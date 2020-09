Jak będą wyglądały dziecięce szpitale przyszłości?

Fundacja K.I.D.S. zaprezentowała raport “Dziecięcy Szpital Przyszłości”, który nakreśla wizję transformacji placówek Ochrony Zdrowia. Blisko 2000 godzin dogłębnej analizy i badań, pozwoliło 27 ekspertom Fundacji nie tylko postawić diagnozę, identyfikując wyzwania współczesnych szpitali, ale także zaproponować ponad 100 innowacyjnych rozwiązań, które zmieniają szpitalną rzeczywistość na bardziej przyjazną - zarówno pacjentom, jak i lekarzom. Raport powstał przy współpracy z Centrum Zdrowia Dziecka oraz Influture.Institute, a do dyskusji na temat transformacji przyłączyli się Rzecznik Praw Pacjenta oraz IPPEZ, którzy objęli nad publikacją patronat honorowy.

Raport prezentuje drogę pacjenta od momentu diagnozy do powrotu do domu. By stworzyć kompleksowy obraz systemu zdrowotnego eksperci K.I.D.S. zbadali różne perspektywy: dziecka, rodzica, ale także personelu medycznego i szpitalnej administracji. Na podstawie pogłębionych wywiadów stworzono definicję “szpitala przyszłości”. Według K.I.D.S. taka organizacja przede wszystkim stawia pacjenta i jego doświadczenia w centrum, utrzymuje z nim stały kontakt, stawia na współpracę personelu medycznego z rodzicami i pacjentami, inwestuje w kulturę organizacyjną i dba o pracowników, a także wdraża zmiany w przestrzeni i procesach, zbliżając je do idei „smart hospital”. Szpital Przyszłości to inkubator innowacji, który łączy różne dziedziny - także te pozamedyczne. Diagnoza K.I.D.S. idealnie wpisuje się w zidentyfikowane przez infuture.institute megatrendy, które zespół Hatalskiej nazwał tytułami piosenek z popularnych bajek dla dzieci.

Ścieżka pacjenta w szpitalu przyszłości

PRZED WIZYTĄ: Stres związany z hospitalizacją rozpoczyna się jeszcze przed wizytą w szpitalu. Jak się przygotować do wizyty? Czy mam wszystkie potrzebne rzeczy i dokumenty? Co czeka nas na miejscu? To tylko niektóre z pytań, które trapią rodziców małych pacjentów. W idealnym świecie system opieki zdrowotnej zadba merytorycznie i psychologicznie o obie strony: zapewniając rodzicom i pacjentom wygodny dostęp do informacji oraz przygotowując lekarzy do pracy z rodziną dotkniętą chorobą dziecka. Dlatego w szpitalu przyszłości poleca zaufane źródła takie jak About Kids Health, gdzie znajdują się kluczowe wskazówki dla rodziców.

PORADNIA: Szpital przyszłości wspiera pacjenta już w momencie przybycia do placówki. Rodzice, używając smartfona mogą łatwo sprawdzić wolne miejsca parkingowe przy szpitalu lub skorzystać ze zintegrowanego systemu komunikacji z dalszych parkingów – zaadaptowanego np. z terminali lotniczych. Poczekalnia w szpitalu przyszłości będzie dostosowana do pacjentów w różnym wieku. Znajdzie się tam miejsce, np. z interaktywnymi ścianami i grami wykorzystującymi rozszerzoną bądź wirtualną rzeczywistość. Pozwolą one dzieciom pobyć przez chwilę w „innym świecie” i zapomnieć o bólu i powodach obecności w poradni czy szpitalu.

Uproszczenie i zdigitalizowanie procesu rejestracji, który pacjent będzie mógł zacząć już w domu za pomocą aplikacji, znacznie skróci wizytę w poradni i odciąży pracowników administracji. Personel medyczny natomiast, dzięki elektronicznej dokumentacji medycznej i wsparciu robotów, zyska cenny czas na rozmowę z pacjentem i badania. Takie obowiązki jak organizacja danych, dostarczanie pościeli, monitorowanie zapasów leków czy przeliczania tabletek przejmie sztuczna inteligencja.

Zintegrowane systemy IT, odczuwalnie poprawiają poziom opieki i komfort pracy. Co więcej - możliwe są znaczne oszczędności, które pozwalają na obsługę większej liczby pacjentów. Children’s Bellevue Clinic and Surgery Center w Seattle monitoruje np. efektywność wykorzystania sal operacyjnych.

