, że jest umówiony na wtorek (10 listopada) na rozmowy z polskimi i amerykańskimi przedstawicielami firmy Pfizer z najwyższego kierownictwa.

Morawiecki apelował, by w sytuacji, gdy szczepionka przeciwko koronawirusowi jest "na wyciągniecie ręki; może już za trzy, cztery miesiące rzeczywiście do nas przyjedzie", być bardzo zdyscyplinowanymi. "Dzisiaj bardzo potrzebna jest wzajemna odpowiedzialność, dyscyplina wobec własnych zachowań, wobec obostrzeń, które obowiązują" - powiedział.

"Naszym wrogiem numer jeden, tym z którym toczymy wojnę, jest koronawirus. Z nikim innym nie chcemy takiej wojny toczyć. Chcemy, żeby jak najszybciej COVID-19 przeszedł do historii i robimy co w naszej mocy, by tak się stało" - oświadczył premier.

Zastrzegł, że "nadzieja związana ze szczepionką musi iść w parze z przestrzeganiem wszystkich obostrzeń, przepisów, żeby jak najmniej ucierpiała gospodarka, jak najmniej ucierpiało zdrowie Polaków, żeby jak najmniej ucierpieli nasi seniorzy".