W nowoczesnych szpitalach pacjenci i ich opiekunowie nie gubią się na korytarzach i bez problemu trafiają do odpowiedniego gabinetu czy sali. W Centrum Zdrowia Dziecka już został wdrożony system znaków i infografik umieszczonych na podłogach „Metro” ze stacjami przypisanymi do oddziałów. W przyszłości po szpitalach prowadzić będzie aplikacja z nawigacją GPS, a w kluczowych punktach komunikacyjnych znajdą się interaktywne mapy, stosowane dziś w centrach handlowych.

HOSPITALIZACJA: W momencie poznania diagnozy i zaleceń dotyczących leczenia rodzina wkracza w zupełnie nieznany i stresogenny obszar. Szpital przyszłości w przystępny sposób uczy poruszania się po nim. W Children’s Hospital Colorado, aby ułatwić dzieciom i rodzicom pierwsze chwile w szpitalu, udostępniono filmiki instruktażowe na YouTube. Początek hospitalizacji to także wiele procedur i dokumentów, dlatego nowoczesne placówki zapewnią opiekunom wsparcie w postaci wirtualnych asystentów, takich jak KIDS MD stosowany w Bostonie.

Innowacje w szpitalu przyszłości będą działać na rzecz dobrych relacji i miłej atmosfery. Wszystko, by umilić małym pacjentom pobyt, a w nieprzyjemne zabiegi włączyć element zabawy. W nowoczesnych placówkach dzieci będą nosić inteligentne opaski zbierające najważniejsze dane, dzięki czemu zapomnimy o nocnym wybudzaniu w celu pomiarów, np temperatury. Takie rozwiązanie odciąży także kadrę pielęgniarską, która będzie mogła więcej czasu poświęcić na psychiczne wsparcie pacjentów. Podczas takich zabiegów jak pobieranie krwi czy zastrzyki, dzieci będą przenosić się do wirtualnej rzeczywistości. Dzięki googlom VR, w grze założą na ramię ochronna tarczę, co wpłynie na ich odczucia podczas realnych działań. Przy dłuższej hospitalizacji warto zadbać także o edukację i kontakt z rówieśnikami. Tu z pomocą przyjdzie robot AV1, który umożliwia dzieciom naukę na odległość. Jest umieszczany w klasie lub w środowisku szkolnym i sterowany za pomocą aplikacji na telefonie lub tablecie. Dziecko może widzieć i słyszeć to, co dzieje się w klasie, oraz brać udział w zajęciach.

Szpital przyszłości to także komfortowa przestrzeń dla opiekunów pozostających z dziećmi na oddziale. Oznacza to, że mają oni wygodny dostęp zarówno do strefy prywatnej (z kuchnią, łazienkami czy pralnią), jak i biurowej (ze sprzętem umożliwiającym pracę zdalną).

Skuteczne leczenie to współpraca wielu specjalistów, dlatego szpital przyszłości stawia także na dobrą organizację i komunikację wewnętrzną. Potrzebne do tego będą, np. tablice informacyjne, portale pracownicze, czaty, mailingi czy spotkania zespołu. W Stanach Zjednoczonych i w Wielkiej Brytanii funkcjonuje na SOR-ach rozwiązanie inspirowane metodami Formuły 1. Gdy przybywa pacjent, każdy specjalista staje na wyznaczonym miejscu i wykonuje jedną czynność. Personel szpitala przyszłości ma zapewnione odpowiednie warunki pracy i rozwoju. Nationwide Children’s Hospital wdrożył program, którego celem jest zapobieganie wypaleniu zawodowemu oraz zmniejszanie stresu u pracowników. Oferuje im także indywidualne i grupowe wsparcie 24 godziny na dobę.

POWRÓT DO DOMU: W szpitalu przyszłości pacjent, wychodząc do domu, otrzyma komplet informacji oraz dostęp do narzędzi i rozwiązań technologicznych, które wesprą go w dalszym leczeniu. Nad dalszą opieką w domu będzie czuwał wirtualny asystent medyczny oraz zdalnie zarządzany przez szpital system przyjmowania lekarstw. Stały kontakt ze szpitalem i rozwiązania telemedyczne zapewnią ciągłość leczenia, co w przypadku dorastających dzieci i zmieniających się potrzeb, zmian fizjologicznych oraz psychologicznych jest niezwykle cenne. Wypis ze szpitala będzie jednoznaczny z odpowiednim przeszkoleniem rodziców, którzy wyposażeni w odpowiedni sprzęt, będą w stanie kontynuować leczenie w domu, a wszelkie wątpliwości zdalnie konsultować z lekarzem lub inteligentnym asystentem.

Nowoczesna placówka zapewni także łatwy kontakt z psychologami i grupami wsparcia, które pomogą odnaleźć się rodzinie w “poszpitalnej” rzeczywistości, a dzięki rozbudowanym kanałom social media będzie łączył pacjentów i zachęcał do utrzymywania relacji także poza szpitalną salą.